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В российском мессенджере Max зарегистрировался первый миллион пользователей - РИА Новости, 30.06.2025
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12:53 30.06.2025 (обновлено: 15:28 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/messendzher-2026277950.html
В российском мессенджере Max зарегистрировался первый миллион пользователей
В российском мессенджере Max зарегистрировался первый миллион пользователей - РИА Новости, 30.06.2025
В российском мессенджере Max зарегистрировался первый миллион пользователей
Миллион пользователей создали учетные записи в российском мессенджере Max, сообщила пресс-служба приложения. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T12:53:00+03:00
2025-06-30T15:28:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Миллион пользователей создали учетные записи в российском мессенджере Max, сообщила пресс-служба приложения. "Российская цифровая платформа Мax сообщает о регистрации миллиона пользователей на мобильных устройствах и компьютерах", — отметили там.В пресс-службе уточнили, что для более качественной передачи голоса в приложение установили технологию, исправляющую искажения, подавляющую фоновый шум и автоматически добавляющую пропущенные части слов длительностью до секунды. В марте VK запустил бета-версию приложения Max, через которую можно общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Цифровую платформу можно скачать в App Store, RuStore и Google Play.
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общество, технологии, москва, санкт-петербург, казань, google
Общество, Технологии, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Google
В российском мессенджере Max зарегистрировался первый миллион пользователей

Миллион пользователей установили Max на мобильные устройства и компьютеры

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Миллион пользователей создали учетные записи в российском мессенджере Max, сообщила пресс-служба приложения.
«
"Российская цифровая платформа Мax сообщает о регистрации миллиона пользователей на мобильных устройствах и компьютерах", — отметили там.
  • 75% установивших — пользователи Android, 23% — iOS.
  • Еще два процента юзеров загрузили версию для персонального компьютера.
  • Больше всего скачиваний у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара.
  • За несколько недель пользователи отправили через Max 14 миллионов сообщений и совершили свыше 420 тысяч звонков.
  • Голосовые вызовы в среднем занимали восемь минут шесть секунд.
В пресс-службе уточнили, что для более качественной передачи голоса в приложение установили технологию, исправляющую искажения, подавляющую фоновый шум и автоматически добавляющую пропущенные части слов длительностью до секунды.
В марте VK запустил бета-версию приложения Max, через которую можно общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Цифровую платформу можно скачать в App Store, RuStore и Google Play.
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