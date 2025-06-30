https://ria.ru/20250630/nato-2026385652.html

НАТО должна прийти к соглашению с Россией, заявил Орбан

НАТО должна прийти к соглашению с Россией, заявил Орбан - РИА Новости, 30.06.2025

НАТО должна прийти к соглашению с Россией, заявил Орбан

НАТО рано или поздно придется прийти к соглашению с Россией, чтобы избежать новой гонки вооружений, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T19:39:00+03:00

2025-06-30T19:39:00+03:00

2025-06-30T19:52:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 30 июн - РИА Новости. НАТО рано или поздно придется прийти к соглашению с Россией, чтобы избежать новой гонки вооружений, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан."Рано или поздно НАТО... придется договориться с Россией о том, сколько мы будем тратить на военные расходы, потому что в противном случае пределом будет небо. Так что нам нужно избегать гонки вооружений. Нам надо усилиться, но мы должны избегать гонки вооружений. И это не выйдет иначе, кроме как нам, Западу, договориться с Россией", - сказал Орбан в эфире телеканала TV2.Венгерский премьер отметил, что пока в альянсе открыто об этом говорит он один, даже "новый шериф" - президент США Дональд Трамп не заявил об этом на саммите НАТО в Гааге.

https://ria.ru/20250630/sanktsii-2026232379.html

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россия, нато, в мире, сша, гаага, виктор орбан, дональд трамп