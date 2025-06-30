В "Электросетях Армении" заявили о бесполезности давления на Карапетяна
Казинян: давить на Карапетяна по поводу "Электросетей Армении" бесполезно
© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 30 июн - РИА Новости. Властям Армении не получится путем давления договориться с предпринимателем Самвелом Карапетяном по вопросу национализации принадлежащей ему компании "Электросети Армении", заявил временно исполняющий обязанности генерального директора компании Давид Казинян.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян на фоне преследования Карапетяна заявил, что настало время национализировать компанию "Электросети Армении" и что план этой национализации уже готов.
"Желание договориться (с Карапетяном по поводу "Электросетей Армении" у властей республики) может быть. Но тот, кто знает Карапетяна, знают, что подобное невозможно... Путем давления с ним договориться невозможно", - сказал Казинян.
Главе компании "Ташир груп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
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