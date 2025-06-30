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Грузинские оппозиционеры прекратили голодовку - РИА Новости, 30.06.2025
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20:56 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/gruziya-2026392597.html
Грузинские оппозиционеры прекратили голодовку
Грузинские оппозиционеры прекратили голодовку - РИА Новости, 30.06.2025
Грузинские оппозиционеры прекратили голодовку
Лидеры "Коалиции за перемены" Элене Хоштария и бывший депутат "Грузинской мечты" Гедеван Попхадзе прекратили голодовку после того, как оппозиционные партии... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T20:56:00+03:00
2025-06-30T20:56:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 30 июн - РИА Новости. Лидеры "Коалиции за перемены" Элене Хоштария и бывший депутат "Грузинской мечты" Гедеван Попхадзе прекратили голодовку после того, как оппозиционные партии объявили бойкот предстоящим выборам в органы местного самоуправления. Ранее Хоштария и Попхадзе заявляли, что прекратят голодовку, если оппозиция объединится и откажется от участия в выборах. В понедельник представители восьми оппозиционных партий в Грузии объявили бойкот предстоящим осенним выборам в органы местного самоуправления и отказались от участия в них. Совместное заявление о бойкоте подписали партии "Площадь свободы", "Гирчи - больше свободы", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия", "Ахали", "Дроа", "Федералисты". "Я очень рада, что прекращаю голодовку и мы все вместе переходим на активную фазу борьбы", - заявила Хоштария журналистам. Информацию о прекращении голодовки оппозиционера Попхадзе также подтвердили журналистам в партии "Коалиция за перемены". Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии осенью текущего года. При этом в Грузии проходят систематические акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Акции начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер страны Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
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в мире, грузия, протесты в грузии — 2024, парламентские выборы в грузии, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Протесты в Грузии — 2024, Парламентские выборы в Грузии, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Грузинские оппозиционеры прекратили голодовку

Лидеры "Коалиции за перемены" в Грузии Хоштария и Попхадзе прекратили голодовку

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 30 июн - РИА Новости. Лидеры "Коалиции за перемены" Элене Хоштария и бывший депутат "Грузинской мечты" Гедеван Попхадзе прекратили голодовку после того, как оппозиционные партии объявили бойкот предстоящим выборам в органы местного самоуправления.
Ранее Хоштария и Попхадзе заявляли, что прекратят голодовку, если оппозиция объединится и откажется от участия в выборах. В понедельник представители восьми оппозиционных партий в Грузии объявили бойкот предстоящим осенним выборам в органы местного самоуправления и отказались от участия в них. Совместное заявление о бойкоте подписали партии "Площадь свободы", "Гирчи - больше свободы", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия", "Ахали", "Дроа", "Федералисты".
© Sputnik / Alex ShlamovЭлене Хоштария
Элене Хоштария - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Sputnik / Alex Shlamov
Элене Хоштария
"Я очень рада, что прекращаю голодовку и мы все вместе переходим на активную фазу борьбы", - заявила Хоштария журналистам.
Информацию о прекращении голодовки оппозиционера Попхадзе также подтвердили журналистам в партии "Коалиция за перемены".
Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии осенью текущего года.
При этом в Грузии проходят систематические акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Акции начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер страны Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили выступает на акции протеста в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
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29 июня, 22:27
 
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