https://ria.ru/20250630/krasnodar-2026349876.html

Штрафы за нарушения закона о плодородии земель ввели в Краснодарском крае

Штрафы за нарушения закона о плодородии земель ввели в Краснодарском крае - РИА Новости, 30.06.2025

Штрафы за нарушения закона о плодородии земель ввели в Краснодарском крае

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли во втором чтении закон об административной ответственности за нарушения законодательства о... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T17:00:00+03:00

2025-06-30T17:00:00+03:00

2025-06-30T17:00:00+03:00

краснодарский край

краснодарский край

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли во втором чтении закон об административной ответственности за нарушения законодательства о плодородии сельскохозяйственных земель, председатель краевого парламента Юрий Бурлачко назвал документ важным шагом для сохранения плодородия почв. Речь идет об изменениях в краевые законы "Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения на территории Краснодарского края" и "Об административных правонарушениях". Согласно закону, правообладатели земельных участков должны будут обеспечивать не менее 10% посевов многолетних бобовых трав и культур от общей площади пашни, вносить органические удобрения и вести паспорт агрохимического состояния полей. В случае нарушения этих требований гражданам будет грозить предупреждение или административный штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц денежное наказание составит от 40 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 400 до 500 тысяч рублей. "Сегодняшний законопроект – это важный шаг в той работе по сохранению плодородия почв, которая была инициирована губернатором. Документ имеет стратегическое значение для всего сельского хозяйства в целом и разработан на его перспективу. Прописанные в профильном законе нормы, призванные сохранить плодородие кубанских черноземов, существуют у нас не первый год. Но, тем не менее, какими бы серьезными они не были, зачастую установленные правила — и по соблюдению севооборота, и по объемам вносимых в почву органических удобрений, и по ведению паспортов агрохимического состояния полей - не соблюдались", – отметил Бурлачко. Планируется, что поправки в законодательство вступят в силу с 1 марта 2026 года.

https://ria.ru/20250625/krasnodar-2025281755.html

https://ria.ru/20250624/krasnodar-2025060246.html

краснодарский край

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краснодарский край