"Единая Россия" приостановила членство депутата Милюты из-за дела о взятке
ЕР приостановила членство петербургского депутата Милюты из-за дела о взятке
© СК РоссииОлег Милюта во время задержания
© СК России
Олег Милюта во время задержания
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Санкт-Петербургское региональное отделение "Единой России" приостановило членство в партии депутата законодательного собрания города Олега Милюты в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела, сообщил спикер городского парламента Александр Бельский в Telegram-канале.
"Региональное отделение "Единой России" приостановило членство в партии депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Олега Милюты. Как секретарь реготделения подчеркиваю, что решение мы приняли исходя из положений устава партии – в связи с возбуждением уголовного дела в отношении Олега Милюты по обвинению в противозаконной деятельности", - написал он.
Бельский также отметил, что остальные лица, которым также предъявлены обвинения в рамках этого уголовного дела, из рядов партии исключены.
На прошлой неделе глава администрации Колпинского района Юлия Логвиненко и глава администрации муниципального образования Колпино Дмитрий Кохно были задержаны по подозрению во взятке на сумму не менее 9,2 миллиона рублей. По данным следствия, в период с декабря 2024 года по июнь 2025 года Логвиненко и Кохно через посредника получили эту сумму от генерального директора компании, производящей работы по благоустройству на территории Колпино, за общее покровительство коммерческой деятельности и дальнейшее содействие в заключении государственных контрактов на выполнение работ. Уголовное дело возбуждено по статье о получении должностным лицом взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Фигурантам предъявлено обвинение, они признали вину. В пятницу суд отправил Логвиненко под домашний арест, а Кохно – под стражу.
Городской главк СК сообщал, что к преступной схеме оказался причастен и депутат законодательного собрания Петербурга Милюта. Парламентария задержали, против него возбуждено дело о получении взятки в особо крупном размере. В пятницу Милюте предъявили обвинение. По версии следствия, с декабря 2024 года по июнь 2025 года Логвиненко, Кохно и Милютой было получено не менее 14,2 миллиона рублей.
В субботу Колпинский районный суд Петербурга отправил под стражу Милюту по обвинению в получении взятки вместе с чиновниками Колпино. Милюта арестован до 25 августа. По данным следствия, он брал взятки вместе с чиновниками Колпинского района Петербурга и города Колпино.