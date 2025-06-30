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ВС России ведут наступление широким фронтом на Красноармейском направлении - РИА Новости, 30.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:20 30.06.2025 (обновлено: 10:01 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/nastuplenie-2026211950.html
ВС России ведут наступление широким фронтом на Красноармейском направлении
ВС России ведут наступление широким фронтом на Красноармейском направлении - РИА Новости, 30.06.2025
ВС России ведут наступление широким фронтом на Красноармейском направлении
Российские войска ведут наступление широким фронтом на Красноармейском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T09:20:00+03:00
2025-06-30T10:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
денис пушилин
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российские войска ведут наступление широким фронтом на Красноармейском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Это Новосергеевка, если говорить о Красноармейском направлении. И в целом можно говорить, что там идет наступление наших подразделений широким фронтом. Для противника ситуация складывается крайне сложно", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".По словам главы региона, бойцы продвинулись в Часовом Яре, а также в районе Ступочек.Пушилин добавил, что войска приближаются непосредственно к Константиновке, этот город — важный логистический пункт ВСУ.По данным Минобороны, на прошлой неделе российская армия освободила несколько населенных пунктов в ДНР: Новоукраинку, Червоную Зирку, Запорожье, Перебудову, Ялту, Дылеевку, Новосергеевку, Шевченко.
https://ria.ru/20250624/spetsoperatsiya-2024993422.html
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безопасность, вооруженные силы рф, денис пушилин, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России ведут наступление широким фронтом на Красноармейском направлении

Пушилин: на Красноармейском направлении идет наступление ВС РФ широким фронтом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российские войска ведут наступление широким фронтом на Красноармейском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Это Новосергеевка, если говорить о Красноармейском направлении. И в целом можно говорить, что там идет наступление наших подразделений широким фронтом. Для противника ситуация складывается крайне сложно", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Расчеты "Молний" проложили дорогу штурмовикам под Красноармейском
24 июня, 05:10

Красноармейск — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город продолжаются ожесточенные бои. Его освобождение позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.

По словам главы региона, бойцы продвинулись в Часовом Яре, а также в районе Ступочек.
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Часов Яр: что это за город и в чем его важность для СВО
29 июня, 10:46

Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развивать наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Пушилин добавил, что войска приближаются непосредственно к Константиновке, этот город — важный логистический пункт ВСУ.
По данным Минобороны, на прошлой неделе российская армия освободила несколько населенных пунктов в ДНР: Новоукраинку, Червоную Зирку, Запорожье, Перебудову, Ялту, Дылеевку, Новосергеевку, Шевченко.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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