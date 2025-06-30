https://ria.ru/20250630/krym-2026262693.html
В Крыму отменили предупреждение о ракетной опасности
В Крыму отменили предупреждение о ракетной опасности - РИА Новости, 30.06.2025
В Крыму отменили предупреждение о ракетной опасности
Ракетная опасность в Крыму отменена, предупреждение длилось 24 минуты, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T12:20:00+03:00
2025-06-30T12:20:00+03:00
2025-06-30T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40267/97/402679771_0:658:2048:1810_1920x0_80_0_0_87bcadb2e37e6546717bc28fe3dc4f08.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Ракетная опасность в Крыму отменена, предупреждение длилось 24 минуты, сообщается в приложении МЧС России. Опасность объявили днем в понедельник. "Экстренная информация: отбой ракетной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении МЧС. Сигнал об опасности продлился 24 минуты.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40267/97/402679771_0:466:2048:2002_1920x0_80_0_0_e7aee36115ea1d32ddad0127ed999d68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму отменили предупреждение о ракетной опасности
МЧС сообщило об отмене ракетной опасности в Крыму