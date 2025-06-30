https://ria.ru/20250630/iran-2026242106.html

МИД Ирана рассказал о контактах с "евротройкой"

МИД Ирана рассказал о контактах с "евротройкой" - РИА Новости, 30.06.2025

МИД Ирана рассказал о контактах с "евротройкой"

Иран поддерживает постоянные контакты и консультации со странами "евротройки" (Великобритания, Франция, Германия), однако новая дата переговоров пока не... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T11:31:00+03:00

2025-06-30T11:31:00+03:00

2025-06-30T11:31:00+03:00

в мире

иран

франция

аббас аракчи

великобритания

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg

ТЕГЕРАН, 30 июн - РИА Новости. Иран поддерживает постоянные контакты и консультации со странами "евротройки" (Великобритания, Франция, Германия), однако новая дата переговоров пока не определена, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. "Иран поддерживает хорошие дипломатические отношения с европейскими странами и находится в постоянном контакте с ними на разных уровнях. В этой связи вчера вечером наш президент провел переговоры со своим французским коллегой. Контакты и консультации между Ираном и евротройкой по конкретным вопросам, включая продолжение переговоров, все еще продолжаются. Точная дата продолжения этих переговоров пока не определена", - сказал Багаи в ходе брифинга. При этом он отметил, что на данный момент проводить новый раунд переговоров с "евротройкой" не имеет смысла. По его словам, три европейские страны должны пересмотреть свои подходы в отношении Ирана. Ранее 20 июня глава МИД Ирана Аббас Аракчи принял участие в переговорах с коллегами из Британии, Франции и Германии в Женеве по атому и ситуации на Ближнем Востоке на фоне эскалации напряженности ирано-израильского конфликта. Однако после этого США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250630/iran-2026229720.html

https://ria.ru/20250630/ssha-2026187563.html

иран

франция

великобритания

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, франция, аббас аракчи, великобритания, германия