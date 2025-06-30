Рейтинг@Mail.ru
Премьер Грузии заявил, что ему понадобилась виза для посещения страны ЕС - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:43 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/kobahidze-2026292237.html
Премьер Грузии заявил, что ему понадобилась виза для посещения страны ЕС
Премьер Грузии заявил, что ему понадобилась виза для посещения страны ЕС - РИА Новости, 30.06.2025
Премьер Грузии заявил, что ему понадобилась виза для посещения страны ЕС
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что после решения Евросоюза о приостановке безвизового режима для владельцев дипломатических паспортов Грузии ему... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T13:43:00+03:00
2025-06-30T13:43:00+03:00
грузия
ираклий кобахидзе
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986222537_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_763bf97450fcc7d0ec5e45294e70af54.jpg
ТБИЛИСИ, 30 июн - РИА Новости. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что после решения Евросоюза о приостановке безвизового режима для владельцев дипломатических паспортов Грузии ему понадобилась виза для посещения одной из стран ЕС. Евросоюз в 2025 году приостановил безвизовый режим для владельцев дипломатических паспортов Грузии. "Как вы помните, эти ограничения распространяются на дипломатические паспорта в соответствии с общим решением Европейского союза, однако мы в обычном режиме получаем визы. Я ездил в одну из стран с визой. Конечно, здесь нет никаких проблем. Естественно, это абсолютно позорное решение. Это их решение, это их право, и мы готовы действовать в соответствии с этим решением", - сказал Кобахидзе журналистам.
https://ria.ru/20250623/es-2024931315.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986222537_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa1526cf2e547b7d4782b01877a8b72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
грузия, ираклий кобахидзе, евросоюз
Грузия, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз
Премьер Грузии заявил, что ему понадобилась виза для посещения страны ЕС

Кобахидзе заявил, что ему понадобилась виза для посещения одной из стран ЕС

© AP Photo / Irakli GedenidzeИраклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 30 июн - РИА Новости. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что после решения Евросоюза о приостановке безвизового режима для владельцев дипломатических паспортов Грузии ему понадобилась виза для посещения одной из стран ЕС.
Евросоюз в 2025 году приостановил безвизовый режим для владельцев дипломатических паспортов Грузии.
"Как вы помните, эти ограничения распространяются на дипломатические паспорта в соответствии с общим решением Европейского союза, однако мы в обычном режиме получаем визы. Я ездил в одну из стран с визой. Конечно, здесь нет никаких проблем. Естественно, это абсолютно позорное решение. Это их решение, это их право, и мы готовы действовать в соответствии с этим решением", - сказал Кобахидзе журналистам.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
В ЕС не пришли к согласию по санкциям против грузинских политиков
23 июня, 18:41
 
ГрузияИраклий КобахидзеЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала