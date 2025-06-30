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Восемь оппозиционных партий отказались от участия в выборах в Грузии - РИА Новости, 30.06.2025
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20:53 30.06.2025 (обновлено: 21:00 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/gruziya-2026393031.html
Восемь оппозиционных партий отказались от участия в выборах в Грузии
Восемь оппозиционных партий отказались от участия в выборах в Грузии - РИА Новости, 30.06.2025
Восемь оппозиционных партий отказались от участия в выборах в Грузии
Представители восьми оппозиционных партий в Грузии объявили бойкот предстоящим осенним выборам в органы местного самоуправления и отказались от участия в них,... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T20:53:00+03:00
2025-06-30T21:00:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 30 июн - РИА Новости. Представители восьми оппозиционных партий в Грузии объявили бойкот предстоящим осенним выборам в органы местного самоуправления и отказались от участия в них, говорится в совместном заявлении. "Мы, прозападные политические партии и группы Грузии… отказываемся от участия в выборах в органы местного самоуправления, поскольку считаем, что в нынешних реалиях участие в этом процессе не будет отвечать интересам наших граждан, а лишь создаст видимость легитимности незаконного режима", - говорится в заявлении, которое лидеры политпартий зачитали на проспекте Руставели - перед зданием парламента. Заявление подписали партии "Площадь свободы", "Гирчи - больше свободы", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия", "Ахали", "Дроа", "Федералисты". Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии осенью текущего года. При этом в Грузии проходят систематические акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Акции начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер страны Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
https://ria.ru/20250630/gruziya-2026392597.html
https://ria.ru/20250629/gruziya-2026177262.html
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в мире, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024, парламентские выборы в грузии, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Парламентские выборы в Грузии, Протесты в Грузии — 2024
Восемь оппозиционных партий отказались от участия в выборах в Грузии

Восемь оппозиционных партий в Грузии отказались от участия в местных выборах

© Sputnik / Владимир Умикашвили | Перейти в медиабанкУчастники акции оппозиции в Тбилиси
Участники акции оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Sputnik / Владимир Умикашвили
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Участники акции оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 30 июн - РИА Новости. Представители восьми оппозиционных партий в Грузии объявили бойкот предстоящим осенним выборам в органы местного самоуправления и отказались от участия в них, говорится в совместном заявлении.
"Мы, прозападные политические партии и группы Грузии… отказываемся от участия в выборах в органы местного самоуправления, поскольку считаем, что в нынешних реалиях участие в этом процессе не будет отвечать интересам наших граждан, а лишь создаст видимость легитимности незаконного режима", - говорится в заявлении, которое лидеры политпартий зачитали на проспекте Руставели - перед зданием парламента.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Грузинские оппозиционеры прекратили голодовку
Вчера, 20:56
Заявление подписали партии "Площадь свободы", "Гирчи - больше свободы", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия", "Ахали", "Дроа", "Федералисты".
Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии осенью текущего года.
При этом в Грузии проходят систематические акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Акции начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер страны Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили выступает на акции протеста в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Зурабишвили выступила на митинге в Тбилиси
29 июня, 22:27
 
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