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Матвиенко поздравила главу Народного Совета Туркмении с днем рождения - РИА Новости, 30.06.2025
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07:49 30.06.2025 (обновлено: 08:12 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/matvienko-2026202904.html
Матвиенко поздравила главу Народного Совета Туркмении с днем рождения
Матвиенко поздравила главу Народного Совета Туркмении с днем рождения - РИА Новости, 30.06.2025
Матвиенко поздравила главу Народного Совета Туркмении с днем рождения
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила председателя Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с днем... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T07:49:00+03:00
2025-06-30T08:12:00+03:00
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АШХАБАД, 30 июн - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила председателя Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения, сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан". "От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с днём рождения. Вы по праву пользуетесь высоким авторитетом на родине и за рубежом как опытный и дальновидный политик, много сделавший для Туркменистана и его народа. Трудно переоценить ваш личный вклад в развитие взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Высоко ценю конструктивные отношения, установившиеся между нами. Рассчитываю на продолжение тесной совместной работы по дальнейшему укреплению всего комплекса российско-туркменистанских связей и решению актуальных международных вопросов", - написала Матвиенко. Председатель Совета Федерации поблагодарила экс-главу Туркмении за неизменную поддержку межпарламентского диалога, выразив уверенность, что "этот важный формат взаимодействия всегда будет оставаться эффективным инструментом для интенсификации стратегического партнёрства между Россией и Туркменистаном". Гурбангулы Бердымухамедову 29 июня исполнилось 68 лет.
https://ria.ru/20250612/rossiya-2022416465.html
https://ria.ru/20250512/matvienko-2016414499.html
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туркмения, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, политика
Туркмения, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Политика

Матвиенко поздравила главу Народного Совета Туркмении с днем рождения

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
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АШХАБАД, 30 июн - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила председателя Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения, сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
"От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с днём рождения. Вы по праву пользуетесь высоким авторитетом на родине и за рубежом как опытный и дальновидный политик, много сделавший для Туркменистана и его народа. Трудно переоценить ваш личный вклад в развитие взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Высоко ценю конструктивные отношения, установившиеся между нами. Рассчитываю на продолжение тесной совместной работы по дальнейшему укреплению всего комплекса российско-туркменистанских связей и решению актуальных международных вопросов", - написала Матвиенко.
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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Председатель Совета Федерации поблагодарила экс-главу Туркмении за неизменную поддержку межпарламентского диалога, выразив уверенность, что "этот важный формат взаимодействия всегда будет оставаться эффективным инструментом для интенсификации стратегического партнёрства между Россией и Туркменистаном".
Гурбангулы Бердымухамедову 29 июня исполнилось 68 лет.
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ТуркменияРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФПолитика
 
 
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