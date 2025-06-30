В Иране заявили о гибели 935 человек от израильских атак
Число погибших в Иране в результате атак Израиля выросло до 935 человек
© СоцсетиДым в Тегеране после израильского удара. Кадр видео из соцсетей
© Соцсети
Дым в Тегеране после израильского удара. Кадр видео из соцсетей
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ТЕГЕРАН, 30 июн – РИА Новости. Число жертв в результате израильских ударов по территории Ирана увеличилось до 935 человек, заявил в понедельник официальный представитель судебной власти Ирана Асгар Джахангир.
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Он отметил, что из этого количества 38 человек составили дети и еще 102 - женщины.
Джахангир добавил, что в результате израильского удара по иранской тюрьме Эвин, расположенной в Тегеране, число жертв достигло 79 человек. Это количество включает как заключенных, так и посетителей из числа родственников заключенных, а также административный персонал.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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