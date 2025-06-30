https://ria.ru/20250630/kursk-2026254286.html

Хинштейн рассказал о разминировании курского приграничья

Хинштейн рассказал о разминировании курского приграничья - РИА Новости, 30.06.2025

Хинштейн рассказал о разминировании курского приграничья

Более 550 тысяч взрывоопасных предметов обезврежено на территории курского приграничья, всего очищено 55,2 тысяч гектаров, сообщил врио губернатора Курской... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T12:12:00+03:00

2025-06-30T12:12:00+03:00

2025-06-30T12:12:00+03:00

курская область

александр хинштейн

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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КУРСК, 30 июн - РИА Новости. Более 550 тысяч взрывоопасных предметов обезврежено на территории курского приграничья, всего очищено 55,2 тысяч гектаров, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Ранее врио заместителя губернатора региона Владимир Базаров сообщал, что силами Минобороны, МЧС и Росгвардии на сегодняшний день разминированы 44 населенных пункта, 817 километров дорог и более 12 тысяч зданий в приграничье Курской области. "Продолжается разминирование приграничья: всего очищено 55,2 тысяч гектаров, 2,2 тысячи из них - за прошедшую неделю. Обезврежено более 550 тысяч взрывоопасных предметов. Работы активно продолжаются в 16 населённых пунктах", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале по итогам заседания правительства Курской области.

https://ria.ru/20250629/yuyguan-2026138477.html

курская область

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курская область, александр хинштейн, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)