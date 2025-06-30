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Израиль заинтересован в нормализации отношений с Сирией и Ливаном
Израиль заинтересован в нормализации отношений с Сирией и Ливаном - РИА Новости, 30.06.2025
Израиль заинтересован в нормализации отношений с Сирией и Ливаном
Израиль заинтересован в нормализации отношений с Сирией и Ливаном, обеспечивая при это интересы национальной безопасности, заявил в понедельник министр... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T12:08:00+03:00
2025-06-30T12:08:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 июн - РИА Новости. Израиль заинтересован в нормализации отношений с Сирией и Ливаном, обеспечивая при это интересы национальной безопасности, заявил в понедельник министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар."Израиль заинтересован в расширении круга мира и нормализации отношений (с арабскими странами - ред.) в рамках Авраамовых соглашений. Мы заинтересованы в добавлении в этот круг мира и нормализации таких стран, как Сирия и Ливан, которые являются нашими соседями, сохраняя при этом обеспечение ключевых интересов безопасности Израиля", - заявил Саар на пресс-конференции.Министр при этом отметил, что Голанские высоты останутся под суверенитетом Израиля в рамках любого соглашения.
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в мире, израиль, сирия, ливан
В мире, Израиль, Сирия, Ливан
Израиль заинтересован в нормализации отношений с Сирией и Ливаном
МИД: Израиль заинтересован в нормализации отношений с Сирией и Ливаном