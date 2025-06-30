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ВС России ведут наступление широким фронтом на Красноармейском направлении

ВС России ведут наступление широким фронтом на Красноармейском направлении - РИА Новости, 30.06.2025

ВС России ведут наступление широким фронтом на Красноармейском направлении

Российские войска ведут наступление широким фронтом на Красноармейском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T09:20:00+03:00

2025-06-30T09:20:00+03:00

2025-06-30T10:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

денис пушилин

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российские войска ведут наступление широким фронтом на Красноармейском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Это Новосергеевка, если говорить о Красноармейском направлении. И в целом можно говорить, что там идет наступление наших подразделений широким фронтом. Для противника ситуация складывается крайне сложно", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".По словам главы региона, бойцы продвинулись в Часовом Яре, а также в районе Ступочек.Пушилин добавил, что войска приближаются непосредственно к Константиновке, этот город — важный логистический пункт ВСУ.По данным Минобороны, на прошлой неделе российская армия освободила несколько населенных пунктов в ДНР: Новоукраинку, Червоную Зирку, Запорожье, Перебудову, Ялту, Дылеевку, Новосергеевку, Шевченко.

https://ria.ru/20250624/spetsoperatsiya-2024993422.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, денис пушилин, донецкая народная республика, вооруженные силы украины