https://ria.ru/20250630/lugansk-2026405095.html
Над Луганском зафиксировали пролет БПЛА
Над Луганском зафиксировали пролет БПЛА - РИА Новости, 30.06.2025
Над Луганском зафиксировали пролет БПЛА
Четыре БПЛА ВСУ зафиксированы в небе над Луганском, работает система ПВО, сообщили журналистам в правительстве региона и в Telegram-канале. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T23:37:00+03:00
2025-06-30T23:37:00+03:00
2025-06-30T23:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 30 июн - РИА Новости. Четыре БПЛА ВСУ зафиксированы в небе над Луганском, работает система ПВО, сообщили журналистам в правительстве региона и в Telegram-канале."В небе над Луганском работает ПВО, сообщили в силовых структурах. Зафиксирован пролет не менее четырех БПЛА противника над городом. Жителей просят соблюдать спокойствие и осторожность", - говорится в сообщении правительства ЛНР.Как передает корреспондент РИА Новости, было слышно не менее 10 громких взрывов, позднее в одном из районов города возникло как минимум два пожара.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Над Луганском зафиксировали пролет БПЛА
Над Луганском зафиксировали пролет не менее четырех БПЛА