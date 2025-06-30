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В США нашли замену конгрессмену, критиковавшему удары по Ирану, пишут СМИ

В США нашли замену конгрессмену, критиковавшему удары по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 30.06.2025

В США нашли замену конгрессмену, критиковавшему удары по Ирану, пишут СМИ

Власти США нашли кандидата на замену конгрессмена, раскритиковавшего удары страны по Ирану, сообщает издание Politico со ссылкой на два источника, знакомых с... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T00:02:00+03:00

2025-06-30T00:02:00+03:00

2025-06-30T00:02:00+03:00

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Власти США нашли кандидата на замену конгрессмена, раскритиковавшего удары страны по Ирану, сообщает издание Politico со ссылкой на два источника, знакомых с планами. Ранее конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары по Ирану противоречащими конституции Соединенных Штатов. "В ближайшие недели представители Белого дома примут сенатора штата Кентукки Аарона Рида для обсуждения вопроса о том, чтобы составить конкуренцию члену палаты представителей от Республиканской партии Томасу Масси на республиканских праймериз в следующем году". Трамп 22 июня исключил из числа своих сторонников Масси. Президент также назвал законодателя "отрицательной силой" и "простодушным выскочкой". Кроме того, американский лидер призвал своих сторонников "отказаться от жалкого неудачника Масси, как от чумы". Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250622/tramp-2024698538.html

https://ria.ru/20250629/tramp--2026154754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, politico, война израиля и ирана: последние новости о конфликте