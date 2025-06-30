https://ria.ru/20250630/moshenniki-2026337098.html

Львова-Белова предупредила семьи бойцов СВО о мошеннических схемах

Львова-Белова предупредила семьи бойцов СВО о мошеннических схемах - РИА Новости, 30.06.2025

Львова-Белова предупредила семьи бойцов СВО о мошеннических схемах

Мошенники начали придумывать новые схемы обмана родных и близких участников СВО, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T16:31:00+03:00

2025-06-30T16:31:00+03:00

2025-06-30T16:31:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мошенники начали придумывать новые схемы обмана родных и близких участников СВО, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале. "Будьте внимательны — мошенники придумывают новые способы обмана родных и близких военнослужащих… В Telegram от якобы аккаунта "Комитета Красного Креста" рассылают вредоносные файлы. Эксперты предупреждают: если название файла заканчивается на .apk — это признак угрозы. Ваши данные могут украсть, а социальные сети и банковские приложения — взломать", - написала она. Кроме того, Львова-Белова предупредила о ряде других схем, с которыми могут столкнуться семьи участников СВО. Так, например, аферисты стали маскировать поддельные сайты под официальные страницы по оформлению выплат и предлагать пользователям заполнить форму и ввести личные данные. "Фейковые благотворительные фонды создают сайты и группы, где якобы собирают деньги на помощь военнослужащим. Аккаунты военнослужащих взламывают и от их лица просят перевести деньги. Родственникам звонят под видом сотрудников ведомств и сообщают, что их близкий якобы в плену. За "поиск" или "переговоры" просят перевести деньги", - рассказала омбудсмен. Львова-Белова призвала россиян немедленно обращаться в полицию при возникновении подобных ситуаций.

https://ria.ru/20250629/mvd-2026146064.html

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общество, технологии, россия, мария львова-белова, происшествия, мошенники, мошенничество, российский красный крест, спецоперация