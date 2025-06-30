https://ria.ru/20250630/lugansk-2026404982.html

В Луганске работает система ПВО

В Луганске работает система ПВО - РИА Новости, 30.06.2025

В Луганске работает система ПВО

Корреспондент РИА Новости сообщает о звуках, предположительно, работы системы ПВО в Луганске. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T23:35:00+03:00

2025-06-30T23:35:00+03:00

2025-06-30T23:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганск

безопасность

вооруженные силы украины

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 30 июн - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости сообщает о звуках, предположительно, работы системы ПВО в Луганске.Как передает корреспондент РИА Новости, было слышно не менее 10 громких взрывов, позднее в одном из районов города возникло как минимум два пожара.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганск

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганск, безопасность, вооруженные силы украины, луганская народная республика