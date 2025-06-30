https://ria.ru/20250630/moskva-2026309419.html

Ликсутов: инвестиции в основной капитал Москвы выросли более чем на 8%

Ликсутов: инвестиции в основной капитал Москвы выросли более чем на 8% - РИА Новости, 30.06.2025

Ликсутов: инвестиции в основной капитал Москвы выросли более чем на 8%

Свыше 1,2 триллиона рублей инвестировали в столичный основной капитал в первом квартале этого года, это на 8,2% больше аналогичного показателя 2024 года,... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T15:00:00+03:00

2025-06-30T15:00:00+03:00

2025-06-30T15:14:00+03:00

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департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Свыше 1,2 триллиона рублей инвестировали в столичный основной капитал в первом квартале этого года, это на 8,2% больше аналогичного показателя 2024 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Он добавил, что данная сумма составляет порядка 18% от общероссийского объема вложений в основной капитал."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город поддерживает развитие и локализацию в столице высокотехнологичных предприятий. Это находит отражение в цифрах: около 34% от общего объема инвестиций в первом квартале 2025 направили на обновление и расширение производственных мощностей, в том числе приобретение, монтаж и модернизацию промышленного оборудования и необходимого инвентаря", – приводит пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Ликсутова.Он указал, что в общей сложности, в развитие московского индустриального сектора за первый квартал 2025 года инвестировали свыше 418 миллиардов рублей.По данным ведомства, порядка 253 миллиардов рублей или 20,6% от общего объема вложений направили в производство и покупку объектов интеллектуальной собственности: программное обеспечение и базы данных, научные исследования и разработки, объекты культуры и искусства. Более того, порядка 266 миллиардов рублей инвестировали в постройку жилых зданий."Около 267 миллиардов рублей – порядка 22% от общего объема инвестиций вложили в проектирование, возведение и реконструкцию нежилых зданий и сооружений, таких как производственные цеха, офисные и бизнес-центры, объекты социального и культурного назначения, а также другие строения, где создаются рабочие места", — отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, его слова приводит пресс-служба.Он подчеркнул, что столица поддерживает производство современной промышленной инфраструктуры. В Москве реализуются свыше 100 крупных инвестиционных проектов, а также программа стимулирования создания мест приложения труда.В начале этого года Москва увеличила количество мер финподдержки промышленности: размер льготного инвестиционного кредита увеличили с 3 до 5 миллиардов рублей, а срок льготного кредитования вырос с трех до пяти лет. Компенсация процентной ставки по таким кредитам составит 50% от ключевой ставки Центробанка России.Помимо этого, в 2025 году увеличился до максимального значения с 0,7 до 0,8 один из коэффициентов, учитываемых для расчета льготы по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка под постройку многоквартирных сооружений при условии одновременной реализации инвестиционной программы по постройке промобъекта в рамках городского проекта стимулирования создания мест приложения труда.В роли другой эффективной меры поддержки указывается размещение промышленной компании в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва". Для резидентов зоны обеспечены налоговые льготы и таможенные преференции. После получения этого статуса компании на 10 лет освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт, а налоговая ставка на прибыль составляет 2% вместо 25. Резиденты также освобождены от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе товаров и оборудования в рамках процедуры свободной таможенной зоны. В первом квартале 2025 года резиденты ОЭЗ инвестировали в экономику столицы свыше 19,6 миллиарда рублей.При подходящем инвестиционном климате в Москве появляется возможность открывать до 150 высокотехнологичных предприятий каждый год.

https://ria.ru/20250629/liksutov-2026042981.html

https://ria.ru/20250625/moskva-2025304906.html

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москва, россия, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса