https://ria.ru/20250630/most-2026185016.html

На Крымском мосту восстановили движение

На Крымском мосту восстановили движение - РИА Новости, 30.06.2025

На Крымском мосту восстановили движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T01:04:00+03:00

2025-06-30T01:04:00+03:00

2025-06-30T01:04:00+03:00

безопасность

республика крым

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту. Перекрыли движение в воскресенье в 23.48 мск, причины не уточнялись. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении. Открыли движение по мосту в 0.55 мск.

https://ria.ru/20250619/konstantinov-2023818918.html

республика крым

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, республика крым