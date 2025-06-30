https://ria.ru/20250630/konstantinovka-2026214992.html

Российские войска приближаются к Константиновке

Российские войска приближаются к Константиновке - РИА Новости, 30.06.2025

Российские войска приближаются к Константиновке

Российские военные на константиновском направлении приближаются непосредственно к Константиновке, город является важным логистическим пунктом ВСУ, сообщил глава РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T09:41:00+03:00

2025-06-30T09:41:00+03:00

2025-06-30T09:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

константиновка

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские военные на константиновском направлении приближаются непосредственно к Константиновке, город является важным логистическим пунктом ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "На константиновском направление мы видим, что также наши подразделения продвигаются. Скажем так, линия освобождения приближается к самому населенному пункту Константиновка, который является одним из ключевых в плане обеспечения, в плане того, что через этот населенный пункт происходит вся логистика в двух направлениях уже для Краматорско-Славянской группировки, которая находится в данных населенных пунктах. Я говорю про противника", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

константиновка

донецкая народная республика

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константиновка, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины