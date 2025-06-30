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В Крыму задержали двух мужчин, передававших стратегические данные СБУ - РИА Новости, 30.06.2025
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09:48 30.06.2025 (обновлено: 10:09 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/krym-2026216106.html
В Крыму задержали двух мужчин, передававших стратегические данные СБУ
В Крыму задержали двух мужчин, передававших стратегические данные СБУ - РИА Новости, 30.06.2025
В Крыму задержали двух мужчин, передававших стратегические данные СБУ
Двое жителей Крыма передавали СБУ фото и видео объектов критической инфраструктуры и военной техники с координатами и данными о сотрудниках, они задержаны дали... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T09:48:00+03:00
2025-06-30T10:09:00+03:00
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
республика крым
россия
происшествия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Двое жителей Крыма передавали СБУ фото и видео объектов критической инфраструктуры и военной техники с координатами и данными о сотрудниках, они задержаны дали признательные показания, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ на территории республики Крым пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ 1977 и 1993 г.р., осуществлявших в интересах украинских спецслужб фото- и видеофиксацию объектов критической инфраструктуры и военной техники на территории региона, с указанием координат их места расположения и категории сотрудников, дислоцирующихся на объектах", - говорится в сообщении. Отмечается, что они были завербованы через Telegram и отправляли собранные материалы в украинский Telegram-бот. Возбуждено уголовное дело о государственной измене. "От задержанных получены признательные показания. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве. В ФСБ предупредили о продолжающейся активности украинских спецслужб, в очередной раз призвали граждан быть бдительными, избегать общения с незнакомыми контактами в мессенджерах.
https://ria.ru/20250626/peredacha-2025522932.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, республика крым, россия, происшествия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Республика Крым, Россия, Происшествия
В Крыму задержали двух мужчин, передававших стратегические данные СБУ

ФСБ в Крыму задержала 2 мужчин за передачу СБУ фото военной техники

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Двое жителей Крыма передавали СБУ фото и видео объектов критической инфраструктуры и военной техники с координатами и данными о сотрудниках, они задержаны дали признательные показания, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
"ФСБ РФ на территории республики Крым пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ 1977 и 1993 г.р., осуществлявших в интересах украинских спецслужб фото- и видеофиксацию объектов критической инфраструктуры и военной техники на территории региона, с указанием координат их места расположения и категории сотрудников, дислоцирующихся на объектах", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что они были завербованы через Telegram и отправляли собранные материалы в украинский Telegram-бот.
Возбуждено уголовное дело о государственной измене. "От задержанных получены признательные показания. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.
В ФСБ предупредили о продолжающейся активности украинских спецслужб, в очередной раз призвали граждан быть бдительными, избегать общения с незнакомыми контактами в мессенджерах.
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