Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске семилетний мальчик выпал из окна - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:58 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/krasnojarsk-2026200770.html
В Красноярске семилетний мальчик выпал из окна
В Красноярске семилетний мальчик выпал из окна - РИА Новости, 30.06.2025
В Красноярске семилетний мальчик выпал из окна
Семилетний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже в Красноярске, он погиб, сообщает ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T06:58:00+03:00
2025-06-30T06:58:00+03:00
происшествия
красноярск
россия
красноярский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_a7d3bd9e5c317e64a1ae858579d6257b.jpg
КРАСНОЯРСК, 30 июн – РИА Новости. Семилетний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже в Красноярске, он погиб, сообщает ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии. "В вечернее время 29 июня 2025 года в следственные органы поступило сообщение о гибели семилетнего мальчика в результате падения из окна дома по улице Королева города Красноярска. По данному факту следственным отделом… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении. По данным следствия, мальчик находился в квартире вместе со своей матерью и бабушкой. В какой-то момент он пошел попить воды на кухню, где окно было приоткрыто для проветривания. Предположительно, мальчик сел на подоконник и выпал. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Как уточняется, семья не состояла на профилактическом учете.
https://ria.ru/20250208/murom-1998187451.html
красноярск
россия
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:784:588_1920x0_80_0_0_a5cc2d59ed00a24e821338e962ebbab7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярск, россия, красноярский край
Происшествия, Красноярск, Россия, Красноярский край
В Красноярске семилетний мальчик выпал из окна

В Красноярске семилетний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 30 июн – РИА Новости. Семилетний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже в Красноярске, он погиб, сообщает ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии.
"В вечернее время 29 июня 2025 года в следственные органы поступило сообщение о гибели семилетнего мальчика в результате падения из окна дома по улице Королева города Красноярска. По данному факту следственным отделом… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.
По данным следствия, мальчик находился в квартире вместе со своей матерью и бабушкой. В какой-то момент он пошел попить воды на кухню, где окно было приоткрыто для проветривания. Предположительно, мальчик сел на подоконник и выпал. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Как уточняется, семья не состояла на профилактическом учете.
Двое маленьких детей выпали из окна квартиры на третьем этаже в Муроме. 8 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Во Владимирской области двое детей выпали из окна
8 февраля, 19:47
 
ПроисшествияКрасноярскРоссияКрасноярский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала