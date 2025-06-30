https://ria.ru/20250630/krasnodar-2026246016.html

На жителей Краснодара завели дело за организацию проституции

На жителей Краснодара завели дело за организацию проституции - РИА Новости, 30.06.2025

На жителей Краснодара завели дело за организацию проституции

Тринадцать жителей Краснодара вовлекали женщин в занятие проституцией под видом работы в массажных салонах, девушки оказывали услуги в Краснодаре и... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T11:39:00+03:00

2025-06-30T11:39:00+03:00

2025-06-30T11:39:00+03:00

происшествия

краснодар

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КРАСНОДАР, 30 июн - РИА Новости. Тринадцать жителей Краснодара вовлекали женщин в занятие проституцией под видом работы в массажных салонах, девушки оказывали услуги в Краснодаре и Новороссийске, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю. "Трое организаторов ОПГ и их соучастники (в возрасте от 29 до 67 лет) находили женщин через сайты бесплатных объявлений, предлагая работу массажиста, после чего вовлекали в занятие проституцией. Интимные услуги за деньги девушки оказывали в помещениях массажных салонов в Краснодаре и Новороссийске", - говорится в сообщении. Сообщается, что противоправную деятельность организованного преступного сообщества пресекли сотрудники управления уголовного розыска МВД России и ГУМВД России по Краснодарскому краю. Расследовано уголовное дело по статьям 210 ("Организация преступного сообщества"), 240 ("Вовлечение в занятие проституцией") и 241 ("Организация занятия проституцией") УК РФ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250630/gruppa-2026208643.html

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происшествия, краснодар, россия, новороссийск