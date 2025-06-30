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Лавров отреагировал на отсутствие главы МИД Армении на совете глав МИД ОДКБ - РИА Новости, 30.06.2025
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10:53 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/lavrov-2026232174.html
Лавров отреагировал на отсутствие главы МИД Армении на совете глав МИД ОДКБ
Лавров отреагировал на отсутствие главы МИД Армении на совете глав МИД ОДКБ - РИА Новости, 30.06.2025
Лавров отреагировал на отсутствие главы МИД Армении на совете глав МИД ОДКБ
Армению по-прежнему считают членом ОДКБ, но это подразумевает соблюдение всех обязательств организации, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T10:53:00+03:00
2025-06-30T10:53:00+03:00
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 30 июн - РИА Новости. Армению по-прежнему считают членом ОДКБ, но это подразумевает соблюдение всех обязательств организации, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Мы приняли к сведению, что министр иностранных дел (Армении) вновь отказался приехать на это мероприятие. Мы по-прежнему считаем Армению полноправным членом этой организации, но, безусловно, полноправное членство предполагает участие и соблюдение всех обязательств, которые вытекают из уставных документов ОДКБ, включая, кстати, оплату взносов", - сказал Лавров журналистам по итогам совета глав МИД стран ОДКБ. Он добавил, что заявления руководства Армении говорят о том, что тенденции развиваются в "многовекторном контексте". "Мы никакого давления на армянские правящие круги не оказываем, будем ожидать ясности во всех этих вопросах, но все мы понимаем, что если Армения будет отворачиваться от своих союзников, ближайших партнеров, соседей, едва ли это пойдет на пользу армянскому народу", - указал Лавров.
https://ria.ru/20250630/armeniya-2026222019.html
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в мире, армения, сергей лавров, одкб
В мире, Армения, Сергей Лавров, ОДКБ
Лавров отреагировал на отсутствие главы МИД Армении на совете глав МИД ОДКБ

Лавров: Армения по-прежнему является полноправным членом ОДКБ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сергей Лавров. Архивное фото
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 30 июн - РИА Новости. Армению по-прежнему считают членом ОДКБ, но это подразумевает соблюдение всех обязательств организации, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы приняли к сведению, что министр иностранных дел (Армении) вновь отказался приехать на это мероприятие. Мы по-прежнему считаем Армению полноправным членом этой организации, но, безусловно, полноправное членство предполагает участие и соблюдение всех обязательств, которые вытекают из уставных документов ОДКБ, включая, кстати, оплату взносов", - сказал Лавров журналистам по итогам совета глав МИД стран ОДКБ.
Он добавил, что заявления руководства Армении говорят о том, что тенденции развиваются в "многовекторном контексте". "Мы никакого давления на армянские правящие круги не оказываем, будем ожидать ясности во всех этих вопросах, но все мы понимаем, что если Армения будет отворачиваться от своих союзников, ближайших партнеров, соседей, едва ли это пойдет на пользу армянскому народу", - указал Лавров.
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В миреАрменияСергей ЛавровОДКБ
 
 
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