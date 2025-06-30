https://ria.ru/20250630/krasnojarsk-2026200770.html

В Красноярске семилетний мальчик выпал из окна

В Красноярске семилетний мальчик выпал из окна - РИА Новости, 30.06.2025

В Красноярске семилетний мальчик выпал из окна

Семилетний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже в Красноярске, он погиб, сообщает ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T06:58:00+03:00

2025-06-30T06:58:00+03:00

2025-06-30T06:58:00+03:00

происшествия

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 30 июн – РИА Новости. Семилетний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже в Красноярске, он погиб, сообщает ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии. "В вечернее время 29 июня 2025 года в следственные органы поступило сообщение о гибели семилетнего мальчика в результате падения из окна дома по улице Королева города Красноярска. По данному факту следственным отделом… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении. По данным следствия, мальчик находился в квартире вместе со своей матерью и бабушкой. В какой-то момент он пошел попить воды на кухню, где окно было приоткрыто для проветривания. Предположительно, мальчик сел на подоконник и выпал. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Как уточняется, семья не состояла на профилактическом учете.

https://ria.ru/20250208/murom-1998187451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красноярск, россия, красноярский край