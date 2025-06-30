https://ria.ru/20250630/meksika-2026191008.html

В заброшенном крематории в Мексике нашли останки 381 человека

В заброшенном крематории в Мексике нашли останки 381 человека - РИА Новости, 30.06.2025

В заброшенном крематории в Мексике нашли останки 381 человека

Останки 381 человека обнаружены в заброшенном крематории в Мексике, который обслуживал похоронные агентства, но на деле не проводил кремацию тел, сообщила... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T02:59:00+03:00

2025-06-30T02:59:00+03:00

2025-06-30T02:59:00+03:00

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МЕХИКО, 30 июн - РИА Новости. Останки 381 человека обнаружены в заброшенном крематории в Мексике, который обслуживал похоронные агентства, но на деле не проводил кремацию тел, сообщила газета La Jornada. "Общее количество тел, найденных внутри крематория в районе Гранхас Поло Гамбоа в Сьюдад-Хуаресе, составило 381. Заведение обслуживало похоронные агентства и допустило мошенничество: оно не сжигало тела и выдавало родственникам покойных прах, не принадлежащий их близким", - сообщило издание со ссылкой на региональную прокуратуру. По данным СМИ, останки были найдены внутри небольшого здания, похожего на жилой дом с пятью-шестью помещениями, где сотни тел были сложены в результате "преступной халатности". Прокуратура задержала двух человек - владельца заведения и одного из сотрудников, им предъявят обвинения по статьям, связанным с ненадлежащим обращением с человеческими останками, нарушением санитарных норм, несанкционированным захоронением и мошенничеством. Следствие в настоящий момент проверяет работу похоронных агентств, сотрудничавших с данным крематорием.

https://ria.ru/20250618/meksika-2023694101.html

https://ria.ru/20250407/meksika-2009907616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мексика, сьюдад-хуарес, в мире