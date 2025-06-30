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В ЦАХАЛ заявили об отсутствии планов по свержению власти в Иране - РИА Новости, 30.06.2025
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15:31 30.06.2025 (обновлено: 15:32 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/iran-2026323158.html
В ЦАХАЛ заявили об отсутствии планов по свержению власти в Иране
В ЦАХАЛ заявили об отсутствии планов по свержению власти в Иране - РИА Новости, 30.06.2025
В ЦАХАЛ заявили об отсутствии планов по свержению власти в Иране
Израиль не планировал свергать власть в Иране, целью ударов было устранение угрозы от ядерной программы исламской республики и атака на программу иранских... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T15:31:00+03:00
2025-06-30T15:32:00+03:00
в мире
иран
израиль
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
ядерное оружие
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Израиль не планировал свергать власть в Иране, целью ударов было устранение угрозы от ядерной программы исламской республики и атака на программу иранских баллистических ракет, заявил РИА Новости арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри."Многие распространяют военные цели израильской операции, которые совсем не упоминались в каких-либо израильских заявлениях, – свержение режима или что-то другое. Цели, которые определила армия, были совершенно ясными – устранение угрозы от иранской ядерной программы и удары по программе иранских баллистических ракет", - сказал Эдри.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250628/izrail-2025914700.html
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в мире, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, ядерное оружие, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Иран, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана, Ядерное оружие, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
В ЦАХАЛ заявили об отсутствии планов по свержению власти в Иране

ЦАХАЛ: Израиль не не планировал свергать власти Ирана

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Израиль не планировал свергать власть в Иране, целью ударов было устранение угрозы от ядерной программы исламской республики и атака на программу иранских баллистических ракет, заявил РИА Новости арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.
"Многие распространяют военные цели израильской операции, которые совсем не упоминались в каких-либо израильских заявлениях, – свержение режима или что-то другое. Цели, которые определила армия, были совершенно ясными – устранение угрозы от иранской ядерной программы и удары по программе иранских баллистических ракет", - сказал Эдри.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Спасти Нетаньяху: конфликт эпохи постмодерна
28 июня, 08:00
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Между позором и Нобелевкой: как разделить победу на Ближнем Востоке
28 июня, 08:00
 
В миреИранИзраильВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеСитуация вокруг "ядерного досье" ИранаЯдерное оружиеАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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