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В США нашли замену конгрессмену, критиковавшему удары по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 30.06.2025
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00:02 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/iran-2026181989.html
В США нашли замену конгрессмену, критиковавшему удары по Ирану, пишут СМИ
В США нашли замену конгрессмену, критиковавшему удары по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 30.06.2025
В США нашли замену конгрессмену, критиковавшему удары по Ирану, пишут СМИ
Власти США нашли кандидата на замену конгрессмена, раскритиковавшего удары страны по Ирану, сообщает издание Politico со ссылкой на два источника, знакомых с... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T00:02:00+03:00
2025-06-30T00:02:00+03:00
в мире
иран
сша
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дональд трамп
politico
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Власти США нашли кандидата на замену конгрессмена, раскритиковавшего удары страны по Ирану, сообщает издание Politico со ссылкой на два источника, знакомых с планами. Ранее конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары по Ирану противоречащими конституции Соединенных Штатов. "В ближайшие недели представители Белого дома примут сенатора штата Кентукки Аарона Рида для обсуждения вопроса о том, чтобы составить конкуренцию члену палаты представителей от Республиканской партии Томасу Масси на республиканских праймериз в следующем году". Трамп 22 июня исключил из числа своих сторонников Масси. Президент также назвал законодателя "отрицательной силой" и "простодушным выскочкой". Кроме того, американский лидер призвал своих сторонников "отказаться от жалкого неудачника Масси, как от чумы". Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250622/tramp-2024698538.html
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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, politico, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Politico, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В США нашли замену конгрессмену, критиковавшему удары по Ирану, пишут СМИ

Politico: Белый дом нашел замену конгрессмену, раскритиковавшему удары по Ирану

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Власти США нашли кандидата на замену конгрессмена, раскритиковавшего удары страны по Ирану, сообщает издание Politico со ссылкой на два источника, знакомых с планами.
Ранее конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары по Ирану противоречащими конституции Соединенных Штатов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Трамп набросился на конгрессмена, усомнившегося в законности атак на Иран
22 июня, 21:43
"В ближайшие недели представители Белого дома примут сенатора штата Кентукки Аарона Рида для обсуждения вопроса о том, чтобы составить конкуренцию члену палаты представителей от Республиканской партии Томасу Масси на республиканских праймериз в следующем году".
Трамп 22 июня исключил из числа своих сторонников Масси. Президент также назвал законодателя "отрицательной силой" и "простодушным выскочкой". Кроме того, американский лидер призвал своих сторонников "отказаться от жалкого неудачника Масси, как от чумы".
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Трамп раскрыл, в каком случае США снимут санкции с Ирана
Вчера, 17:13
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампPoliticoВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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