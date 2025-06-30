Лавров дал оценку событиям в Армении и Сербии
Лавров дал оценку давлению на церковь в Армении и беспорядкам в Сербии
Глава МИД Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров выступил на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел ОДКБ в Киргизии. Среди прочего он дал оценку событиям в Армении и Сербии, а также предположил, что приведет к краху НАТО.
Главные заявления — в материале РИА Новости.
О ситуации в Армении
- События в этой стране — ее внутренние дела, но нападки на церковь вызывают озабоченность:
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"Церковь всегда была одной из ключевых опор армянского общества, и нам бы очень не хотелось, чтобы эта церковь подвергалась неоправданным нападкам без каких-либо серьезных оснований".
- Россия заинтересована в том, чтобы ситуацию там скорее урегулировали.
- Главы МИД ОДКБ приняли к сведению отсутствие армянского коллеги на встрече в Киргизии.
- Ереван остается полноправным членом организации, это подразумевает соблюдение обязательств:
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"Мы никакого давления на армянские правящие круги не оказываем, будем ожидать ясности во всех этих вопросах, но все мы понимаем, что если Армения будет отворачиваться от своих союзников, ближайших партнеров, соседей, едва ли это пойдет на пользу армянскому народу".
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О беспорядках в Белграде
- Россия рассчитывает, что ситуацию с протестами в Сербии урегулируют на основе Конституции и законов страны:
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"Мы надеемся, что западные страны, которые обычно всегда пытаются воспользоваться теми или иными внутренними событиями в различных странах для того, чтобы продвигать свои интересы в ущерб интересам других партнеров соответствующей страны, надеемся, что они не будут в этот раз заниматься своими цветными революциями".
- Москва отмечает готовность сербского руководства к диалогу с протестующими.
О крахе НАТО
- Рост военных расходов стран Североатлантического альянса грозит серьезными последствиями:
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"Катастрофическое, по моим оценкам, увеличение (военного. — Прим. ред.) бюджета стран НАТО тоже приведет к краху этой организации".
- Россия в этом вопросе руководствуется здравым смыслом, а не "выдуманными из пальца угрозами", как это делают в западном блоке.
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О пролете дронов ВСУ над Казахстаном
- Москва и Астана обсуждали эту тему:
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"Казахстанские друзья заверили, что они в своих контактах с украинской стороной принимают необходимые меры, чтобы подобной практике положить конец".
- Службы безопасности России и Казахстана взаимодействуют в этом вопросе.