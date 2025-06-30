https://ria.ru/20250630/istochnik-2026317299.html

Источник раскрыл детали дела об ОПГ в Екатеринбурге

Источник раскрыл детали дела об ОПГ в Екатеринбурге - РИА Новости, 30.06.2025

Источник раскрыл детали дела об ОПГ в Екатеринбурге

Фигуранты дела о заказных убийствах в Екатеринбурге были причастны к делу о массовом отравлении алкоголем в 2021 году на Урале, в результате которого погибли 44 РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T15:11:00+03:00

2025-06-30T15:11:00+03:00

2025-06-30T15:37:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн — РИА Новости. Фигуранты дела о заказных убийствах в Екатеринбурге были причастны к делу о массовом отравлении алкоголем в 2021 году на Урале, в результате которого погибли 44 человека, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "В 2021 году Екатеринбург потрясли новости о массовом отравлении алкоголем, тогда погибли около 40 человек. Позже выяснится, что организаторами указанных поставок были одни из задержанных", — сказал собеседник агентства.Незаконная продажа алкоголя в Екатеринбурге Задержания в Екатеринбурге

https://ria.ru/20250629/azerbaydzhan-2026152028.html

https://ria.ru/20250630/ekaterinburg-2026253571.html

https://ria.ru/20250629/azerbajdzhan-2026136042.html

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екатеринбург

россия

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происшествия, екатеринбург, россия, урал, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф)