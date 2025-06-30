ВС России ведут наступление широким фронтом на Красноармейском направлении
Пушилин: на Красноармейском направлении идет наступление ВС РФ широким фронтом
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российские войска ведут наступление широким фронтом на Красноармейском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Это Новосергеевка, если говорить о Красноармейском направлении. И в целом можно говорить, что там идет наступление наших подразделений широким фронтом. Для противника ситуация складывается крайне сложно", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".
Красноармейск — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город продолжаются ожесточенные бои. Его освобождение позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.
По словам главы региона, бойцы продвинулись в Часовом Яре, а также в районе Ступочек.
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Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развивать наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.
Пушилин добавил, что войска приближаются непосредственно к Константиновке, этот город — важный логистический пункт ВСУ.
По данным Минобороны, на прошлой неделе российская армия освободила несколько населенных пунктов в ДНР: Новоукраинку, Червоную Зирку, Запорожье, Перебудову, Ялту, Дылеевку, Новосергеевку, Шевченко.
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