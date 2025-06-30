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Источник раскрыл детали дела об ОПГ в Екатеринбурге - РИА Новости, 30.06.2025
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15:11 30.06.2025 (обновлено: 15:37 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/istochnik-2026317299.html
Источник раскрыл детали дела об ОПГ в Екатеринбурге
Источник раскрыл детали дела об ОПГ в Екатеринбурге - РИА Новости, 30.06.2025
Источник раскрыл детали дела об ОПГ в Екатеринбурге
Фигуранты дела о заказных убийствах в Екатеринбурге были причастны к делу о массовом отравлении алкоголем в 2021 году на Урале, в результате которого погибли 44 РИА Новости, 30.06.2025
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2025-06-30T15:37:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
урал
мария захарова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн — РИА Новости. Фигуранты дела о заказных убийствах в Екатеринбурге были причастны к делу о массовом отравлении алкоголем в 2021 году на Урале, в результате которого погибли 44 человека, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. &quot;В 2021 году Екатеринбург потрясли новости о массовом отравлении алкоголем, тогда погибли около 40 человек. Позже выяснится, что организаторами указанных поставок были одни из задержанных&quot;, — сказал собеседник агентства.Незаконная продажа алкоголя в Екатеринбурге Задержания в Екатеринбурге
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екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, россия, урал, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Урал, Мария Захарова, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник раскрыл детали дела об ОПГ в Екатеринбурге

Фигуранты дела об ОПГ в Екатеринбурге причастны к смерти 44 людей в 2021 году

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн — РИА Новости. Фигуранты дела о заказных убийствах в Екатеринбурге были причастны к делу о массовом отравлении алкоголем в 2021 году на Урале, в результате которого погибли 44 человека, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
«

"В 2021 году Екатеринбург потрясли новости о массовом отравлении алкоголем, тогда погибли около 40 человек. Позже выяснится, что организаторами указанных поставок были одни из задержанных", — сказал собеседник агентства.

Здание Милли Меджлиса (парламента) Республики Азербайджан в Баку - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Парламентская делегация Азербайджана отменила визит в Москву
29 июня, 16:43
  • ОПГ владела сетью киосков, в которых продавалась контрафактная табачная продукция.
  • Встречи членов группировки происходили в ресторане "Баку Плаза" и кафе "Каспий" в Екатеринбурге.

Незаконная продажа алкоголя в Екатеринбурге

  • Трагедия произошла осенью 2021-го.
  • В одной из партий спиртосодержащей жидкости был метанол в концентрации, превышающей норму.
  • От употребления суррогата пострадал 51 человек, 44 из них погибли.
  • Напиток стоил 100-140 рублей за литр, суррогат скрытно продавали в торговых павильонах Екатеринбурга.
  • Семерых фигурантов дела приговорили к срокам от трех лет условно до 6,5 года колонии общего режима.
  • Позднее Свердловский облсуд ужесточил шестерым из них приговор: они получили сроки от девяти до десяти лет колонии.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
СК назвал мотивы преступлений ОПГ, задержанной в Екатеринбурге
Вчера, 12:07

Задержания в Екатеринбурге

  • На прошлой неделе региональное управление СК задержало участников преступной группы по делу об убийствах и покушениях прошлых лет.
  • По версии следствия, фигуранты причастны к эпизодам в 2001, 2010 и 2011 годах, мотивом стал раздел влияния в бизнесе.
  • По делу провели 14 обысков, 11 осмотров транспортных средств и нежилых помещений, десять допросов свидетелей.
  • По предварительным данным, один из фигурантов умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают.
  • Несколько подозреваемых дали признательные показания и сотрудничают со следствием.
  • В воскресенье суд арестовал до 19 июля троих обвиняемых: Сафаровых Аяза, Акифа и Мазахира.
  • Еще троим — Алихману Гянджиеву, Мамедали Шахину и Бакиру Сафарову — продлили срок содержания на 72 часа.
  • Всего в деле десять фигурантов, сообщил адвокат Илкин Амиров.
  • Его расследуют по статьям об убийстве группой по предварительному сговору, убийстве и покушению на него по найму.
Национальные флаги России и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
В Азербайджане отменили культурные мероприятия, связанные с Россией
29 июня, 13:51
  • Из-за инцидента МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых.
  • В республике также отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией.
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Волковых дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем силовиков.
  • По ее словам, подозреваемые — граждане России, выходцы из Азербайджана.
  • Кроме того, сегодня МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан.
  • Работники агентства не выходят на связь, вероятно, они лишены доступа к телефону, среди них есть граждане России.
  • Сотрудников российского посольства не пускают к журналистам.
  • Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле сожалеют о принятых в Азербайджане решениях.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Москалькова получила обращение азербайджанского омбудсмена
Вчера, 12:22
 
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