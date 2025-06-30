https://ria.ru/20250630/kopiya-2026210601.html

Подростки, задержанные в Волгограде, сожгли копию "Знамени Победы"

Подростки, задержанные в Волгограде, сожгли копию "Знамени Победы" - РИА Новости, 30.06.2025

Подростки, задержанные в Волгограде, сожгли копию "Знамени Победы"

Задержанные в Волгограде подростки из экстремистской группы сожгли копию Знамени Победы, осквернили нацистскими символами памятную стену Волгоградского... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T09:12:00+03:00

2025-06-30T09:12:00+03:00

2025-06-30T10:24:00+03:00

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ВОЛГОГРАД, 30 июн – РИА Новости. Задержанные в Волгограде подростки из экстремистской группы сожгли копию Знамени Победы, осквернили нацистскими символами памятную стену Волгоградского судостроительного завода, сообщает пресс-служба УФСБ по Волгоградской области.В понедельник региональное управление СК РФ сообщало, что в Волгограде задержали четверых несовершеннолетних – организатора и участников экстремистской группы, которая призывала к насилию против отдельных религиозных и национальных групп, поджигала их машины, планировала акции против органов власти. В гараже во время обыска найдена взрывчатка промышленного производства.По данным ФСБ, подростки входили в молодежное праворадикальное объединение "Autonom White Power"."Установлено, что с 2024 года преступная группа причастна к совершению серии противоправных деяний, а именно: поджоги пяти автомобилей, акт сожжения копии Знамени Победы, осквернение путем нанесения националистических символов и лозунгов на памятной стене о награждении Волгоградского судостроительного завода Орденом Трудового Красного знамени председателем Верховного Совета СССР, незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также распространение многочисленных публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности в виде публикаций в сети интернет и расклейки листовок в пределах Волгограда", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250625/peterburg-2025326441.html

https://ria.ru/20250603/obelisk-2020609503.html

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волгоград, происшествия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия