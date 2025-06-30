https://ria.ru/20250630/iran-2026323158.html

В ЦАХАЛ заявили об отсутствии планов по свержению власти в Иране

В ЦАХАЛ заявили об отсутствии планов по свержению власти в Иране - РИА Новости, 30.06.2025

В ЦАХАЛ заявили об отсутствии планов по свержению власти в Иране

Израиль не планировал свергать власть в Иране, целью ударов было устранение угрозы от ядерной программы исламской республики и атака на программу иранских... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T15:31:00+03:00

2025-06-30T15:31:00+03:00

2025-06-30T15:32:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Израиль не планировал свергать власть в Иране, целью ударов было устранение угрозы от ядерной программы исламской республики и атака на программу иранских баллистических ракет, заявил РИА Новости арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри."Многие распространяют военные цели израильской операции, которые совсем не упоминались в каких-либо израильских заявлениях, – свержение режима или что-то другое. Цели, которые определила армия, были совершенно ясными – устранение угрозы от иранской ядерной программы и удары по программе иранских баллистических ракет", - сказал Эдри.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250628/izrail-2025914700.html

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в мире, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, ядерное оружие, армия обороны израиля (цахал)