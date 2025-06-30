В Тюменской области ищущество экс-чиновника обратили в доход государства
Недвижимость экс-чиновника тюменского Ростехнадзора обратили в доход государства
© Фото : Прокуратура Тюменской областиДом бывшего начальника отдела Северо-Уральского управления Ростехнадзора
Дом бывшего начальника отдела Северо-Уральского управления Ростехнадзора
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ТЮМЕНЬ, 30 июн – РИА Новости. Земельный участок с домом, приобретенные бывшим начальником отдела Северо-Уральского управления Ростехнадзора на неподтвержденные доходы, а также более 5 миллионов рублей со счета обращены в доход государства, сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
При проверке в отношении бывшего начальника отдела Северо-Уральского управления Ростехнадзора прокуратура Тюменской области установила, что желая скрыть приобретенное имущество и денежные поступления, недвижимость и расчетный счет мужчина оформил на отца жены.
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"Чиновник в 2022 году приобрел земельный участок и расположенный на нем жилой дом общей стоимостью 9,7 млн рублей. Также на расчетный счет поступило более 5 млн рублей. Законность происхождения доходов служащий не подтвердил… Прокурор Тюменской области в судебном порядке обратил в доход государства жилой дом, земельный участок и денежные средства в размере более 5 млн рублей", - говорится в сообщении.
Жилой дом и земельный участок уже переданы в собственность Российской Федерации. Исполнение судебного решения в части взыскания денежных средств находится на контроле надзорного ведомства.
Ранее пресс-служба СУСК РФ по Тюменской области сообщала, что бывший начальник отдела Северо-Уральского управления Ростехнадзора, пользуясь должностью, с 2017 по 2023 год систематически получал от представителей экспертных организаций, проводивших экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, взятки за упрощение формальностей при регистрации заключений экспертиз, а также за выдачу документов о проведении аттестации руководителей и специалистов в области промышленной безопасности без ее фактического прохождения. Общая сумма незаконно полученных средств превысила 5,5 миллиона рублей. В мае этого года суд признал его виновным в получении взяток и приговорил к 10 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.