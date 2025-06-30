Игорь Матвиенко представит Россию в жюри конкурса "Интервидение"
Композитор Матвиенко представит Россию в жюри музыкального конкурса Интервидение
Продюсер Игорь Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит свою страну в составе жюри международного музыкального конкурса "Интервидение", следует из документа, поступившего в распоряжение РИА Новости.
"Игорь Матвиенко, композитор, продюсер, народный артист России, войдет от нашей страны в состав международного профессионального жюри музыкального конкурса "Интервидение", — говорится в документе.
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В беседе с РИА Новости Матвиенко отметил, что намерен объективно оценивать выступления конкурсантов , в первую очередь, ориентируясь на вокальное мастерство, артистизм и оригинальность.
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"Для меня большая честь представлять Россию в жюри международного музыкального конкурса "Интервидение". Убежден, что "Интервидение" определит не только новых звезд, но и создаст крепкие творческие связи, способствующие культурному обмену и развитию новых музыкальных традиций", — сказал он.
Вместе с коллегами артист примет участие в финальном голосовании, на котором определят победителя конкурса.
Согласно положению о проведении конкурса "Интервидение", членом национального жюри может быть культурный деятель: продюсер, эстрадный исполнитель, композитор, музыкант, педагог — из числа признанных профессионалов в музыкальной сфере.
В начале февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Он пройдет 20 сентября на Live Арене в столице. Россию представит певец Shaman.