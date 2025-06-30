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Российские войска приближаются к Константиновке - РИА Новости, 30.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:41 30.06.2025 (обновлено: 09:42 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/konstantinovka-2026214992.html
Российские войска приближаются к Константиновке
Российские войска приближаются к Константиновке - РИА Новости, 30.06.2025
Российские войска приближаются к Константиновке
Российские военные на константиновском направлении приближаются непосредственно к Константиновке, город является важным логистическим пунктом ВСУ, сообщил глава РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T09:41:00+03:00
2025-06-30T09:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
константиновка
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские военные на константиновском направлении приближаются непосредственно к Константиновке, город является важным логистическим пунктом ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "На константиновском направление мы видим, что также наши подразделения продвигаются. Скажем так, линия освобождения приближается к самому населенному пункту Константиновка, который является одним из ключевых в плане обеспечения, в плане того, что через этот населенный пункт происходит вся логистика в двух направлениях уже для Краматорско-Славянской группировки, которая находится в данных населенных пунктах. Я говорю про противника", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
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константиновка, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Российские войска приближаются к Константиновке

Пушилин: ВС РФ приближаются к Константиновке

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские военные на константиновском направлении приближаются непосредственно к Константиновке, город является важным логистическим пунктом ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"На константиновском направление мы видим, что также наши подразделения продвигаются. Скажем так, линия освобождения приближается к самому населенному пункту Константиновка, который является одним из ключевых в плане обеспечения, в плане того, что через этот населенный пункт происходит вся логистика в двух направлениях уже для Краматорско-Славянской группировки, которая находится в данных населенных пунктах. Я говорю про противника", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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