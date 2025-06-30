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Грузинский наемник, воевавший на стороне ВСУ, получил 14 лет заочно
Грузинский наемник, воевавший на стороне ВСУ, получил 14 лет заочно - РИА Новости, 30.06.2025
Грузинский наемник, воевавший на стороне ВСУ, получил 14 лет заочно
Грузинский наемник Георгий Гогадзе, воевавший на стороне Киева, заочно осужден на 14 лет лишения свободы, он объявлен в международный розыск, сообщает СК РФ. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T17:37:00+03:00
2025-06-30T17:37:00+03:00
2025-06-30T17:37:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Грузинский наемник Георгий Гогадзе, воевавший на стороне Киева, заочно осужден на 14 лет лишения свободы, он объявлен в международный розыск, сообщает СК РФ. "Доказательства признаны судом достаточными для вынесения заочно приговора в отношении гражданина Грузии. Георгий Гогадзе заочно признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте)... Приговором суда Гогадзе заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в Telegram-канале ведомства. По данным следствия, в 2022 году Гогадзе заключил на Украине контракт и в качестве наемника вступил в ряды военизированного формирования. Он прошел курс военной подготовки, был обеспечен личным оружием, боеприпасами и иными средствами материально-технического обеспечения. За вознаграждение Гогадзе, выполняя приказы вышестоящего командования, участвовал в боевых действиях против силовых структур ДНР, ЛНР и военнослужащих ВС РФ. В настоящее время Гогадзе заочно арестован, он объявлен в международный розыск.
https://ria.ru/20250629/naemniki-2026141349.html
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следственный комитет россии (ск рф), киев, россия, грузия, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Киев, Россия, Грузия, Происшествия
Грузинский наемник, воевавший на стороне ВСУ, получил 14 лет заочно
Наемник ВСУ Гогадзе заочно получил 14 лет колонии