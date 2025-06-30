МИД Ирана рассказал о контактах с "евротройкой"
МИД Ирана: дата новых переговоров с евротройкой пока не определена
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 30 июн - РИА Новости. Иран поддерживает постоянные контакты и консультации со странами "евротройки" (Великобритания, Франция, Германия), однако новая дата переговоров пока не определена, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Иран поддерживает хорошие дипломатические отношения с европейскими странами и находится в постоянном контакте с ними на разных уровнях. В этой связи вчера вечером наш президент провел переговоры со своим французским коллегой. Контакты и консультации между Ираном и евротройкой по конкретным вопросам, включая продолжение переговоров, все еще продолжаются. Точная дата продолжения этих переговоров пока не определена", - сказал Багаи в ходе брифинга.
При этом он отметил, что на данный момент проводить новый раунд переговоров с "евротройкой" не имеет смысла. По его словам, три европейские страны должны пересмотреть свои подходы в отношении Ирана.
Ранее 20 июня глава МИД Ирана Аббас Аракчи принял участие в переговорах с коллегами из Британии, Франции и Германии в Женеве по атому и ситуации на Ближнем Востоке на фоне эскалации напряженности ирано-израильского конфликта. Однако после этого США нанесли удары по ядерным объектам Ирана.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".