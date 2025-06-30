https://ria.ru/20250630/harkov-2026184093.html
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 30.06.2025
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв, передает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T00:56:00+03:00
2025-06-30T00:56:00+03:00
2025-06-30T01:02:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, передает украинский телеканал "Общественное"."В Харькове был слышен взрыв", — говорится в сообщении в Telegram-канале.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в городе действует воздушная тревога. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250629/ukraina-2026153256.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Харькове прогремел взрыв
В Харькове после воздушной тревоги прогремел взрыв