https://ria.ru/20250630/krym-2026216106.html

В Крыму задержали двух мужчин, передававших стратегические данные СБУ

В Крыму задержали двух мужчин, передававших стратегические данные СБУ - РИА Новости, 30.06.2025

В Крыму задержали двух мужчин, передававших стратегические данные СБУ

Двое жителей Крыма передавали СБУ фото и видео объектов критической инфраструктуры и военной техники с координатами и данными о сотрудниках, они задержаны дали... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T09:48:00+03:00

2025-06-30T09:48:00+03:00

2025-06-30T10:09:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Двое жителей Крыма передавали СБУ фото и видео объектов критической инфраструктуры и военной техники с координатами и данными о сотрудниках, они задержаны дали признательные показания, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ на территории республики Крым пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ 1977 и 1993 г.р., осуществлявших в интересах украинских спецслужб фото- и видеофиксацию объектов критической инфраструктуры и военной техники на территории региона, с указанием координат их места расположения и категории сотрудников, дислоцирующихся на объектах", - говорится в сообщении. Отмечается, что они были завербованы через Telegram и отправляли собранные материалы в украинский Telegram-бот. Возбуждено уголовное дело о государственной измене. "От задержанных получены признательные показания. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве. В ФСБ предупредили о продолжающейся активности украинских спецслужб, в очередной раз призвали граждан быть бдительными, избегать общения с незнакомыми контактами в мессенджерах.

https://ria.ru/20250626/peredacha-2025522932.html

https://ria.ru/20250626/vmf-2025556917.html

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, республика крым, россия, происшествия