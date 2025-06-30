https://ria.ru/20250630/mishustin-2026380508.html

Мишустин пообещал дать поручения по реабилитации участников СВО

Мишустин пообещал дать поручения по реабилитации участников СВО - РИА Новости, 30.06.2025

Мишустин пообещал дать поручения по реабилитации участников СВО

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал дать необходимые поручения для обеспечения мер по реабилитации участников специальной военной операции. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T19:01:00+03:00

2025-06-30T19:01:00+03:00

2025-06-30T19:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

михаил мишустин

совет федерации рф

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал дать необходимые поручения для обеспечения мер по реабилитации участников специальной военной операции. Мишустин в понедельник провел встречу с членами Совета палаты Совета Федерации. Сенатор Елена Перминова обратила внимание на вопрос о финансировании федеральных центров реабилитации для оказания помощи участникам СВО, отметив, что сейчас в России работают 12 таких центров, средства на их работу в бюджете Социального фонда предусмотрены только на 2025 год. "По поводу источников (финансирования - ред.), сейчас в рамках работы на трехлетний бюджет мы посмотрим, дадим соответствующие поручения проработать. Но точно совершенно мы не оставим без реабилитации наших уважаемых участников специальной военной операции. Соответствующие поручения будут даны", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20250620/putin-2024410144.html

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россия, михаил мишустин, совет федерации рф