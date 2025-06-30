https://ria.ru/20250630/krasnodar-2026348485.html

Кондратьев: Кубань представит свой промышленный потенциал на "Иннопроме"

Кондратьев: Кубань представит свой промышленный потенциал на "Иннопроме" - РИА Новости, 30.06.2025

Кондратьев: Кубань представит свой промышленный потенциал на "Иннопроме"

Министерство промышленной политики региона и Фонд развития промышленности организуют экспозицию Краснодарского края на международной выставке "Иннопром" в... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T16:57:00+03:00

2025-06-30T16:57:00+03:00

2025-06-30T17:00:00+03:00

краснодарский край

технологии

краснодарский край

екатеринбург

краснодар

вениамин кондратьев

фонд развития промышленности

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Министерство промышленной политики региона и Фонд развития промышленности организуют экспозицию Краснодарского края на международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба администрации региона. "На следующей неделе Краснодарский край представит свой промышленный потенциал на международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. На региональном стенде свои передовые разработки и достижения продемонстрируют 12 ведущих индустриальных компаний из Краснодара, Абинска, Армавира, Гулькевичей и Славянска-на-Кубани. Среди них – предприятия металлургической, станкостроительной и химической промышленности, а также производители автокомпонентов, сельскохозяйственной техники и комплектующих к ней, комплектующих для беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектронной продукции", – сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он добавил, что промышленность – одна из ключевых отраслей экономики края. Сегодня в регионе действуют десятки мер поддержки для развития предприятий, и власти региона постоянно работают над созданием новых преференций. "На площадке "Иннопрома" планируем найти новых партнеров, заключить соглашения и расширить географию поставок кубанской продукции", – сказал журналистам Кондратьев. По данным пресс-службы администрации региона, в 2025 году Кубань примет участие в выставке в седьмой раз. Экспозицию организуют министерство промышленной политики и Фонд развития промышленности Краснодарского края. На полях форума "Иннопром" регион планирует подписать протоколы о намерениях реализовать инвестиционные проекты, которые будут касаться импортозамещения в выпуске комплектующих и компонентов для беспилотных авиационных систем и автомобилестроения, а также новых производств стекольной промышленности. Краснодарский край занимает третье место в стране в федеральном промышленном рейтинге. Такой статус регион получил в 2024 году по итогам оценки Минпромторга России, который запустил программу наставничества. В рамках этой программы опыт Кубани будут использовать для развития промышленного потенциала Амурской области. Итоги наставничества подведут в феврале 2026 года. Международная промышленная выставка "Иннопром" в Екатеринбурге проходит ежегодно с 2010 года. За все время участия в ней краевые делегаты подписали соглашения о 17 проектах на сумму более 24,5 миллиардов рублей, реализация которых даст свыше 6,4 тысячи новых рабочих мест. Это половина всех инвестпроектов, реализуемых на сегодняшний день в регионе в сфере промышленных производств. За этот же период краевые производители-участники экспозиции заключили более 160 контрактов на общую сумму 7,8 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20250626/obrazovanie-2025614938.html

https://ria.ru/20250625/krasnodar-2025279231.html

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