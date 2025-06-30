https://ria.ru/20250630/harkov-2026184093.html

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 30.06.2025

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв, передает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T00:56:00+03:00

2025-06-30T00:56:00+03:00

2025-06-30T01:02:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, передает украинский телеканал "Общественное"."В Харькове был слышен взрыв", — говорится в сообщении в Telegram-канале.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в городе действует воздушная тревога. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250629/ukraina-2026153256.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

россия

харьковская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьков, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, взрыв