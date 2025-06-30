https://ria.ru/20250630/moldaviya-2026381187.html

Большинство молдаван выступают за нейтралитет в конфликте России и Украины

Большинство молдаван выступают за нейтралитет в конфликте России и Украины - РИА Новости, 30.06.2025

Большинство молдаван выступают за нейтралитет в конфликте России и Украины

Подавляющее большинство жителей Молдавии (68,8%) выступают за нейтралитет Кишинева в конфликте между Россией и Украиной, об этом свидетельствую данные... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T19:08:00+03:00

2025-06-30T19:08:00+03:00

2025-06-30T19:08:00+03:00

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КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. Подавляющее большинство жителей Молдавии (68,8%) выступают за нейтралитет Кишинева в конфликте между Россией и Украиной, об этом свидетельствую данные соцопроса, которые опубликовала в понедельник молдавская компания по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData). Жителей Молдавии попросили выразить свое мнение по поводу того, какую позицию должна принять республика по отношению к конфликту между Россией и Украиной. Подавляющее большинство респондентов (68,8%) считает, что страна должна быть в этом вопросе нейтральной. И лишь 20,9% уверены, что Молдавия должна поддержать Украину. За поддержку России высказались 2,5% респондентов. Затруднились ответить на этот вопрос 6,1% опрошенных, 1,7% не дали четкого ответа. Опрос проводился в период с 14 по 23 июня, в нем приняли участие 1015 человек из 310 населенных пунктов. Уровень погрешности составляет 3%.

https://ria.ru/20250414/fsb-2011080631.html

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в мире, молдавия, россия, украина