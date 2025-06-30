https://ria.ru/20250630/krym-2026263317.html

В Крыму локализовали крупный ландшафтный пожар

В Крыму локализовали крупный ландшафтный пожар - РИА Новости, 30.06.2025

В Крыму локализовали крупный ландшафтный пожар

Крупный ландшафтный пожар в Крыму удалось локализовать на площади порядка пяти гектаров, угроза дальнейшего распространения огня предотвращена, рассказали РИА... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T12:21:00+03:00

2025-06-30T12:21:00+03:00

2025-06-30T12:27:00+03:00

происшествия

республика крым

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Крупный ландшафтный пожар в Крыму удалось локализовать на площади порядка пяти гектаров, угроза дальнейшего распространения огня предотвращена, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Огнеборцы МЧС локализовали ландшафтный пожар в Крыму. Открытых очагов горения не наблюдается, происходит тление", - говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что сводной группировке сил и средств удалось предотвратить угрозу распространения пожара. Пострадавших нет. Площадь пожара остаётся неизменной - пять гектаров. Всего к ликвидации возгорания привлечено порядка 350 человек и 55 единиц техники.

https://ria.ru/20250630/pozhar-2026210908.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)