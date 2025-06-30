https://ria.ru/20250630/lavrov-2026225356.html

Лавров дал оценку событиям в Армении и Сербии

Лавров дал оценку событиям в Армении и Сербии - РИА Новости, 30.06.2025

Лавров дал оценку событиям в Армении и Сербии

Глава МИД Сергей Лавров выступил на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел ОДКБ в Киргизии. Среди прочего он дал оценку событиям в Армении РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T10:25:00+03:00

2025-06-30T10:25:00+03:00

2025-06-30T11:20:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров выступил на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел ОДКБ в Киргизии. Среди прочего он дал оценку событиям в Армении и Сербии, а также предположил, что приведет к краху НАТО.Главные заявления — в материале РИА Новости.О ситуации в Армении"Церковь всегда была одной из ключевых опор армянского общества, и нам бы очень не хотелось, чтобы эта церковь подвергалась неоправданным нападкам без каких-либо серьезных оснований"."Мы никакого давления на армянские правящие круги не оказываем, будем ожидать ясности во всех этих вопросах, но все мы понимаем, что если Армения будет отворачиваться от своих союзников, ближайших партнеров, соседей, едва ли это пойдет на пользу армянскому народу".О беспорядках в Белграде"Мы надеемся, что западные страны, которые обычно всегда пытаются воспользоваться теми или иными внутренними событиями в различных странах для того, чтобы продвигать свои интересы в ущерб интересам других партнеров соответствующей страны, надеемся, что они не будут в этот раз заниматься своими цветными революциями".О крахе НАТО"Катастрофическое, по моим оценкам, увеличение (военного. — Прим. ред.) бюджета стран НАТО тоже приведет к краху этой организации".О пролете дронов ВСУ над Казахстаном"Казахстанские друзья заверили, что они в своих контактах с украинской стороной принимают необходимые меры, чтобы подобной практике положить конец".

https://ria.ru/20250628/armeniya-2025885699.html

https://ria.ru/20250629/evropa-2026114284.html

https://ria.ru/20250625/rossiya-2025337632.html

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одкб, армения, сербия, россия, в мире, вооруженные силы украины, сергей лавров, нато