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Израиль заинтересован в нормализации отношений с Сирией и Ливаном

Израиль заинтересован в нормализации отношений с Сирией и Ливаном - РИА Новости, 30.06.2025

Израиль заинтересован в нормализации отношений с Сирией и Ливаном

Израиль заинтересован в нормализации отношений с Сирией и Ливаном, обеспечивая при это интересы национальной безопасности, заявил в понедельник министр... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T12:08:00+03:00

2025-06-30T12:08:00+03:00

2025-06-30T13:27:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 июн - РИА Новости. Израиль заинтересован в нормализации отношений с Сирией и Ливаном, обеспечивая при это интересы национальной безопасности, заявил в понедельник министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар."Израиль заинтересован в расширении круга мира и нормализации отношений (с арабскими странами - ред.) в рамках Авраамовых соглашений. Мы заинтересованы в добавлении в этот круг мира и нормализации таких стран, как Сирия и Ливан, которые являются нашими соседями, сохраняя при этом обеспечение ключевых интересов безопасности Израиля", - заявил Саар на пресс-конференции.Министр при этом отметил, что Голанские высоты останутся под суверенитетом Израиля в рамках любого соглашения.

https://ria.ru/20250629/iran-2026139133.html

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в мире, израиль, сирия, ливан