Рейтинг@Mail.ru
В заброшенном крематории в Мексике нашли останки 381 человека - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:59 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/meksika-2026191008.html
В заброшенном крематории в Мексике нашли останки 381 человека
В заброшенном крематории в Мексике нашли останки 381 человека - РИА Новости, 30.06.2025
В заброшенном крематории в Мексике нашли останки 381 человека
Останки 381 человека обнаружены в заброшенном крематории в Мексике, который обслуживал похоронные агентства, но на деле не проводил кремацию тел, сообщила... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T02:59:00+03:00
2025-06-30T02:59:00+03:00
мексика
сьюдад-хуарес
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102908/17/1029081790_0:0:3872:2178_1920x0_80_0_0_44aedb758a94058fddba9f817b1e5107.jpg
МЕХИКО, 30 июн - РИА Новости. Останки 381 человека обнаружены в заброшенном крематории в Мексике, который обслуживал похоронные агентства, но на деле не проводил кремацию тел, сообщила газета La Jornada. "Общее количество тел, найденных внутри крематория в районе Гранхас Поло Гамбоа в Сьюдад-Хуаресе, составило 381. Заведение обслуживало похоронные агентства и допустило мошенничество: оно не сжигало тела и выдавало родственникам покойных прах, не принадлежащий их близким", - сообщило издание со ссылкой на региональную прокуратуру. По данным СМИ, останки были найдены внутри небольшого здания, похожего на жилой дом с пятью-шестью помещениями, где сотни тел были сложены в результате "преступной халатности". Прокуратура задержала двух человек - владельца заведения и одного из сотрудников, им предъявят обвинения по статьям, связанным с ненадлежащим обращением с человеческими останками, нарушением санитарных норм, несанкционированным захоронением и мошенничеством. Следствие в настоящий момент проверяет работу похоронных агентств, сотрудничавших с данным крематорием.
https://ria.ru/20250618/meksika-2023694101.html
https://ria.ru/20250407/meksika-2009907616.html
мексика
сьюдад-хуарес
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102908/17/1029081790_129:0:3585:2592_1920x0_80_0_0_41a072bcc875f9406f3e94866a5f8e2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мексика, сьюдад-хуарес, в мире
Мексика, Сьюдад-Хуарес, В мире
В заброшенном крематории в Мексике нашли останки 381 человека

В Мексике нашли крематорий, который выдавал родственникам покойных чужой прах

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПолицейский спецназ Мексики
Полицейский спецназ Мексики - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Полицейский спецназ Мексики . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 30 июн - РИА Новости. Останки 381 человека обнаружены в заброшенном крематории в Мексике, который обслуживал похоронные агентства, но на деле не проводил кремацию тел, сообщила газета La Jornada.
"Общее количество тел, найденных внутри крематория в районе Гранхас Поло Гамбоа в Сьюдад-Хуаресе, составило 381. Заведение обслуживало похоронные агентства и допустило мошенничество: оно не сжигало тела и выдавало родственникам покойных прах, не принадлежащий их близким", - сообщило издание со ссылкой на региональную прокуратуру.
Спецназ мексиканской полиции - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
В Мексике произошло столкновение полиции и вооруженных людей
18 июня, 20:20
По данным СМИ, останки были найдены внутри небольшого здания, похожего на жилой дом с пятью-шестью помещениями, где сотни тел были сложены в результате "преступной халатности".
Прокуратура задержала двух человек - владельца заведения и одного из сотрудников, им предъявят обвинения по статьям, связанным с ненадлежащим обращением с человеческими останками, нарушением санитарных норм, несанкционированным захоронением и мошенничеством.
Следствие в настоящий момент проверяет работу похоронных агентств, сотрудничавших с данным крематорием.
Полиция в Мексике - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
В Мексике бандиты расстреляли людей в реабилитационном центре
7 апреля, 21:13
 
МексикаСьюдад-ХуаресВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала