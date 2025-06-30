В российском мессенджере Max зарегистрировался первый миллион пользователей
Миллион пользователей установили Max на мобильные устройства и компьютеры
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Миллион пользователей создали учетные записи в российском мессенджере Max, сообщила пресс-служба приложения.
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"Российская цифровая платформа Мax сообщает о регистрации миллиона пользователей на мобильных устройствах и компьютерах", — отметили там.
- 75% установивших — пользователи Android, 23% — iOS.
- Еще два процента юзеров загрузили версию для персонального компьютера.
- Больше всего скачиваний у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара.
- За несколько недель пользователи отправили через Max 14 миллионов сообщений и совершили свыше 420 тысяч звонков.
- Голосовые вызовы в среднем занимали восемь минут шесть секунд.
В пресс-службе уточнили, что для более качественной передачи голоса в приложение установили технологию, исправляющую искажения, подавляющую фоновый шум и автоматически добавляющую пропущенные части слов длительностью до секунды.
В марте VK запустил бета-версию приложения Max, через которую можно общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Цифровую платформу можно скачать в App Store, RuStore и Google Play.