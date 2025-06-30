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Грэм* подтолкнул Трампа к удару по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 30.06.2025
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03:14 30.06.2025 (обновлено: 06:42 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/grem-2026191649.html
Грэм* подтолкнул Трампа к удару по Ирану, пишут СМИ
Грэм* подтолкнул Трампа к удару по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 30.06.2025
Грэм* подтолкнул Трампа к удару по Ирану, пишут СМИ
Сенатор-республиканец Линдси Грэм* сумел убедить президента США Дональда Трампа в необходимости нанесения удара по Ирану, сообщает газета Wall Street Journal со РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T03:14:00+03:00
2025-06-30T06:42:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Сенатор-республиканец Линдси Грэм* сумел убедить президента США Дональда Трампа в необходимости нанесения удара по Ирану, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники."Грэм* занимает уникальное положение в сегодняшнем Вашингтоне: он является одним из самых влиятельных советников Трампа по вопросам национальной безопасности... Грэм* снова оказался в ближнем кругу президента и смог убедить его пойти против своих ориентированных на внутреннюю политику склонностей и одобрить высокорискованный удар по Ирану", — передает издание.Как подчеркивает издание, республиканец регулярно сталкивается с критикой со стороны однопартийцев, но при этом активно сотрудничает с демократами по ключевым вопросам международной политики, включая поддержку Украины.О взаимодействии с президентомБывший помощник сенатора описал отношения между Трампом и Грэмом* как "иногда похожие на хоккейную драку", где противники обмениваются ударами, а "уже на следующих выходных вместе играют в гольф". Грэм*, который изначально был решительным критиком Трампа, после его избрания стал одним из ключевых союзников президента. Их союз неоднократно давал трещины, особенно после штурма Капитолия в 2021 году. Тогда республиканец публично осудил действия хозяина Белого дома, а позже назвал ошибкой решение президента помиловать участников этих событий.Обострение ситуации на Ближнем Востоке* Внесен список экстремистов и террористов.
https://ria.ru/20250629/evropa-2025891110.html
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в мире, иран, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, санкции в отношении россии, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Санкции в отношении России, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Грэм* подтолкнул Трампа к удару по Ирану, пишут СМИ

WSJ: сенатор Грэм убедил Трампа в необходимости нанести удар по Ирану

© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
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ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Сенатор-республиканец Линдси Грэм* сумел убедить президента США Дональда Трампа в необходимости нанесения удара по Ирану, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Грэм* занимает уникальное положение в сегодняшнем Вашингтоне: он является одним из самых влиятельных советников Трампа по вопросам национальной безопасности... Грэм* снова оказался в ближнем кругу президента и смог убедить его пойти против своих ориентированных на внутреннюю политику склонностей и одобрить высокорискованный удар по Ирану", — передает издание.
Дональд Трамп и Эммануэль Макрон во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
"Разбомбили вовсе не Иран". Европа разводит руками после решения Трампа
Вчера, 08:00
Как подчеркивает издание, республиканец регулярно сталкивается с критикой со стороны однопартийцев, но при этом активно сотрудничает с демократами по ключевым вопросам международной политики, включая поддержку Украины.

Грэм* активно продвигает в конгрессе масштабные торговые санкции против России, среди которых — 500-процентные пошлины для торговых партнеров Москвы, которые не помогают Украине. Кроме того, политик поддерживает тесный контакт с Владимиром Зеленским.

О взаимодействии с президентом

Бывший помощник сенатора описал отношения между Трампом и Грэмом* как "иногда похожие на хоккейную драку", где противники обмениваются ударами, а "уже на следующих выходных вместе играют в гольф".
Грэм*, который изначально был решительным критиком Трампа, после его избрания стал одним из ключевых союзников президента. Их союз неоднократно давал трещины, особенно после штурма Капитолия в 2021 году. Тогда республиканец публично осудил действия хозяина Белого дома, а позже назвал ошибкой решение президента помиловать участников этих событий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Россия как Иран: стратегия Запада вскрыта
26 июня, 08:00

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

  • В ночь на 13 июня Израиль инициировал широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
  • Воздушным бомбардировкам подверглись атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
  • Исламская Республика отвергла все обвинения и начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
  • Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США: в ночь на 22 июня американцы поразили три иранских ядерных объекта — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
  • Президент Дональд Трамп утверждает, что все они уничтожены и Тегеран не сможет их восстановить.

Россия решительно осудила действия Соединенных Штатов, отметив, что они грубо нарушают международное право, резолюции Совбеза ООН и Устав организации. Москва призвала МАГАТЭ дать честную реакцию на события.

  • Вечером 23 июня Иран в ответ атаковал американскую базу Аль-Удейд в Катаре. За несколько часов до операции ИРИ предупредила о ней Соединенные Штаты через дипломатические каналы. Никто не пострадал.
  • В ночь на 24 июня Трамп заявил, что исламская республика и еврейское государство договорились о заключении перемирия.
  • Тем не менее уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и в ответ атаковал радар недалеко от Тегерана. ИРИ отвергла эти обвинения и подтвердила продолжение перемирия.
  • Трамп обрушился с жесткой критикой на обе стороны конфликта, назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными и потребовал соблюдать режим прекращения огня.
* Внесен список экстремистов и террористов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Трамп раскрыл, в каком случае США снимут санкции с Ирана
Вчера, 17:13
 
В миреИранСШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийСанкции в отношении РоссииВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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