https://ria.ru/20250630/matvienko-2026182197.html

Игорь Матвиенко представит Россию в жюри конкурса "Интервидение"

Игорь Матвиенко представит Россию в жюри конкурса "Интервидение" - РИА Новости, 30.06.2025

Игорь Матвиенко представит Россию в жюри конкурса "Интервидение"

Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит свою страну в составе жюри международного музыкального конкурса "Интервидение", следует РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T00:04:00+03:00

2025-06-30T00:04:00+03:00

2025-06-30T04:09:00+03:00

культура

россия

москва

московская область (подмосковье)

игорь матвиенко

владимир путин

shaman (ярослав дронов)

культура

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит свою страну в составе жюри международного музыкального конкурса "Интервидение", следует из документа, поступившего в распоряжение РИА Новости."Игорь Матвиенко, композитор, продюсер, народный артист России, войдет от нашей страны в состав международного профессионального жюри музыкального конкурса "Интервидение", — говорится в документе.В беседе с РИА Новости Матвиенко отметил, что намерен объективно оценивать выступления конкурсантов , в первую очередь, ориентируясь на вокальное мастерство, артистизм и оригинальность."Для меня большая честь представлять Россию в жюри международного музыкального конкурса "Интервидение". Убежден, что "Интервидение" определит не только новых звезд, но и создаст крепкие творческие связи, способствующие культурному обмену и развитию новых музыкальных традиций", — сказал он.Вместе с коллегами артист примет участие в финальном голосовании, на котором определят победителя конкурса.Согласно положению о проведении конкурса "Интервидение", членом национального жюри может быть культурный деятель: продюсер, эстрадный исполнитель, композитор, музыкант, педагог — из числа признанных профессионалов в музыкальной сфере.В начале февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Он пройдет 20 сентября на Live Арене в столице. Россию представит певец Shaman.

https://ria.ru/20250205/lavrov-1997614637.html

https://ria.ru/20250612/intervidenie-2022439446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, московская область (подмосковье), игорь матвиенко, владимир путин, shaman (ярослав дронов) , культура