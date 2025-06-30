Рейтинг@Mail.ru
Подростки, задержанные в Волгограде, сожгли копию "Знамени Победы" - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:12 30.06.2025 (обновлено: 10:24 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/kopiya-2026210601.html
Подростки, задержанные в Волгограде, сожгли копию "Знамени Победы"
Подростки, задержанные в Волгограде, сожгли копию "Знамени Победы" - РИА Новости, 30.06.2025
Подростки, задержанные в Волгограде, сожгли копию "Знамени Победы"
Задержанные в Волгограде подростки из экстремистской группы сожгли копию Знамени Победы, осквернили нацистскими символами памятную стену Волгоградского... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T09:12:00+03:00
2025-06-30T10:24:00+03:00
волгоград
происшествия
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
ВОЛГОГРАД, 30 июн – РИА Новости. Задержанные в Волгограде подростки из экстремистской группы сожгли копию Знамени Победы, осквернили нацистскими символами памятную стену Волгоградского судостроительного завода, сообщает пресс-служба УФСБ по Волгоградской области.В понедельник региональное управление СК РФ сообщало, что в Волгограде задержали четверых несовершеннолетних – организатора и участников экстремистской группы, которая призывала к насилию против отдельных религиозных и национальных групп, поджигала их машины, планировала акции против органов власти. В гараже во время обыска найдена взрывчатка промышленного производства.По данным ФСБ, подростки входили в молодежное праворадикальное объединение "Autonom White Power"."Установлено, что с 2024 года преступная группа причастна к совершению серии противоправных деяний, а именно: поджоги пяти автомобилей, акт сожжения копии Знамени Победы, осквернение путем нанесения националистических символов и лозунгов на памятной стене о награждении Волгоградского судостроительного завода Орденом Трудового Красного знамени председателем Верховного Совета СССР, незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также распространение многочисленных публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности в виде публикаций в сети интернет и расклейки листовок в пределах Волгограда", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250625/peterburg-2025326441.html
https://ria.ru/20250603/obelisk-2020609503.html
волгоград
волгоградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волгоград, происшествия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Волгоград, Происшествия, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
Подростки, задержанные в Волгограде, сожгли копию "Знамени Победы"

Задержанные в Волгограде подростки-экстремисты сожгли копию Знамени Победы

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОЛГОГРАД, 30 июн – РИА Новости. Задержанные в Волгограде подростки из экстремистской группы сожгли копию Знамени Победы, осквернили нацистскими символами памятную стену Волгоградского судостроительного завода, сообщает пресс-служба УФСБ по Волгоградской области.
В понедельник региональное управление СК РФ сообщало, что в Волгограде задержали четверых несовершеннолетних – организатора и участников экстремистской группы, которая призывала к насилию против отдельных религиозных и национальных групп, поджигала их машины, планировала акции против органов власти. В гараже во время обыска найдена взрывчатка промышленного производства.
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
В Петербурге задержали предполагаемого сообщника осквернившего Знамя Победы
25 июня, 13:58
По данным ФСБ, подростки входили в молодежное праворадикальное объединение "Autonom White Power".
"Установлено, что с 2024 года преступная группа причастна к совершению серии противоправных деяний, а именно: поджоги пяти автомобилей, акт сожжения копии Знамени Победы, осквернение путем нанесения националистических символов и лозунгов на памятной стене о награждении Волгоградского судостроительного завода Орденом Трудового Красного знамени председателем Верховного Совета СССР, незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также распространение многочисленных публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности в виде публикаций в сети интернет и расклейки листовок в пределах Волгограда", - говорится в сообщении ведомства.
Подростки повредили обелиск Воин-освободитель в Мытищах - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
СК возбудил дело против подростков, осквернивших обелиск в Мытищах
3 июня, 10:53
 
ВолгоградПроисшествияВолгоградская областьСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала