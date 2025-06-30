https://ria.ru/20250630/naemnik-2026361958.html

Грузинский наемник, воевавший на стороне ВСУ, получил 14 лет заочно

Грузинский наемник, воевавший на стороне ВСУ, получил 14 лет заочно - РИА Новости, 30.06.2025

Грузинский наемник, воевавший на стороне ВСУ, получил 14 лет заочно

Грузинский наемник Георгий Гогадзе, воевавший на стороне Киева, заочно осужден на 14 лет лишения свободы, он объявлен в международный розыск, сообщает СК РФ. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T17:37:00+03:00

2025-06-30T17:37:00+03:00

2025-06-30T17:37:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Грузинский наемник Георгий Гогадзе, воевавший на стороне Киева, заочно осужден на 14 лет лишения свободы, он объявлен в международный розыск, сообщает СК РФ. "Доказательства признаны судом достаточными для вынесения заочно приговора в отношении гражданина Грузии. Георгий Гогадзе заочно признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте)... Приговором суда Гогадзе заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в Telegram-канале ведомства. По данным следствия, в 2022 году Гогадзе заключил на Украине контракт и в качестве наемника вступил в ряды военизированного формирования. Он прошел курс военной подготовки, был обеспечен личным оружием, боеприпасами и иными средствами материально-технического обеспечения. За вознаграждение Гогадзе, выполняя приказы вышестоящего командования, участвовал в боевых действиях против силовых структур ДНР, ЛНР и военнослужащих ВС РФ. В настоящее время Гогадзе заочно арестован, он объявлен в международный розыск.

https://ria.ru/20250629/naemniki-2026141349.html

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следственный комитет россии (ск рф), киев, россия, грузия, происшествия