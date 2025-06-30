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Мишустин пообещал дать поручения по реабилитации участников СВО - РИА Новости, 30.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:01 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/mishustin-2026380508.html
Мишустин пообещал дать поручения по реабилитации участников СВО
Мишустин пообещал дать поручения по реабилитации участников СВО - РИА Новости, 30.06.2025
Мишустин пообещал дать поручения по реабилитации участников СВО
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал дать необходимые поручения для обеспечения мер по реабилитации участников специальной военной операции. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T19:01:00+03:00
2025-06-30T19:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
михаил мишустин
совет федерации рф
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал дать необходимые поручения для обеспечения мер по реабилитации участников специальной военной операции. Мишустин в понедельник провел встречу с членами Совета палаты Совета Федерации. Сенатор Елена Перминова обратила внимание на вопрос о финансировании федеральных центров реабилитации для оказания помощи участникам СВО, отметив, что сейчас в России работают 12 таких центров, средства на их работу в бюджете Социального фонда предусмотрены только на 2025 год. "По поводу источников (финансирования - ред.), сейчас в рамках работы на трехлетний бюджет мы посмотрим, дадим соответствующие поручения проработать. Но точно совершенно мы не оставим без реабилитации наших уважаемых участников специальной военной операции. Соответствующие поручения будут даны", - сказал Мишустин.
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россия, михаил мишустин, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Михаил Мишустин, Совет Федерации РФ
Мишустин пообещал дать поручения по реабилитации участников СВО

Мишустин пообещал дать поручения для обеспечения реабилитации участников СВО

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал дать необходимые поручения для обеспечения мер по реабилитации участников специальной военной операции.
Мишустин в понедельник провел встречу с членами Совета палаты Совета Федерации. Сенатор Елена Перминова обратила внимание на вопрос о финансировании федеральных центров реабилитации для оказания помощи участникам СВО, отметив, что сейчас в России работают 12 таких центров, средства на их работу в бюджете Социального фонда предусмотрены только на 2025 год.
"По поводу источников (финансирования - ред.), сейчас в рамках работы на трехлетний бюджет мы посмотрим, дадим соответствующие поручения проработать. Но точно совершенно мы не оставим без реабилитации наших уважаемых участников специальной военной операции. Соответствующие поручения будут даны", - сказал Мишустин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМихаил МишустинСовет Федерации РФ
 
 
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