В Красноярске семилетний мальчик выпал из окна
В Красноярске семилетний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
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КРАСНОЯРСК, 30 июн – РИА Новости. Семилетний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже в Красноярске, он погиб, сообщает ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии.
"В вечернее время 29 июня 2025 года в следственные органы поступило сообщение о гибели семилетнего мальчика в результате падения из окна дома по улице Королева города Красноярска. По данному факту следственным отделом… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.
По данным следствия, мальчик находился в квартире вместе со своей матерью и бабушкой. В какой-то момент он пошел попить воды на кухню, где окно было приоткрыто для проветривания. Предположительно, мальчик сел на подоконник и выпал. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Как уточняется, семья не состояла на профилактическом учете.
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