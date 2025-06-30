https://ria.ru/20250630/messendzher-2026277950.html

В российском мессенджере Max зарегистрировался первый миллион пользователей

В российском мессенджере Max зарегистрировался первый миллион пользователей - РИА Новости, 30.06.2025

В российском мессенджере Max зарегистрировался первый миллион пользователей

Миллион пользователей создали учетные записи в российском мессенджере Max, сообщила пресс-служба приложения. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T12:53:00+03:00

2025-06-30T12:53:00+03:00

2025-06-30T15:28:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Миллион пользователей создали учетные записи в российском мессенджере Max, сообщила пресс-служба приложения. "Российская цифровая платформа Мax сообщает о регистрации миллиона пользователей на мобильных устройствах и компьютерах", — отметили там.В пресс-службе уточнили, что для более качественной передачи голоса в приложение установили технологию, исправляющую искажения, подавляющую фоновый шум и автоматически добавляющую пропущенные части слов длительностью до секунды. В марте VK запустил бета-версию приложения Max, через которую можно общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Цифровую платформу можно скачать в App Store, RuStore и Google Play.

https://ria.ru/20250609/messenzher-2021734489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, технологии, москва, санкт-петербург, казань, google