https://ria.ru/20250630/kuban-2026377586.html

Механизм исключения земель из перечня особо ценных уточнили на Кубани

Механизм исключения земель из перечня особо ценных уточнили на Кубани - РИА Новости, 30.06.2025

Механизм исключения земель из перечня особо ценных уточнили на Кубани

Механизм исключения земель из перечня особо ценных уточнили в Краснодарском крае, изменения в закон "Об основах регулирования земельных отношений в... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T18:38:00+03:00

2025-06-30T18:38:00+03:00

2025-06-30T18:38:00+03:00

краснодарский край

краснодарский край

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Механизм исключения земель из перечня особо ценных уточнили в Краснодарском крае, изменения в закон "Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае" поддержали депутаты Законодательного Собрания региона, сообщила пресс-служба кубанского парламента. Инициативу подготовили для установления единообразного подхода к вопросу исключения земель или земельных участков из перечней особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий. Она предусматривает необходимость согласования коллегиальным органом, образованным при министерстве сельского хозяйства Кубани, исключения земель, земельных участков из перечней в нескольких случаях. К ним отнесли выдел земельного участка, на котором расположены объекты культурного наследия; нахождение в границах земельного участка ранее возведенных в установленном порядке объектов недвижимости, а также, если в соответствии с документами территориального планирования земельный участок предназначен для размещения объектов федерального, регионального или муниципального значения. При этом таблицей поправок уточняется, что окончательное решение о внесении изменений в перечни также принимается в форме правового акта губернатора края. По мнению председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко, принятие данного законопроекта очень важно, ведь сохранение особо ценных сельхозугодий – один из безусловных приоритетов в деятельности краевых властей. Во многом благодаря именно кубанским черноземам регион остается лидером в масштабах страны по выращиванию ключевых агрокультур и продолжает добиваться высоких урожаев, считает руководитель парламента. "По инициативе главы региона уточняется механизм исключения таких земель из перечней особо ценных. При этом землями сельхозназначения они были и остаются. Освободившиеся таким образом участки будут задействованы для расширения инфраструктуры кубанского АПК, возведения на них объектов, связанных с функционированием отрасли сельского хозяйства и ее дальнейшим развитием", – подчеркнул Бурлачко.

https://ria.ru/20250630/byudzhet-2026352750.html

https://ria.ru/20250630/krasnodar-2026349876.html

краснодарский край

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краснодарский край