https://ria.ru/20250630/grem-2026191649.html

Грэм* подтолкнул Трампа к удару по Ирану, пишут СМИ

Грэм* подтолкнул Трампа к удару по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 30.06.2025

Грэм* подтолкнул Трампа к удару по Ирану, пишут СМИ

Сенатор-республиканец Линдси Грэм* сумел убедить президента США Дональда Трампа в необходимости нанесения удара по Ирану, сообщает газета Wall Street Journal со РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T03:14:00+03:00

2025-06-30T03:14:00+03:00

2025-06-30T06:42:00+03:00

в мире

иран

сша

россия

дональд трамп

владимир зеленский

санкции в отношении россии

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_172:518:2888:2046_1920x0_80_0_0_678a8fdafb90e0619928d775ee106e27.jpg

ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Сенатор-республиканец Линдси Грэм* сумел убедить президента США Дональда Трампа в необходимости нанесения удара по Ирану, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники."Грэм* занимает уникальное положение в сегодняшнем Вашингтоне: он является одним из самых влиятельных советников Трампа по вопросам национальной безопасности... Грэм* снова оказался в ближнем кругу президента и смог убедить его пойти против своих ориентированных на внутреннюю политику склонностей и одобрить высокорискованный удар по Ирану", — передает издание.Как подчеркивает издание, республиканец регулярно сталкивается с критикой со стороны однопартийцев, но при этом активно сотрудничает с демократами по ключевым вопросам международной политики, включая поддержку Украины.О взаимодействии с президентомБывший помощник сенатора описал отношения между Трампом и Грэмом* как "иногда похожие на хоккейную драку", где противники обмениваются ударами, а "уже на следующих выходных вместе играют в гольф". Грэм*, который изначально был решительным критиком Трампа, после его избрания стал одним из ключевых союзников президента. Их союз неоднократно давал трещины, особенно после штурма Капитолия в 2021 году. Тогда республиканец публично осудил действия хозяина Белого дома, а позже назвал ошибкой решение президента помиловать участников этих событий.Обострение ситуации на Ближнем Востоке* Внесен список экстремистов и террористов.

https://ria.ru/20250629/evropa-2025891110.html

https://ria.ru/20250626/zapad-2025383560.html

https://ria.ru/20250629/tramp--2026154754.html

иран

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, санкции в отношении россии, война израиля и ирана: последние новости о конфликте