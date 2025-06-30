Рейтинг@Mail.ru
"Единая Россия" приостановила членство депутата Милюты из-за дела о взятке - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:13 30.06.2025 (обновлено: 15:35 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/milyuta-2026317483.html
"Единая Россия" приостановила членство депутата Милюты из-за дела о взятке
"Единая Россия" приостановила членство депутата Милюты из-за дела о взятке - РИА Новости, 30.06.2025
"Единая Россия" приостановила членство депутата Милюты из-за дела о взятке
Санкт-Петербургское региональное отделение "Единой России" приостановило членство в партии депутата законодательного собрания города Олега Милюты в связи с... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T15:13:00+03:00
2025-06-30T15:35:00+03:00
политика
единая россия
россия
санкт-петербург
происшествия
взятка
коррупция
колпино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025858620_0:0:1191:670_1920x0_80_0_0_7e50fe581ce9726a25fe5d75ee3da93a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Санкт-Петербургское региональное отделение "Единой России" приостановило членство в партии депутата законодательного собрания города Олега Милюты в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела, сообщил спикер городского парламента Александр Бельский в Telegram-канале."Региональное отделение "Единой России" приостановило членство в партии депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Олега Милюты. Как секретарь реготделения подчеркиваю, что решение мы приняли исходя из положений устава партии – в связи с возбуждением уголовного дела в отношении Олега Милюты по обвинению в противозаконной деятельности", - написал он.Бельский также отметил, что остальные лица, которым также предъявлены обвинения в рамках этого уголовного дела, из рядов партии исключены.На прошлой неделе глава администрации Колпинского района Юлия Логвиненко и глава администрации муниципального образования Колпино Дмитрий Кохно были задержаны по подозрению во взятке на сумму не менее 9,2 миллиона рублей. По данным следствия, в период с декабря 2024 года по июнь 2025 года Логвиненко и Кохно через посредника получили эту сумму от генерального директора компании, производящей работы по благоустройству на территории Колпино, за общее покровительство коммерческой деятельности и дальнейшее содействие в заключении государственных контрактов на выполнение работ. Уголовное дело возбуждено по статье о получении должностным лицом взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Фигурантам предъявлено обвинение, они признали вину. В пятницу суд отправил Логвиненко под домашний арест, а Кохно – под стражу.Городской главк СК сообщал, что к преступной схеме оказался причастен и депутат законодательного собрания Петербурга Милюта. Парламентария задержали, против него возбуждено дело о получении взятки в особо крупном размере. В пятницу Милюте предъявили обвинение. По версии следствия, с декабря 2024 года по июнь 2025 года Логвиненко, Кохно и Милютой было получено не менее 14,2 миллиона рублей.В субботу Колпинский районный суд Петербурга отправил под стражу Милюту по обвинению в получении взятки вместе с чиновниками Колпино. Милюта арестован до 25 августа. По данным следствия, он брал взятки вместе с чиновниками Колпинского района Петербурга и города Колпино.
https://ria.ru/20250628/tatarstan-2026039731.html
https://ria.ru/20250627/khimki-2025863520.html
россия
санкт-петербург
колпино
колпинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025858620_0:0:893:670_1920x0_80_0_0_b77b55da71b3660e5da96cd9fb7627ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, единая россия, россия, санкт-петербург, происшествия, взятка, коррупция, колпино, колпинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Политика, Единая Россия, Россия, Санкт-Петербург, Происшествия, Взятка, Коррупция, Колпино, Колпинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
"Единая Россия" приостановила членство депутата Милюты из-за дела о взятке

ЕР приостановила членство петербургского депутата Милюты из-за дела о взятке

© СК РоссииОлег Милюта во время задержания
Олег Милюта во время задержания - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© СК России
Олег Милюта во время задержания
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Санкт-Петербургское региональное отделение "Единой России" приостановило членство в партии депутата законодательного собрания города Олега Милюты в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела, сообщил спикер городского парламента Александр Бельский в Telegram-канале.
"Региональное отделение "Единой России" приостановило членство в партии депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Олега Милюты. Как секретарь реготделения подчеркиваю, что решение мы приняли исходя из положений устава партии – в связи с возбуждением уголовного дела в отношении Олега Милюты по обвинению в противозаконной деятельности", - написал он.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
В Казани арестовали экс-помощника премьер-министра Татарстана
28 июня, 18:17
Бельский также отметил, что остальные лица, которым также предъявлены обвинения в рамках этого уголовного дела, из рядов партии исключены.
На прошлой неделе глава администрации Колпинского района Юлия Логвиненко и глава администрации муниципального образования Колпино Дмитрий Кохно были задержаны по подозрению во взятке на сумму не менее 9,2 миллиона рублей. По данным следствия, в период с декабря 2024 года по июнь 2025 года Логвиненко и Кохно через посредника получили эту сумму от генерального директора компании, производящей работы по благоустройству на территории Колпино, за общее покровительство коммерческой деятельности и дальнейшее содействие в заключении государственных контрактов на выполнение работ. Уголовное дело возбуждено по статье о получении должностным лицом взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Фигурантам предъявлено обвинение, они признали вину. В пятницу суд отправил Логвиненко под домашний арест, а Кохно – под стражу.
Городской главк СК сообщал, что к преступной схеме оказался причастен и депутат законодательного собрания Петербурга Милюта. Парламентария задержали, против него возбуждено дело о получении взятки в особо крупном размере. В пятницу Милюте предъявили обвинение. По версии следствия, с декабря 2024 года по июнь 2025 года Логвиненко, Кохно и Милютой было получено не менее 14,2 миллиона рублей.
В субботу Колпинский районный суд Петербурга отправил под стражу Милюту по обвинению в получении взятки вместе с чиновниками Колпино. Милюта арестован до 25 августа. По данным следствия, он брал взятки вместе с чиновниками Колпинского района Петербурга и города Колпино.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Экс-замглавы администрации Химок обвинили в получении взяток
27 июня, 16:10
 
ПолитикаЕдиная РоссияРоссияСанкт-ПетербургПроисшествияВзяткаКоррупцияКолпиноКолпинский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала