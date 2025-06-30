В ЦАХАЛ назвали удар США по Ирану чисто американской операцией
Представитель ЦАХАЛ Эдри: удар США по Ирану был чисто американской операцией
© AP Photo / David SmithАмериканский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit возращается на авиабазу Уайтмен после удара по иранским ядерным объектам
© AP Photo / David Smith
Американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit возращается на авиабазу Уайтмен после удара по иранским ядерным объектам
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Удар США по ядерному объекту Фордо в Иране был нанесен в координации с Армией обороны Израиля, однако был чисто американской операцией, заявил РИА Новости арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.
"Обстрел объекта Фордо был операцией американской армии. Безусловно, они проводили ее в координации с Армией обороны (Израиля – ред.), однако это была чисто американская операция", - сказал Эдри.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Трамп опубликовал видео с песней "Бомбить Иран"
25 июня, 10:35