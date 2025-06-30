https://ria.ru/20250630/korchunov-2025829378.html

Николай Корчунов: Норвегия хорошо заработала на энергокризисе Европы

Николай Корчунов: Норвегия хорошо заработала на энергокризисе Европы - РИА Новости, 30.06.2025

Николай Корчунов: Норвегия хорошо заработала на энергокризисе Европы

Норвегия стремится к усилению присутствия НАТО на севере страны и в арктическом регионе, втягивает архипелаг Шпицберген в свои военные приготовления, курирует... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T10:00:00+03:00

2025-06-30T10:00:00+03:00

2025-06-30T10:00:00+03:00

интервью

норвегия

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осло

международные отношения

нато

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Норвегия стремится к усилению присутствия НАТО на севере страны и в арктическом регионе, втягивает архипелаг Шпицберген в свои военные приготовления, курирует встраивание новых натовцев – Финляндии и Швеции – в структуры альянса и совместно с ними развивает транспортные коридоры для переброски войск. О том, какие еще усилия по милитаризации страны прикладывают норвежские власти в ущерб собственным гражданам, как Осло заработал на энергокризисе Европы, а также о том, как складывается взаимодействие в Арктике, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.– Норвегия, как и остальные страны Запада, не намерена прекращать накачивать Киев вооружением. Какая сумма уже затрачена на предоставление военной помощи и о каких видах вооружений идет речь? Посильно ли это для экономики королевства?– Объем норвежской военной помощи Киеву в 2022-2025 годах превысит десять миллиардов долларов, причем порядка семи миллиардов долларов из этой суммы должны быть потрачены на накачку ВСУ в текущем году. До недавнего времени Норвегия по большей части передавала Киеву вооружения и военную технику, в том числе средства ПВО (ЗРК NASAMS), БПЛА, ракетные и артиллерийские системы, танки Leopard-2А4, самолеты F-16, а также 155-мм боеприпасы и иное снабжение из наличия своих вооруженных сил. Однако запасы на норвежских складах близки к исчерпанию. Теперь в Осло делают ставку на приобретение оружия для ВСУ у норвежского, другого западного и с недавних пор напрямую у украинского ВПК, создание совместных предприятий на Украине, а также на участие в многосторонних механизмах оборонных закупок и наращивания военного производства.Норвегия – богатая страна с огромными финансовыми резервами, которая к тому же в 2022-2023 годах получила более 115 миллиардов долларов сверхдоходов от высоких цен на газ вследствие отказа ряда европейских стран от российских энергоносителей. Теперь предприятия местного военно-промышленного комплекса обогащаются на так называемом перевооружении, а по сути милитаризации Европы. Так что в Осло вполне могут себе позволить без убытка для себя потратиться на военную накачку киевского режима, тем более что местные политики во главе с бывшим генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который теперь является главой минфина Норвегии, недвусмысленно демонстрируют готовность принести насущные социально-экономические потребности своих граждан в жертву воинствующему милитаризму.– Вступление Финляндии и Швеции в НАТО в 2023 и 2024 годах значительно усилило активность альянса в странах Северной Европы. Какие шаги предпринимаются Норвегией после присоединения этих стран к блоку? Что уже реализовано и что планируется?– В Осло приветствовали вступление Финляндии и Швеции в НАТО и переподчинение всех стран североевропейской "пятерки" Объединенному оперативному командованию ОВС НАТО "Норфолк" (США). Однако здесь понимают, что это осложняет военно-политическую обстановку в регионе, напрямую увязывая безопасность в Арктике с напряженной обстановкой на Балтике и по всей линии соприкосновения Россия-НАТО. В натовском контексте Норвегия из преимущественно принимающей подкрепления страны превращается еще и в транзитную территорию. Осло, Стокгольм и Хельсинки вместе ведут работу по повышению военной мобильности посредством развития транспортно-логистических коридоров с запада на восток, а также трансграничного использования баз и другой военной инфраструктуры. Предпринимаются усилия по стандартизации продукции ВПК и увеличению доли совместных оборонных закупок. Норвежцы неформально курируют встраивание новых натовцев в структуры и военное планирование альянса. В НАТО одобрили размещение в Норвегии (в населенном пункте Рейтан близ северонорвежского города Будё) Объединенного центра военно-воздушных операций НАТО (Combined Air Operations Centre) в Северной Европе.– Как бы вы охарактеризовали военную активность североевропейских стран с учетом их близости к российским границам? Участились ли маневры альянса на территории Норвегии? Как Москва оценивает это?– Норвежские власти не скрывают, что заинтересованы в увеличении военного присутствия и активности НАТО, интенсификации совместных с союзниками учений на своей территории, в том числе к востоку от 24-го градуса восточной долготы, то есть в восточной части граничащей с Россией губернии Финнмарк. Все более явное подтягивание на норвежский Север и в арктический регион ВС стран НАТО, в том числе внерегионалов – Великобритании, Германии, Нидерландов и Франции – происходит под аккомпанемент пустых заверений Осло в его якобы сохраняющейся приверженности поддержанию "низкой напряженности в высоких широтах". При этом между Россией и Североатлантическим альянсом отсутствуют эффективные меры доверия и каналы коммуникации по военной линии, что существенно увеличивает вероятность неподониманий и опасных инцидентов. Уверены, что интенсивная милитаризация северных регионов Норвегии не приведет к укреплению их безопасности, а напротив, лишь повысит уровень военно-политической напряженности и эскалационные риски в Арктике.– Министерство обороны Норвегии сообщало, что страна планирует потратить около 16,5 миллиарда долларов на оборонные расходы в 2025 году, что соответствует 3,3% ВВП. Предпринимаются ли Норвегией усилия по милитаризации страны и с какой целью?– Действительно, за последние годы Норвегия значительно увеличила свои оборонные расходы, хотя приведенная вами цифра в 3,3% ВВП включает военпомощь Киеву, без учета которой они составляют чуть более 2% ВВП. Долгосрочный план развития ВС Норвегии на 2025-2036 годы предусматривает устойчивое повышение военных трат с целью количественного наращивания и качественной модернизации национальных ВС с акцентом на северные регионы, военно-морские потенциалы и высокоточные вооружения большой дальности. Двадцатого июня премьер-министр Йонас Гар Стёре объявил о намерении правительства довести связанные с обороной расходы до 5% ВВП в соответствии с новым целевым ориентиром НАТО. Это обосновывается активно насаждаемым здесь мифом о "российской угрозе", но на деле продиктовано необходимостью выполнения вновь повышаемых требований НАТО, то есть Вашингтона, к членам альянса по оборонным потенциалам и расходам. Разумеется, активизация военных приготовлений Норвегии и НАТО оказывает дестабилизирующее воздействие на безопасность в Европе, в том числе в арктическом регионе.– Гренландия в мае приняла председательство в Арктическом совете от Норвегии. Как бы вы оценили двухлетний период председательства Осло? Чего стоит ожидать от Дании на этом посту? Как строится сотрудничество в рамках Совета после возобновления заседаний рабочих групп?– Последние годы были непростыми для многостороннего взаимодействия в Арктике. По мере нарастания опасности конфронтации в высоких широтах большинство региональных форматов сотрудничества деградировали. Арктический совет остался, по сути, единственной сохранившейся структурой многостороннего взаимодействия, однако и он работает не в полную силу. Принятое ранее решение ряда стран совета о самоограничениях, к сожалению, продолжает ослаблять организацию. Без возврата к политдиалогу Арктический совет рискует стать "виртуальной площадкой". Тем не менее в ходе итоговой сессии двухлетнего норвежского председательства в совете 12 мая было принято совместное заявление стран-членов АС и его постоянных участников. Документ – компромиссный, но это не уменьшает его важности. Выражено общее стремление всех стран-участниц к укреплению роли АС как ключевого органа межправительственного взаимодействия в Заполярье. В нынешних условиях это уже немало. В следующем году АС предстоит преодолеть 30-летний рубеж. Убежден, что у АС есть потенциал для восстановления духа сотрудничества.Исхожу из того, что успех Дании как председателя в АС во многом будет зависеть от того, насколько хорошо будет слышен голос собственно арктических территорий – Фарерских островов и Гренландии. При этом заявленные США претензии на Гренландию и выход из Парижского соглашения по климату, несомненно, добавляют сложностей датскому председательству.Что касается завершившейся "вахты" Норвегии в Совете, то не могу не отметить усилия председательской команды по восстановлению нормальной деятельности АС. Имею в виду постепенное возобновление функционирования рабочих групп совета осенью 2024 года. Со своей стороны поддерживали нормальный рабочий диалог с норвежскими коллегами.– Что известно об участии граждан Норвегии в боевых действиях на стороне ВСУ? Как официальный Осло комментирует это?– За этими данными лучше обратиться в Минобороны России. По информации местных СМИ, в боевых действиях на стороне ВСУ в различном качестве могли участвовать десятки норвежских "солдат удачи", некоторые из которых уже погибли или, навоевавшись, вернулись в Норвегию. Местному МИД известно, что норвежские граждане вступают в ряды ВСУ, однако там не располагают точными сведениями о количестве "отправившихся на Украину в связи с войной". Тех из них, кто перед выездом связывается с министерством, информируют о действующих рекомендациях в отношении Украины – "воздержаться от любых поездок и покинуть страну".– Как бы вы оценили текущее сотрудничество с норвежской стороной по архипелагу Шпицберген и в Арктике в целом? Удается ли избегать роста напряженности в этом регионе? Нет ли провокационных шагов со стороны Осло?– Согласно Стратегии развития арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, Россия стремится обеспечивать свое присутствие на Шпицбергене на условиях равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с Норвегией и другими государствами-участниками Договора о Шпицбергене 1920 года. Исходим из незыблемости курса на укрепление международного сотрудничества в регионе и сохранение Арктики в качестве зоны мира. Текущие контакты с норвежской стороной по архипелагу имеют прагматичный характер и осуществляются преимущественно на уровне норвежского руководства архипелагом. В конструктивном духе прошла моя беседа с губернатором Шпицбергена Фаусе 18 июня в норвежском поселке Лонгиербюен.Вместе с тем в последнее время норвежскими властями предпринимаются шаги по укреплению своего суверенитета над архипелагом таким образом, что это создает дополнительные сложности для осуществления там российской научной и хозяйственной деятельности. Нужно отметить, что Норвегия с отдельными исключениями присоединилась ко всем секторальным (по части Шпицбергена сделано изъятие из санкционного режима в отношении заходов наших судов на архипелаг) и персональным санкциям ЕС, что очевидным образом противоречит договору о Шпицбергене, поскольку ставит российских экономоператоров и ученых в дискриминируемое положение.– В последнее время в Норвегии звучат призывы к размещению на Шпицбергене вооруженных сил. Как вы оцениваете подобные идеи? Насколько это соотносится с правовым статусом архипелага?– Обеспокоены попытками втягивания архипелага в военные приготовления Норвегии и ее союзников по НАТО. Вопреки установленному Договором о Шпицбергене 1920 года международно-правовому режиму, предусматривающему исключительно мирное развитие архипелага и запрет на использование его территории в целях войны, видим попытки вовлечения Шпицбергена в орбиту военно-политического планирования Норвегии с подключением США и НАТО. Обеспокоены непрозрачностью функционирования на архипелаге объектов двойного назначения, позволяющих наряду с гражданскими выполнять задачи военно-прикладного характера, включая ведение боевых действий на территории третьих стран.Хотел бы подчеркнуть, что российская сторона заинтересована в мирном использовании Арктики в целом и призывает к отказу от любых шагов, ведущих к искусственному нагнетанию напряженности на Шпицбергене и в этом регионе вообще.– Что сейчас происходит с внешней торговлей между Россией и Норвегией? Планируют ли норвежские компании вернуться на российский рынок, и заинтересована ли в этом российская сторона?– Очевидно, что нынешняя политическая надстройка не соответствует экономическому потенциалу. С сожалением отмечаю, что Норвегией взят курс на конфронтацию и обрыв торгово-экономических связей. Знаю также, что норвежский бизнес пострадал в результате направленных против России санкций. Многие, очевидно, опасаясь преследования, воздерживаются от взаимодействия, но есть и те, кто проявляет заинтересованность в восстановлении связей. Не стал бы гадать в отношении перспектив возвращения норвежских компаний в Россию. Исхожу из того, что вопрос будет решаться российской стороной на основе прагматичного подхода и с учетом действий этих компаний в предыдущие годы.– Норвегия является одним из основных выгодоприобретателей вывода из строя "Северного потока" и отказа Европы от закупок российского газа. Как вы оцениваете действия этой страны на газовом рынке? Предпринимает ли Осло действия, направленные на вытеснение России?– Норвегия, бесспорно, стала бенефициаром европейского энергокризиса, хорошо заработав на скачке цен и закрепившись в роли крупнейшего экспортера газа в Европу. На фоне сокращения закупок из России доля Норвегии на газовом рынке ЕС и Великобритании увеличилась с 20-25% до более чем 30% (124 миллиардов кубометров в 2024 году). Вместе с тем возможности Осло по дальнейшему наращиванию поставок весьма ограничены или даже исчерпаны – через несколько лет здесь прогнозируется снижение объемов добычи и экспорта в связи с постепенным истощением ресурсной базы на норвежском континентальном шельфе.– Предпринимают ли местные спецслужбы попытки вербовать дипломатов РФ? Оказывается ли на российских дипработников какое-либо давление? Как бы вы оценили уровень русофобии в Норвегии? Нагнетаются ли антироссийские настроения в норвежской прессе?– Отмечаем резкое усиление информационной кампании в Норвегии по внушению подозрительности буквально ко всему, что связано с нашей страной. Постоянный характер приобрели шпиономания, запугивание угрозами дезинформации, кибератак и тому подобное. В ежегодных докладах местных спецслужб все громче звучит нарратив о "российской разведугрозе". На этом крайне негативном фоне сотрудники российских загранучреждений в Норвегии, безусловно, находятся в поле зрения местных спецслужб.– Президент России Владимир Путин ранее подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности", благодаря которому иностранцы, приехавшие в РФ из-за неприятия политики своих стран, смогут временно жить в России без подтверждения владения русским языком. Обращались ли граждане Норвегии в посольство, чтобы получить визу в Россию после вступления указа в силу? Что это были за люди?– Интерес к этой теме в Норвегии имеется. Ежемесячно получаем порядка трех-пяти обращений иностранных граждан с просьбами разъяснить порядок получения такой визы и дальнейшего переезда в Россию. Это не только граждане Норвегии, но и других стран, постоянно проживающие здесь. В посольство поступают и визовые заявки тех, кто уже определился с конкретной датой въезда в Россию и подготовился к этому шагу. В основном это молодые люди, связывающие свое будущее с Россией, разделяющие традиционные ценности и идеалы, нацеленные на работу и создание семьи в нашей стране. Кроме того, востребована программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом.

https://ria.ru/20250515/norvegija-2017140312.html

https://ria.ru/20250522/nato-2018554478.html

https://ria.ru/20250603/grenlandija-2020591396.html

https://ria.ru/20250314/mid-2004989177.html

https://ria.ru/20250404/arktika-2009294456.html

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интервью, норвегия, россия, осло, международные отношения, нато