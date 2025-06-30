https://ria.ru/20250630/moldaviya-2026381187.html
Большинство молдаван выступают за нейтралитет в конфликте России и Украины
Большинство молдаван выступают за нейтралитет в конфликте России и Украины - РИА Новости, 30.06.2025
Большинство молдаван выступают за нейтралитет в конфликте России и Украины
Подавляющее большинство жителей Молдавии (68,8%) выступают за нейтралитет Кишинева в конфликте между Россией и Украиной, об этом свидетельствую данные... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T19:08:00+03:00
2025-06-30T19:08:00+03:00
2025-06-30T19:08:00+03:00
в мире
молдавия
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. Подавляющее большинство жителей Молдавии (68,8%) выступают за нейтралитет Кишинева в конфликте между Россией и Украиной, об этом свидетельствую данные соцопроса, которые опубликовала в понедельник молдавская компания по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData). Жителей Молдавии попросили выразить свое мнение по поводу того, какую позицию должна принять республика по отношению к конфликту между Россией и Украиной. Подавляющее большинство респондентов (68,8%) считает, что страна должна быть в этом вопросе нейтральной. И лишь 20,9% уверены, что Молдавия должна поддержать Украину. За поддержку России высказались 2,5% респондентов. Затруднились ответить на этот вопрос 6,1% опрошенных, 1,7% не дали четкого ответа. Опрос проводился в период с 14 по 23 июня, в нем приняли участие 1015 человек из 310 населенных пунктов. Уровень погрешности составляет 3%.
https://ria.ru/20250414/fsb-2011080631.html
молдавия
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия, украина
В мире, Молдавия, Россия, Украина
Большинство молдаван выступают за нейтралитет в конфликте России и Украины
Более 68% жителей Молдавии выступают за нейтралитет в конфликте РФ и Украины