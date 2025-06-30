https://ria.ru/20250630/lenta-2026380764.html

"Лента.ру" назначила врио главного редактора

"Лента.ру" назначила врио главного редактора - РИА Новости, 30.06.2025

"Лента.ру" назначила врио главного редактора

Временно исполняющим обязанности главного редактора издания "Лента.ру" с 1 июля 2025 года станет исполнительный директор по медиа компании Rambler&Co Андрей... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T19:03:00+03:00

2025-06-30T19:03:00+03:00

2025-06-30T19:06:00+03:00

lenta.ru

рамблер

владимир тодоров

андрей цыпер

россия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Временно исполняющим обязанности главного редактора издания "Лента.ру" с 1 июля 2025 года станет исполнительный директор по медиа компании Rambler&Co Андрей Цыпер, сообщили РИА Новости в пресс-службе Rambler&Co. "С 1 июля 2025 года временно исполняющим обязанности главного редактора "Ленты.ру" станет генеральный директор онлайн-медиа - Андрей Цыпер. Имя нового главного редактора, который займётся контентной стратегией издания, будет объявлено в ближайшее время", - говорится в сообщении. Уточняется, что Владимир Тодоров, совмещая ранее пост продюсера документального контента Okko с должностью главного редактора "Ленты.ру", покидает пост главреда, сфокусировавшись на документальных проектах в онлайн-кинотеатре. "Владимир Тодоров - профессионал, который за годы работы в должности главного редактора "Ленты.ру" сделал издание одним из самых авторитетных и цитируемых в стране. За 8 лет в холдинге Тодоров прошёл серьёзную трансформацию как медиаменеджер. Совмещая должности директора по развитию медиа Rambler&Co и продюсера документального контента Okko, он органически сместил фокус внимания в сторону киноиндустрии, где, уверен, его ждут значительные перспективы. Желаем Владимиру новых творческих свершений и новых признаний! Благодарю его за совместную работу в Rambler&Co", - приводит пресс-служба слова Цыпера. Тодоров, чьи слова приводит пресс-служба, отметил, что очень благодарен "Ленте.ру" и медиахолдингу Rambler&Co за годы совместной работы, подчеркнув, что этот этап навсегда останется в его сердце как один из важнейших, но "пришла пора двигаться дальше". "Лента.ру" - российское федеральное интернет-издание, входит в медиахолдинг Rambler&Co. Rambler&Co - медиахолдинг, в состав которого входят издания: "Лента.ру", "Газета.Ru", "Чемпионат", LLM-портал "Рамблер" и ряд других медиаактивов.

https://ria.ru/20250630/azerbaydzhan--2026345735.html

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lenta.ru, рамблер, владимир тодоров, андрей цыпер, россия