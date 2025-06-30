Рейтинг@Mail.ru
Львова-Белова предупредила семьи бойцов СВО о мошеннических схемах - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/moshenniki-2026337098.html
Львова-Белова предупредила семьи бойцов СВО о мошеннических схемах
Львова-Белова предупредила семьи бойцов СВО о мошеннических схемах - РИА Новости, 30.06.2025
Львова-Белова предупредила семьи бойцов СВО о мошеннических схемах
Мошенники начали придумывать новые схемы обмана родных и близких участников СВО, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T16:31:00+03:00
2025-06-30T16:31:00+03:00
общество
технологии
россия
мария львова-белова
происшествия
мошенники
мошенничество
российский красный крест
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:129:3132:1891_1920x0_80_0_0_d1250bdb94486ab1f6eb6da8a0984d3d.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мошенники начали придумывать новые схемы обмана родных и близких участников СВО, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале. "Будьте внимательны — мошенники придумывают новые способы обмана родных и близких военнослужащих… В Telegram от якобы аккаунта "Комитета Красного Креста" рассылают вредоносные файлы. Эксперты предупреждают: если название файла заканчивается на .apk — это признак угрозы. Ваши данные могут украсть, а социальные сети и банковские приложения — взломать", - написала она. Кроме того, Львова-Белова предупредила о ряде других схем, с которыми могут столкнуться семьи участников СВО. Так, например, аферисты стали маскировать поддельные сайты под официальные страницы по оформлению выплат и предлагать пользователям заполнить форму и ввести личные данные. "Фейковые благотворительные фонды создают сайты и группы, где якобы собирают деньги на помощь военнослужащим. Аккаунты военнослужащих взламывают и от их лица просят перевести деньги. Родственникам звонят под видом сотрудников ведомств и сообщают, что их близкий якобы в плену. За "поиск" или "переговоры" просят перевести деньги", - рассказала омбудсмен. Львова-Белова призвала россиян немедленно обращаться в полицию при возникновении подобных ситуаций.
https://ria.ru/20250629/mvd-2026146064.html
https://ria.ru/20250630/posobniki-2026217575.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3d39c87d8c82b4d106bd648dbb65ea4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, россия, мария львова-белова, происшествия, мошенники, мошенничество, российский красный крест, спецоперация
Общество, Технологии, Россия, Мария Львова-Белова, Происшествия, мошенники, Мошенничество, Российский Красный Крест, Спецоперация
Львова-Белова предупредила семьи бойцов СВО о мошеннических схемах

Львова-Белова: мошенники создают новые схемы, направленные на семьи бойцов СВО

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мошенники начали придумывать новые схемы обмана родных и близких участников СВО, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале.
"Будьте внимательны — мошенники придумывают новые способы обмана родных и близких военнослужащих… В Telegram от якобы аккаунта "Комитета Красного Креста" рассылают вредоносные файлы. Эксперты предупреждают: если название файла заканчивается на .apk — это признак угрозы. Ваши данные могут украсть, а социальные сети и банковские приложения — взломать", - написала она.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
МВД назвало основные способы обмана россиян кибермошенниками
29 июня, 15:31
Кроме того, Львова-Белова предупредила о ряде других схем, с которыми могут столкнуться семьи участников СВО. Так, например, аферисты стали маскировать поддельные сайты под официальные страницы по оформлению выплат и предлагать пользователям заполнить форму и ввести личные данные.
"Фейковые благотворительные фонды создают сайты и группы, где якобы собирают деньги на помощь военнослужащим. Аккаунты военнослужащих взламывают и от их лица просят перевести деньги. Родственникам звонят под видом сотрудников ведомств и сообщают, что их близкий якобы в плену. За "поиск" или "переговоры" просят перевести деньги", - рассказала омбудсмен.
Львова-Белова призвала россиян немедленно обращаться в полицию при возникновении подобных ситуаций.
Задержание пособников мошенников, обманувших около 120 человек на 150 млн рублей - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
В Петербурге задержали пособников мошенников, обманувших около 120 человек
Вчера, 09:56
 
ОбществоТехнологииРоссияМария Львова-БеловаПроисшествиямошенникиМошенничествоРоссийский Красный КрестСпецоперация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала