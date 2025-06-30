https://ria.ru/20250630/kobahidze-2026292237.html

Премьер Грузии заявил, что ему понадобилась виза для посещения страны ЕС

Премьер Грузии заявил, что ему понадобилась виза для посещения страны ЕС - РИА Новости, 30.06.2025

Премьер Грузии заявил, что ему понадобилась виза для посещения страны ЕС

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что после решения Евросоюза о приостановке безвизового режима для владельцев дипломатических паспортов Грузии ему... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T13:43:00+03:00

2025-06-30T13:43:00+03:00

2025-06-30T13:43:00+03:00

грузия

ираклий кобахидзе

евросоюз

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ТБИЛИСИ, 30 июн - РИА Новости. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что после решения Евросоюза о приостановке безвизового режима для владельцев дипломатических паспортов Грузии ему понадобилась виза для посещения одной из стран ЕС. Евросоюз в 2025 году приостановил безвизовый режим для владельцев дипломатических паспортов Грузии. "Как вы помните, эти ограничения распространяются на дипломатические паспорта в соответствии с общим решением Европейского союза, однако мы в обычном режиме получаем визы. Я ездил в одну из стран с визой. Конечно, здесь нет никаких проблем. Естественно, это абсолютно позорное решение. Это их решение, это их право, и мы готовы действовать в соответствии с этим решением", - сказал Кобахидзе журналистам.

https://ria.ru/20250623/es-2024931315.html

грузия

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грузия, ираклий кобахидзе, евросоюз