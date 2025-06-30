https://ria.ru/20250630/kanada-2026186634.html

В Канаде начал работу терминал экспорта СПГ

В Канаде начал работу терминал экспорта СПГ - РИА Новости, 30.06.2025

В Канаде начал работу терминал экспорта СПГ

Первый в Канаде терминал экспорта СПГ начал работу, судно в рамках первой поставки за рубеж направится в Азию 30 июня, сообщает газета Globe and Mail. РИА Новости, 30.06.2025

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2025-06-30T01:32:00+03:00

2025-06-30T01:32:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Первый в Канаде терминал экспорта СПГ начал работу, судно в рамках первой поставки за рубеж направится в Азию 30 июня, сообщает газета Globe and Mail. "Судно, перевозящее первую партию сжиженного природного газа с нового экспортного терминала LNG Canada, отправится в Азию уже в понедельник… LNG Canada – первый в стране терминал по экспорту этого топлива", - пишет издание. Отмечается, что терминал в городе Китимат в провинции Британская Колумбия был построен на фоне стремления Канады диверсифицировать свой экспорт ископаемых, в структуре которого преобладают США.

https://ria.ru/20250508/kompanii-2015797469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

канада, азия, британская колумбия, в мире