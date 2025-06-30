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Лавров дал оценку событиям в Армении и Сербии - РИА Новости, 30.06.2025
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10:25 30.06.2025 (обновлено: 11:20 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/lavrov-2026225356.html
Лавров дал оценку событиям в Армении и Сербии
Лавров дал оценку событиям в Армении и Сербии - РИА Новости, 30.06.2025
Лавров дал оценку событиям в Армении и Сербии
Глава МИД Сергей Лавров выступил на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел ОДКБ в Киргизии. Среди прочего он дал оценку событиям в Армении РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T10:25:00+03:00
2025-06-30T11:20:00+03:00
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вооруженные силы украины
сергей лавров
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров выступил на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел ОДКБ в Киргизии. Среди прочего он дал оценку событиям в Армении и Сербии, а также предположил, что приведет к краху НАТО.Главные заявления — в материале РИА Новости.О ситуации в Армении"Церковь всегда была одной из ключевых опор армянского общества, и нам бы очень не хотелось, чтобы эта церковь подвергалась неоправданным нападкам без каких-либо серьезных оснований"."Мы никакого давления на армянские правящие круги не оказываем, будем ожидать ясности во всех этих вопросах, но все мы понимаем, что если Армения будет отворачиваться от своих союзников, ближайших партнеров, соседей, едва ли это пойдет на пользу армянскому народу".О беспорядках в Белграде&quot;Мы надеемся, что западные страны, которые обычно всегда пытаются воспользоваться теми или иными внутренними событиями в различных странах для того, чтобы продвигать свои интересы в ущерб интересам других партнеров соответствующей страны, надеемся, что они не будут в этот раз заниматься своими цветными революциями&quot;.О крахе НАТО&quot;Катастрофическое, по моим оценкам, увеличение (военного. — Прим. ред.) бюджета стран НАТО тоже приведет к краху этой организации&quot;.О пролете дронов ВСУ над Казахстаном&quot;Казахстанские друзья заверили, что они в своих контактах с украинской стороной принимают необходимые меры, чтобы подобной практике положить конец&quot;.
https://ria.ru/20250628/armeniya-2025885699.html
https://ria.ru/20250629/evropa-2026114284.html
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одкб, армения, сербия, россия, в мире, вооруженные силы украины, сергей лавров, нато
ОДКБ, Армения, Сербия, Россия, В мире, Вооруженные силы Украины, Сергей Лавров, НАТО
Лавров дал оценку событиям в Армении и Сербии

Лавров дал оценку давлению на церковь в Армении и беспорядкам в Сербии

© РИА Новости / POOLГлава МИД Сергей Лавров
Глава МИД Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / POOL
Глава МИД Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров выступил на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел ОДКБ в Киргизии. Среди прочего он дал оценку событиям в Армении и Сербии, а также предположил, что приведет к краху НАТО.
Главные заявления — в материале РИА Новости.

О ситуации в Армении

  • События в этой стране — ее внутренние дела, но нападки на церковь вызывают озабоченность:
«
"Церковь всегда была одной из ключевых опор армянского общества, и нам бы очень не хотелось, чтобы эта церковь подвергалась неоправданным нападкам без каких-либо серьезных оснований".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
Глава МИД России
  • Россия заинтересована в том, чтобы ситуацию там скорее урегулировали.
  • Главы МИД ОДКБ приняли к сведению отсутствие армянского коллеги на встрече в Киргизии.
  • Ереван остается полноправным членом организации, это подразумевает соблюдение обязательств:
«
"Мы никакого давления на армянские правящие круги не оказываем, будем ожидать ясности во всех этих вопросах, но все мы понимаем, что если Армения будет отворачиваться от своих союзников, ближайших партнеров, соседей, едва ли это пойдет на пользу армянскому народу".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
Глава МИД России
Премьер-министр Республики Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Церковь бьет тревогу: что стоит за действиями Пашиняна
28 июня, 08:00

О беспорядках в Белграде

  • Россия рассчитывает, что ситуацию с протестами в Сербии урегулируют на основе Конституции и законов страны:
«

"Мы надеемся, что западные страны, которые обычно всегда пытаются воспользоваться теми или иными внутренними событиями в различных странах для того, чтобы продвигать свои интересы в ущерб интересам других партнеров соответствующей страны, надеемся, что они не будут в этот раз заниматься своими цветными революциями".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
Глава МИД России
  • Москва отмечает готовность сербского руководства к диалогу с протестующими.

О крахе НАТО

  • Рост военных расходов стран Североатлантического альянса грозит серьезными последствиями:
«

"Катастрофическое, по моим оценкам, увеличение (военного. — Прим. ред.) бюджета стран НАТО тоже приведет к краху этой организации".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
Глава МИД России
  • Россия в этом вопросе руководствуется здравым смыслом, а не "выдуманными из пальца угрозами", как это делают в западном блоке.
Пресс-конференция глав МИД России и Киргизии после переговоров - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Лавров заявил о потере здравого смысла у Макрона и Мерца
29 июня, 10:23

О пролете дронов ВСУ над Казахстаном

  • Москва и Астана обсуждали эту тему:
«

"Казахстанские друзья заверили, что они в своих контактах с украинской стороной принимают необходимые меры, чтобы подобной практике положить конец".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
Глава МИД России
  • Службы безопасности России и Казахстана взаимодействуют в этом вопросе.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Стрелка часов "Судного дня" движется ближе к полуночи, заявил Лавров
25 июня, 14:35
 
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