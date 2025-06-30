https://ria.ru/20250630/kazan-2026302055.html

VK Fest в Казани собрал 20 тысяч гостей

VK Fest в Казани собрал 20 тысяч гостей - РИА Новости, 30.06.2025

VK Fest в Казани собрал 20 тысяч гостей

29 июня в Казани прошёл VK Fest. Билеты были распроданы за 2 дня до события. Для зрителей выступили Баста, ZOLOTO, Три дня дождя и "Комната культуры", впервые... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T14:23:00+03:00

2025-06-30T14:23:00+03:00

2025-06-30T14:23:00+03:00

казань

москва

санкт-петербург

баста (василий вакуленко)

дмитрий журавлев

юлия савичева

камаз (завод)

сколковский институт науки и технологий

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. 29 июня в Казани прошёл VK Fest. Билеты были распроданы за 2 дня до события. Для зрителей выступили Баста, ZOLOTO, Три дня дождя и "Комната культуры", впервые вне Москвы и Санкт-Петербурга работала вторая сцена, на которой выступили популярные татарские артисты."Приятно видеть, что Центр семьи „Казан“, как место проведения фестиваля, стал олицетворением наших ценностей. Я встретила огромное количество семей с детьми и вижу, как кайфуют одинаково и родители, и самые маленькие наши посетители. 20 000 жителей и гостей Татарстана стали частью нашего фестиваля", — поделилась руководитель VK Fest Зоя Новикова.На музыкальной сцене выступили Баста, ZOLOTO, Элвин Грей, Юлия Савичева, группы "Комната культуры", Три дня дождя и ХЛЕБ. Жители Казани приготовили для артистов подарки: скульптуру Басты из чак-чака, эчпочмак с портретами участников группы ХЛЕБ и местный напиток для ZOLOTO. Юлии Савичевой подарили розовую тюбетейку ручной работы. Ведущими сцены стали звёзды "Натальной карты" Олеся Иванченко и Дмитрий Журавлёв.На второй сцене выступили популярные татарские артисты: Нурминский, GAUGA, "Хижина Музыканта", Марат Яруллин, ОММАЖ, Ilgiz & Malsi Music, Al Su, Elina. На стенде VK Видео с инфлюенсерами прошли автограф-сессии: гости сфотографировались и пообщались с ВАЛЕЙ КАРНАВАЛ, Арсением Поповым, Антоном Шастуном, Дмитрием Журавлёвым, Аней Pokrov, Utopia Show, ЖЕНЕЙ ЛИЗОГУБОМ, МИЛАНОЙ НЕКРАСОВОЙ и Гурамом Амаряном.В VK Лектории телеведущие Роза Сябитова и Дмитрий Журавлёв обсудили семейные традиции Татарстана. Руководитель команды "КАМАЗ-мастер" Эдуард Николаев, защитник хоккейного клуба "Ак Барс" Артемий Князев, капитан футбольного клуба "Рубин" Олег Иванов и олимпийский чемпион, представитель волейбольного клуба "Зенит-Казань" Максим Михайлов приняли участие в дискуссии о развитии спорта в республике. О переплетении традиций и инноваций в Казани поговорили директор музея-заповедника "Остров-град Свияжск" Артём Силкин, бренд-шеф Fine Group Артём Лаптев и основатель барной сети ReLab Артур Галайчук.Для самых маленьких гостей работала площадка с аниматорами, игровыми приставками и другими активностями. Для гостей прошли творческие и научные мастер-классы. Поклонники технологических новинок могли сыграть в ИИ-шутер Университета Иннополис, познакомиться с экспертами Сколтеха и пообщаться с роботами ИT-парка им. Башира Рамеева. Также гости могли поучаствовать в играх Вау Квиз и в квесте от VK Сообществ, оставить анкету на доске VK Знакомств и приобрести мерч от VK Store. Отдохнуть и сделать памятные фото можно было в лаунж-зоне радиостанции "Европа Плюс".В спортивной зоне участвовали все ключевые клубы Татарстана. На площадке БК УНИКС прошли мастер-классы по слэм-данку и техникам баскетбольной игры. Футболисты "Рубина" общались и фотографировались с гостями фестиваля. Автографы давали волейболисты клуба "Зенит-Казань", нападающий Михаил Михайлов и центральный блокирующий Артём Вольвич.В 2025 году VK Fest состоится в пяти городах страны. Казань стала третьим местом проведения фестиваля после Челябинска и Сириуса. Из столицы Татарстана VK Fest отправился в Санкт-Петербург и Москву. Билеты доступны на vkfest.ruФотографии можно скачать по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/p618/g73dknxVk

https://ria.ru/20250623/vk-2024783602.html

https://ria.ru/20250529/vkfest-2019804886.html

https://ria.ru/20250625/vk--2025328092.html

казань

москва

санкт-петербург

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