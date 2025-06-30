https://ria.ru/20250630/gruziya-2026392597.html

Грузинские оппозиционеры прекратили голодовку

Грузинские оппозиционеры прекратили голодовку - РИА Новости, 30.06.2025

Грузинские оппозиционеры прекратили голодовку

Лидеры "Коалиции за перемены" Элене Хоштария и бывший депутат "Грузинской мечты" Гедеван Попхадзе прекратили голодовку после того, как оппозиционные партии... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T20:56:00+03:00

2025-06-30T20:56:00+03:00

2025-06-30T20:56:00+03:00

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парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 30 июн - РИА Новости. Лидеры "Коалиции за перемены" Элене Хоштария и бывший депутат "Грузинской мечты" Гедеван Попхадзе прекратили голодовку после того, как оппозиционные партии объявили бойкот предстоящим выборам в органы местного самоуправления. Ранее Хоштария и Попхадзе заявляли, что прекратят голодовку, если оппозиция объединится и откажется от участия в выборах. В понедельник представители восьми оппозиционных партий в Грузии объявили бойкот предстоящим осенним выборам в органы местного самоуправления и отказались от участия в них. Совместное заявление о бойкоте подписали партии "Площадь свободы", "Гирчи - больше свободы", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия", "Ахали", "Дроа", "Федералисты". "Я очень рада, что прекращаю голодовку и мы все вместе переходим на активную фазу борьбы", - заявила Хоштария журналистам. Информацию о прекращении голодовки оппозиционера Попхадзе также подтвердили журналистам в партии "Коалиция за перемены". Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии осенью текущего года. При этом в Грузии проходят систематические акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Акции начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер страны Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.

https://ria.ru/20250629/gruziya-2026177262.html

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