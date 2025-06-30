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Подростки, задержанные в Волгограде, сожгли копию "Знамени Победы"
Подростки, задержанные в Волгограде, сожгли копию "Знамени Победы" - РИА Новости, 30.06.2025
Подростки, задержанные в Волгограде, сожгли копию "Знамени Победы"
Задержанные в Волгограде подростки из экстремистской группы сожгли копию Знамени Победы, осквернили нацистскими символами памятную стену Волгоградского... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T09:12:00+03:00
2025-06-30T09:12:00+03:00
2025-06-30T10:24:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 30 июн – РИА Новости. Задержанные в Волгограде подростки из экстремистской группы сожгли копию Знамени Победы, осквернили нацистскими символами памятную стену Волгоградского судостроительного завода, сообщает пресс-служба УФСБ по Волгоградской области.В понедельник региональное управление СК РФ сообщало, что в Волгограде задержали четверых несовершеннолетних – организатора и участников экстремистской группы, которая призывала к насилию против отдельных религиозных и национальных групп, поджигала их машины, планировала акции против органов власти. В гараже во время обыска найдена взрывчатка промышленного производства.По данным ФСБ, подростки входили в молодежное праворадикальное объединение "Autonom White Power"."Установлено, что с 2024 года преступная группа причастна к совершению серии противоправных деяний, а именно: поджоги пяти автомобилей, акт сожжения копии Знамени Победы, осквернение путем нанесения националистических символов и лозунгов на памятной стене о награждении Волгоградского судостроительного завода Орденом Трудового Красного знамени председателем Верховного Совета СССР, незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также распространение многочисленных публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности в виде публикаций в сети интернет и расклейки листовок в пределах Волгограда", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250625/peterburg-2025326441.html
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волгоград, происшествия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Волгоград, Происшествия, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
Подростки, задержанные в Волгограде, сожгли копию "Знамени Победы"
Задержанные в Волгограде подростки-экстремисты сожгли копию Знамени Победы