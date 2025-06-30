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В Крыму локализовали крупный ландшафтный пожар - РИА Новости, 30.06.2025
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12:21 30.06.2025 (обновлено: 12:27 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/krym-2026263317.html
В Крыму локализовали крупный ландшафтный пожар
В Крыму локализовали крупный ландшафтный пожар - РИА Новости, 30.06.2025
В Крыму локализовали крупный ландшафтный пожар
Крупный ландшафтный пожар в Крыму удалось локализовать на площади порядка пяти гектаров, угроза дальнейшего распространения огня предотвращена, рассказали РИА... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T12:21:00+03:00
2025-06-30T12:27:00+03:00
происшествия
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Крупный ландшафтный пожар в Крыму удалось локализовать на площади порядка пяти гектаров, угроза дальнейшего распространения огня предотвращена, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Огнеборцы МЧС локализовали ландшафтный пожар в Крыму. Открытых очагов горения не наблюдается, происходит тление", - говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что сводной группировке сил и средств удалось предотвратить угрозу распространения пожара. Пострадавших нет. Площадь пожара остаётся неизменной - пять гектаров. Всего к ликвидации возгорания привлечено порядка 350 человек и 55 единиц техники.
https://ria.ru/20250630/pozhar-2026210908.html
республика крым
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происшествия, республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму локализовали крупный ландшафтный пожар

МЧС: в Крыму локализовали крупный ландшафтный пожар на площади около 5 гектаров

© МЧС РоссииСотрудники МЧС России локализовали ландшафтный пожар в Крыму
Сотрудники МЧС России локализовали ландшафтный пожар в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© МЧС России
Сотрудники МЧС России локализовали ландшафтный пожар в Крыму
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Крупный ландшафтный пожар в Крыму удалось локализовать на площади порядка пяти гектаров, угроза дальнейшего распространения огня предотвращена, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Огнеборцы МЧС локализовали ландшафтный пожар в Крыму. Открытых очагов горения не наблюдается, происходит тление", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что сводной группировке сил и средств удалось предотвратить угрозу распространения пожара. Пострадавших нет. Площадь пожара остаётся неизменной - пять гектаров. Всего к ликвидации возгорания привлечено порядка 350 человек и 55 единиц техники.
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ПроисшествияРеспублика КрымРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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