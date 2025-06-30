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Игорь Матвиенко представит Россию в жюри конкурса "Интервидение" - РИА Новости, 30.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:04 30.06.2025 (обновлено: 04:09 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/matvienko-2026182197.html
Игорь Матвиенко представит Россию в жюри конкурса "Интервидение"
Игорь Матвиенко представит Россию в жюри конкурса "Интервидение" - РИА Новости, 30.06.2025
Игорь Матвиенко представит Россию в жюри конкурса "Интервидение"
Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит свою страну в составе жюри международного музыкального конкурса "Интервидение", следует РИА Новости, 30.06.2025
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культура
россия
москва
московская область (подмосковье)
игорь матвиенко
владимир путин
shaman (ярослав дронов)
культура
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит свою страну в составе жюри международного музыкального конкурса "Интервидение", следует из документа, поступившего в распоряжение РИА Новости."Игорь Матвиенко, композитор, продюсер, народный артист России, войдет от нашей страны в состав международного профессионального жюри музыкального конкурса "Интервидение", — говорится в документе.В беседе с РИА Новости Матвиенко отметил, что намерен объективно оценивать выступления конкурсантов , в первую очередь, ориентируясь на вокальное мастерство, артистизм и оригинальность."Для меня большая честь представлять Россию в жюри международного музыкального конкурса "Интервидение". Убежден, что "Интервидение" определит не только новых звезд, но и создаст крепкие творческие связи, способствующие культурному обмену и развитию новых музыкальных традиций", — сказал он.Вместе с коллегами артист примет участие в финальном голосовании, на котором определят победителя конкурса.Согласно положению о проведении конкурса "Интервидение", членом национального жюри может быть культурный деятель: продюсер, эстрадный исполнитель, композитор, музыкант, педагог — из числа признанных профессионалов в музыкальной сфере.В начале февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Он пройдет 20 сентября на Live Арене в столице. Россию представит певец Shaman.
https://ria.ru/20250205/lavrov-1997614637.html
https://ria.ru/20250612/intervidenie-2022439446.html
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россия, москва, московская область (подмосковье), игорь матвиенко, владимир путин, shaman (ярослав дронов) , культура
Культура, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Игорь Матвиенко, Владимир Путин, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Культура
Игорь Матвиенко представит Россию в жюри конкурса "Интервидение"

Композитор Матвиенко представит Россию в жюри музыкального конкурса Интервидение

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкПродюсер Игорь Матвиенко
Продюсер Игорь Матвиенко - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Продюсер Игорь Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит свою страну в составе жюри международного музыкального конкурса "Интервидение", следует из документа, поступившего в распоряжение РИА Новости.
"Игорь Матвиенко, композитор, продюсер, народный артист России, войдет от нашей страны в состав международного профессионального жюри музыкального конкурса "Интервидение", — говорится в документе.
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В беседе с РИА Новости Матвиенко отметил, что намерен объективно оценивать выступления конкурсантов , в первую очередь, ориентируясь на вокальное мастерство, артистизм и оригинальность.
«
"Для меня большая честь представлять Россию в жюри международного музыкального конкурса "Интервидение". Убежден, что "Интервидение" определит не только новых звезд, но и создаст крепкие творческие связи, способствующие культурному обмену и развитию новых музыкальных традиций", — сказал он.
Вместе с коллегами артист примет участие в финальном голосовании, на котором определят победителя конкурса.
Согласно положению о проведении конкурса "Интервидение", членом национального жюри может быть культурный деятель: продюсер, эстрадный исполнитель, композитор, музыкант, педагог — из числа признанных профессионалов в музыкальной сфере.
В начале февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Он пройдет 20 сентября на Live Арене в столице. Россию представит певец Shaman.
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КультураРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Игорь МатвиенкоВладимир ПутинSHAMAN (Ярослав Дронов)Культура
 
 
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