https://ria.ru/20250630/lugansk-2026405095.html

Над Луганском зафиксировали пролет БПЛА

Над Луганском зафиксировали пролет БПЛА - РИА Новости, 30.06.2025

Над Луганском зафиксировали пролет БПЛА

Четыре БПЛА ВСУ зафиксированы в небе над Луганском, работает система ПВО, сообщили журналистам в правительстве региона и в Telegram-канале. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T23:37:00+03:00

2025-06-30T23:37:00+03:00

2025-06-30T23:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 30 июн - РИА Новости. Четыре БПЛА ВСУ зафиксированы в небе над Луганском, работает система ПВО, сообщили журналистам в правительстве региона и в Telegram-канале."В небе над Луганском работает ПВО, сообщили в силовых структурах. Зафиксирован пролет не менее четырех БПЛА противника над городом. Жителей просят соблюдать спокойствие и осторожность", - говорится в сообщении правительства ЛНР.Как передает корреспондент РИА Новости, было слышно не менее 10 громких взрывов, позднее в одном из районов города возникло как минимум два пожара.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины