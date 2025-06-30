Матвиенко поздравила главу Народного Совета Туркмении с днем рождения
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
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АШХАБАД, 30 июн - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила председателя Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения, сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
"От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с днём рождения. Вы по праву пользуетесь высоким авторитетом на родине и за рубежом как опытный и дальновидный политик, много сделавший для Туркменистана и его народа. Трудно переоценить ваш личный вклад в развитие взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Высоко ценю конструктивные отношения, установившиеся между нами. Рассчитываю на продолжение тесной совместной работы по дальнейшему укреплению всего комплекса российско-туркменистанских связей и решению актуальных международных вопросов", - написала Матвиенко.
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Председатель Совета Федерации поблагодарила экс-главу Туркмении за неизменную поддержку межпарламентского диалога, выразив уверенность, что "этот важный формат взаимодействия всегда будет оставаться эффективным инструментом для интенсификации стратегического партнёрства между Россией и Туркменистаном".
Гурбангулы Бердымухамедову 29 июня исполнилось 68 лет.