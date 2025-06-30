Источник раскрыл детали дела об ОПГ в Екатеринбурге
Фигуранты дела об ОПГ в Екатеринбурге причастны к смерти 44 людей в 2021 году
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн — РИА Новости. Фигуранты дела о заказных убийствах в Екатеринбурге были причастны к делу о массовом отравлении алкоголем в 2021 году на Урале, в результате которого погибли 44 человека, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
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"В 2021 году Екатеринбург потрясли новости о массовом отравлении алкоголем, тогда погибли около 40 человек. Позже выяснится, что организаторами указанных поставок были одни из задержанных", — сказал собеседник агентства.
- ОПГ владела сетью киосков, в которых продавалась контрафактная табачная продукция.
- Встречи членов группировки происходили в ресторане "Баку Плаза" и кафе "Каспий" в Екатеринбурге.
Незаконная продажа алкоголя в Екатеринбурге
- Трагедия произошла осенью 2021-го.
- В одной из партий спиртосодержащей жидкости был метанол в концентрации, превышающей норму.
- От употребления суррогата пострадал 51 человек, 44 из них погибли.
- Напиток стоил 100-140 рублей за литр, суррогат скрытно продавали в торговых павильонах Екатеринбурга.
- Семерых фигурантов дела приговорили к срокам от трех лет условно до 6,5 года колонии общего режима.
- Позднее Свердловский облсуд ужесточил шестерым из них приговор: они получили сроки от девяти до десяти лет колонии.
Задержания в Екатеринбурге
- На прошлой неделе региональное управление СК задержало участников преступной группы по делу об убийствах и покушениях прошлых лет.
- По версии следствия, фигуранты причастны к эпизодам в 2001, 2010 и 2011 годах, мотивом стал раздел влияния в бизнесе.
- По делу провели 14 обысков, 11 осмотров транспортных средств и нежилых помещений, десять допросов свидетелей.
- По предварительным данным, один из фигурантов умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают.
- Несколько подозреваемых дали признательные показания и сотрудничают со следствием.
- В воскресенье суд арестовал до 19 июля троих обвиняемых: Сафаровых Аяза, Акифа и Мазахира.
- Еще троим — Алихману Гянджиеву, Мамедали Шахину и Бакиру Сафарову — продлили срок содержания на 72 часа.
- Всего в деле десять фигурантов, сообщил адвокат Илкин Амиров.
- Его расследуют по статьям об убийстве группой по предварительному сговору, убийстве и покушению на него по найму.
- Из-за инцидента МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых.
- В республике также отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией.
- Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Волковых дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем силовиков.
- По ее словам, подозреваемые — граждане России, выходцы из Азербайджана.
- Кроме того, сегодня МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан.
- Работники агентства не выходят на связь, вероятно, они лишены доступа к телефону, среди них есть граждане России.
- Сотрудников российского посольства не пускают к журналистам.
- Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле сожалеют о принятых в Азербайджане решениях.