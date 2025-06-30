https://ria.ru/20250630/most-2026185016.html
На Крымском мосту восстановили движение
На Крымском мосту восстановили движение - РИА Новости, 30.06.2025
На Крымском мосту восстановили движение
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T01:04:00+03:00
2025-06-30T01:04:00+03:00
2025-06-30T01:04:00+03:00
безопасность
республика крым
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту. Перекрыли движение в воскресенье в 23.48 мск, причины не уточнялись. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении. Открыли движение по мосту в 0.55 мск.
https://ria.ru/20250619/konstantinov-2023818918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, республика крым
Безопасность, Республика Крым
На Крымском мосту восстановили движение
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта