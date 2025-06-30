https://ria.ru/20250630/lugansk-2026404982.html
В Луганске работает система ПВО
В Луганске работает система ПВО - РИА Новости, 30.06.2025
В Луганске работает система ПВО
Корреспондент РИА Новости сообщает о звуках, предположительно, работы системы ПВО в Луганске. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T23:35:00+03:00
2025-06-30T23:35:00+03:00
2025-06-30T23:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганск
безопасность
вооруженные силы украины
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 30 июн - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости сообщает о звуках, предположительно, работы системы ПВО в Луганске.Как передает корреспондент РИА Новости, было слышно не менее 10 громких взрывов, позднее в одном из районов города возникло как минимум два пожара.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганск, безопасность, вооруженные силы украины, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика
В Луганске работает система ПВО
В Луганске слышны звуки работы системы ПВО