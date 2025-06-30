https://ria.ru/20250630/matvienko-2026202904.html

Матвиенко поздравила главу Народного Совета Туркмении с днем рождения

Матвиенко поздравила главу Народного Совета Туркмении с днем рождения - РИА Новости, 30.06.2025

Матвиенко поздравила главу Народного Совета Туркмении с днем рождения

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила председателя Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с днем... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T07:49:00+03:00

2025-06-30T07:49:00+03:00

2025-06-30T08:12:00+03:00

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АШХАБАД, 30 июн - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила председателя Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения, сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан". "От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с днём рождения. Вы по праву пользуетесь высоким авторитетом на родине и за рубежом как опытный и дальновидный политик, много сделавший для Туркменистана и его народа. Трудно переоценить ваш личный вклад в развитие взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Высоко ценю конструктивные отношения, установившиеся между нами. Рассчитываю на продолжение тесной совместной работы по дальнейшему укреплению всего комплекса российско-туркменистанских связей и решению актуальных международных вопросов", - написала Матвиенко. Председатель Совета Федерации поблагодарила экс-главу Туркмении за неизменную поддержку межпарламентского диалога, выразив уверенность, что "этот важный формат взаимодействия всегда будет оставаться эффективным инструментом для интенсификации стратегического партнёрства между Россией и Туркменистаном". Гурбангулы Бердымухамедову 29 июня исполнилось 68 лет.

https://ria.ru/20250612/rossiya-2022416465.html

https://ria.ru/20250512/matvienko-2016414499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

туркмения, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, политика