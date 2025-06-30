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Штрафы за нарушения закона о плодородии земель ввели в Краснодарском крае - РИА Новости, 30.06.2025
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Краснодарский край
 
17:00 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/krasnodar-2026349876.html
Штрафы за нарушения закона о плодородии земель ввели в Краснодарском крае
Штрафы за нарушения закона о плодородии земель ввели в Краснодарском крае - РИА Новости, 30.06.2025
Штрафы за нарушения закона о плодородии земель ввели в Краснодарском крае
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли во втором чтении закон об административной ответственности за нарушения законодательства о... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T17:00:00+03:00
2025-06-30T17:00:00+03:00
краснодарский край
краснодарский край
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли во втором чтении закон об административной ответственности за нарушения законодательства о плодородии сельскохозяйственных земель, председатель краевого парламента Юрий Бурлачко назвал документ важным шагом для сохранения плодородия почв. Речь идет об изменениях в краевые законы "Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения на территории Краснодарского края" и "Об административных правонарушениях". Согласно закону, правообладатели земельных участков должны будут обеспечивать не менее 10% посевов многолетних бобовых трав и культур от общей площади пашни, вносить органические удобрения и вести паспорт агрохимического состояния полей. В случае нарушения этих требований гражданам будет грозить предупреждение или административный штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц денежное наказание составит от 40 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 400 до 500 тысяч рублей. "Сегодняшний законопроект – это важный шаг в той работе по сохранению плодородия почв, которая была инициирована губернатором. Документ имеет стратегическое значение для всего сельского хозяйства в целом и разработан на его перспективу. Прописанные в профильном законе нормы, призванные сохранить плодородие кубанских черноземов, существуют у нас не первый год. Но, тем не менее, какими бы серьезными они не были, зачастую установленные правила — и по соблюдению севооборота, и по объемам вносимых в почву органических удобрений, и по ведению паспортов агрохимического состояния полей - не соблюдались", – отметил Бурлачко. Планируется, что поправки в законодательство вступят в силу с 1 марта 2026 года.
https://ria.ru/20250625/krasnodar-2025281755.html
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краснодарский край
Краснодарский край, Краснодарский край
Штрафы за нарушения закона о плодородии земель ввели в Краснодарском крае

На Кубани будут штрафовать за нарушение закона о плодородии земель

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПосевные работы в Краснодарском крае
Посевные работы в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Посевные работы в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли во втором чтении закон об административной ответственности за нарушения законодательства о плодородии сельскохозяйственных земель, председатель краевого парламента Юрий Бурлачко назвал документ важным шагом для сохранения плодородия почв.
Речь идет об изменениях в краевые законы "Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения на территории Краснодарского края" и "Об административных правонарушениях".
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Согласно закону, правообладатели земельных участков должны будут обеспечивать не менее 10% посевов многолетних бобовых трав и культур от общей площади пашни, вносить органические удобрения и вести паспорт агрохимического состояния полей. В случае нарушения этих требований гражданам будет грозить предупреждение или административный штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц денежное наказание составит от 40 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 400 до 500 тысяч рублей.
"Сегодняшний законопроект – это важный шаг в той работе по сохранению плодородия почв, которая была инициирована губернатором. Документ имеет стратегическое значение для всего сельского хозяйства в целом и разработан на его перспективу. Прописанные в профильном законе нормы, призванные сохранить плодородие кубанских черноземов, существуют у нас не первый год. Но, тем не менее, какими бы серьезными они не были, зачастую установленные правила — и по соблюдению севооборота, и по объемам вносимых в почву органических удобрений, и по ведению паспортов агрохимического состояния полей - не соблюдались", – отметил Бурлачко.
Планируется, что поправки в законодательство вступят в силу с 1 марта 2026 года.
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