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Большинство молдаван выступают за нейтралитет в конфликте России и Украины - РИА Новости, 30.06.2025
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19:08 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/moldaviya-2026381187.html
Большинство молдаван выступают за нейтралитет в конфликте России и Украины
Большинство молдаван выступают за нейтралитет в конфликте России и Украины - РИА Новости, 30.06.2025
Большинство молдаван выступают за нейтралитет в конфликте России и Украины
Подавляющее большинство жителей Молдавии (68,8%) выступают за нейтралитет Кишинева в конфликте между Россией и Украиной, об этом свидетельствую данные... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T19:08:00+03:00
2025-06-30T19:08:00+03:00
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КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. Подавляющее большинство жителей Молдавии (68,8%) выступают за нейтралитет Кишинева в конфликте между Россией и Украиной, об этом свидетельствую данные соцопроса, которые опубликовала в понедельник молдавская компания по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData). Жителей Молдавии попросили выразить свое мнение по поводу того, какую позицию должна принять республика по отношению к конфликту между Россией и Украиной. Подавляющее большинство респондентов (68,8%) считает, что страна должна быть в этом вопросе нейтральной. И лишь 20,9% уверены, что Молдавия должна поддержать Украину. За поддержку России высказались 2,5% респондентов. Затруднились ответить на этот вопрос 6,1% опрошенных, 1,7% не дали четкого ответа. Опрос проводился в период с 14 по 23 июня, в нем приняли участие 1015 человек из 310 населенных пунктов. Уровень погрешности составляет 3%.
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в мире, молдавия, россия, украина
В мире, Молдавия, Россия, Украина
Большинство молдаван выступают за нейтралитет в конфликте России и Украины

Более 68% жителей Молдавии выступают за нейтралитет в конфликте РФ и Украины

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. Подавляющее большинство жителей Молдавии (68,8%) выступают за нейтралитет Кишинева в конфликте между Россией и Украиной, об этом свидетельствую данные соцопроса, которые опубликовала в понедельник молдавская компания по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData).
Жителей Молдавии попросили выразить свое мнение по поводу того, какую позицию должна принять республика по отношению к конфликту между Россией и Украиной. Подавляющее большинство респондентов (68,8%) считает, что страна должна быть в этом вопросе нейтральной. И лишь 20,9% уверены, что Молдавия должна поддержать Украину. За поддержку России высказались 2,5% респондентов. Затруднились ответить на этот вопрос 6,1% опрошенных, 1,7% не дали четкого ответа.
Опрос проводился в период с 14 по 23 июня, в нем приняли участие 1015 человек из 310 населенных пунктов. Уровень погрешности составляет 3%.
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