https://ria.ru/20250630/gruziya-2026393031.html

Восемь оппозиционных партий отказались от участия в выборах в Грузии

Восемь оппозиционных партий отказались от участия в выборах в Грузии - РИА Новости, 30.06.2025

Восемь оппозиционных партий отказались от участия в выборах в Грузии

Представители восьми оппозиционных партий в Грузии объявили бойкот предстоящим осенним выборам в органы местного самоуправления и отказались от участия в них,... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T20:53:00+03:00

2025-06-30T20:53:00+03:00

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парламентские выборы в грузии

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ТБИЛИСИ, 30 июн - РИА Новости. Представители восьми оппозиционных партий в Грузии объявили бойкот предстоящим осенним выборам в органы местного самоуправления и отказались от участия в них, говорится в совместном заявлении. "Мы, прозападные политические партии и группы Грузии… отказываемся от участия в выборах в органы местного самоуправления, поскольку считаем, что в нынешних реалиях участие в этом процессе не будет отвечать интересам наших граждан, а лишь создаст видимость легитимности незаконного режима", - говорится в заявлении, которое лидеры политпартий зачитали на проспекте Руставели - перед зданием парламента. Заявление подписали партии "Площадь свободы", "Гирчи - больше свободы", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия", "Ахали", "Дроа", "Федералисты". Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии осенью текущего года. При этом в Грузии проходят систематические акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Акции начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер страны Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.

https://ria.ru/20250630/gruziya-2026392597.html

https://ria.ru/20250629/gruziya-2026177262.html

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