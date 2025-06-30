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В Канаде начал работу терминал экспорта СПГ - РИА Новости, 30.06.2025
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01:32 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/kanada-2026186634.html
В Канаде начал работу терминал экспорта СПГ
В Канаде начал работу терминал экспорта СПГ - РИА Новости, 30.06.2025
В Канаде начал работу терминал экспорта СПГ
Первый в Канаде терминал экспорта СПГ начал работу, судно в рамках первой поставки за рубеж направится в Азию 30 июня, сообщает газета Globe and Mail. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T01:32:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Первый в Канаде терминал экспорта СПГ начал работу, судно в рамках первой поставки за рубеж направится в Азию 30 июня, сообщает газета Globe and Mail. "Судно, перевозящее первую партию сжиженного природного газа с нового экспортного терминала LNG Canada, отправится в Азию уже в понедельник… LNG Canada – первый в стране терминал по экспорту этого топлива", - пишет издание. Отмечается, что терминал в городе Китимат в провинции Британская Колумбия был построен на фоне стремления Канады диверсифицировать свой экспорт ископаемых, в структуре которого преобладают США.
https://ria.ru/20250508/kompanii-2015797469.html
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канада, азия, британская колумбия, в мире
Канада, Азия, Британская Колумбия, В мире
В Канаде начал работу терминал экспорта СПГ

В Канаде начал работу первый в стране терминал экспорта СПГ

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Первый в Канаде терминал экспорта СПГ начал работу, судно в рамках первой поставки за рубеж направится в Азию 30 июня, сообщает газета Globe and Mail.
"Судно, перевозящее первую партию сжиженного природного газа с нового экспортного терминала LNG Canada, отправится в Азию уже в понедельник… LNG Canada – первый в стране терминал по экспорту этого топлива", - пишет издание.
Отмечается, что терминал в городе Китимат в провинции Британская Колумбия был построен на фоне стремления Канады диверсифицировать свой экспорт ископаемых, в структуре которого преобладают США.
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