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Люлин: Госдума рассмотрит законопроект от Заксобрания Нижегородской области
Люлин: Госдума рассмотрит законопроект от Заксобрания Нижегородской области - РИА Новости, 30.06.2025
Люлин: Госдума рассмотрит законопроект от Заксобрания Нижегородской области
В Госдуме в ближайшее время рассмотрят законопроект, предложенный депутатами Законодательного собрания Нижегородской области, сообщил председатель регионального РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T19:11:00+03:00
2025-06-30T19:11:00+03:00
2025-06-30T19:11:00+03:00
нижегородская область
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
нижегородская область
россия
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В Госдуме в ближайшее время рассмотрят законопроект, предложенный депутатами Законодательного собрания Нижегородской области, сообщил председатель регионального парламента Евгений Люлин. По его словам, он позволит людям в деревне получить деньги на кассе магазина у местного предпринимателя. "Индивидуальные предприниматели в сельской местности, как правило, работают по патентной системе налогообложения. Ранее они не имели возможности оказывать финансовые услуги (снятие наличных и пополнение счета), однако Госдума в 2024 году дала им такое право. С одним условием. Торговая точка должна находиться в сельском населенном пункте", – приводит пресс-служба Заксобрания Нижегородской области слова Люлина. Председатель добавил, что в действительности сельские поселения во многих субъектах России не имеют статуса муниципальных образований. Например, в Нижегородской области они включены в состав муниципальных и городских округов, на которые действие закона не распространяется. Вследствие чего, отметил Люлин, областное Заксобрание подготовило и внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс. Они добавили к сельским поселениям "муниципальные и городские округа". В настоящее время законопроект рассматривает профильный комитет, после чего поправка будет вынесена на рассмотрение депутатов Госдумы, заключил председатель парламента.
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евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области) , нижегородская область, россия
Нижегородская область, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области) , Нижегородская область, Россия
Люлин: Госдума рассмотрит законопроект от Заксобрания Нижегородской области
Председатель Люлин: в Госдуме обсудят законопроект от нижегородского Заксобрания
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В Госдуме в ближайшее время рассмотрят законопроект, предложенный депутатами Законодательного собрания Нижегородской области, сообщил председатель регионального парламента Евгений Люлин.
По его словам, он позволит людям в деревне получить деньги на кассе магазина у местного предпринимателя.
"Индивидуальные предприниматели в сельской местности, как правило, работают по патентной системе налогообложения. Ранее они не имели возможности оказывать финансовые услуги (снятие наличных и пополнение счета), однако Госдума в 2024 году дала им такое право. С одним условием. Торговая точка должна находиться в сельском населенном пункте", – приводит пресс-служба Заксобрания Нижегородской области слова Люлина.
Председатель добавил, что в действительности сельские поселения во многих субъектах России не имеют статуса муниципальных образований. Например, в Нижегородской области они включены в состав муниципальных и городских округов, на которые действие закона не распространяется.
Вследствие чего, отметил Люлин, областное Заксобрание подготовило и внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс. Они добавили к сельским поселениям "муниципальные и городские округа". В настоящее время законопроект рассматривает профильный комитет, после чего поправка будет вынесена на рассмотрение депутатов Госдумы, заключил председатель парламента.