В США нашли замену конгрессмену, критиковавшему удары по Ирану, пишут СМИ
Politico: Белый дом нашел замену конгрессмену, раскритиковавшему удары по Ирану
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Власти США нашли кандидата на замену конгрессмена, раскритиковавшего удары страны по Ирану, сообщает издание Politico со ссылкой на два источника, знакомых с планами.
Ранее конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары по Ирану противоречащими конституции Соединенных Штатов.
"В ближайшие недели представители Белого дома примут сенатора штата Кентукки Аарона Рида для обсуждения вопроса о том, чтобы составить конкуренцию члену палаты представителей от Республиканской партии Томасу Масси на республиканских праймериз в следующем году".
Трамп 22 июня исключил из числа своих сторонников Масси. Президент также назвал законодателя "отрицательной силой" и "простодушным выскочкой". Кроме того, американский лидер призвал своих сторонников "отказаться от жалкого неудачника Масси, как от чумы".
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".