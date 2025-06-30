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В Иране заявили о гибели 935 человек от израильских атак - РИА Новости, 30.06.2025
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14:04 30.06.2025 (обновлено: 14:37 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/iran-2026297311.html
В Иране заявили о гибели 935 человек от израильских атак
В Иране заявили о гибели 935 человек от израильских атак - РИА Новости, 30.06.2025
В Иране заявили о гибели 935 человек от израильских атак
Число жертв в результате израильских ударов по территории Ирана увеличилось до 935 человек, заявил в понедельник официальный представитель судебной власти Ирана РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T14:04:00+03:00
2025-06-30T14:37:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 30 июн – РИА Новости. Число жертв в результате израильских ударов по территории Ирана увеличилось до 935 человек, заявил в понедельник официальный представитель судебной власти Ирана Асгар Джахангир."Израиль вместе с Соединенными Штатами убили почти тысячу человек в Иране. Согласно последним данным судебной экспертизы, было зафиксировано 935 жертв", - сказал Джахангир, его слова приводит иранское агентство Tasnim.Он отметил, что из этого количества 38 человек составили дети и еще 102 - женщины.Джахангир добавил, что в результате израильского удара по иранской тюрьме Эвин, расположенной в Тегеране, число жертв достигло 79 человек. Это количество включает как заключенных, так и посетителей из числа родственников заключенных, а также административный персонал.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250627/izrail-2025585899.html
https://ria.ru/20250625/iran-2025183145.html
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в мире, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В Иране заявили о гибели 935 человек от израильских атак

Число погибших в Иране в результате атак Израиля выросло до 935 человек

© СоцсетиДым в Тегеране после израильского удара. Кадр видео из соцсетей
Дым в Тегеране после израильского удара. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Соцсети
Дым в Тегеране после израильского удара. Кадр видео из соцсетей
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ТЕГЕРАН, 30 июн – РИА Новости. Число жертв в результате израильских ударов по территории Ирана увеличилось до 935 человек, заявил в понедельник официальный представитель судебной власти Ирана Асгар Джахангир.
"Израиль вместе с Соединенными Штатами убили почти тысячу человек в Иране. Согласно последним данным судебной экспертизы, было зафиксировано 935 жертв", - сказал Джахангир, его слова приводит иранское агентство Tasnim.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
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Он отметил, что из этого количества 38 человек составили дети и еще 102 - женщины.
Джахангир добавил, что в результате израильского удара по иранской тюрьме Эвин, расположенной в Тегеране, число жертв достигло 79 человек. Это количество включает как заключенных, так и посетителей из числа родственников заключенных, а также административный персонал.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
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