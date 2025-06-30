Грэм* подтолкнул Трампа к удару по Ирану, пишут СМИ
WSJ: сенатор Грэм убедил Трампа в необходимости нанести удар по Ирану
© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Carolyn Kaster
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ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Сенатор-республиканец Линдси Грэм* сумел убедить президента США Дональда Трампа в необходимости нанесения удара по Ирану, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Грэм* занимает уникальное положение в сегодняшнем Вашингтоне: он является одним из самых влиятельных советников Трампа по вопросам национальной безопасности... Грэм* снова оказался в ближнем кругу президента и смог убедить его пойти против своих ориентированных на внутреннюю политику склонностей и одобрить высокорискованный удар по Ирану", — передает издание.
Как подчеркивает издание, республиканец регулярно сталкивается с критикой со стороны однопартийцев, но при этом активно сотрудничает с демократами по ключевым вопросам международной политики, включая поддержку Украины.
Грэм* активно продвигает в конгрессе масштабные торговые санкции против России, среди которых — 500-процентные пошлины для торговых партнеров Москвы, которые не помогают Украине. Кроме того, политик поддерживает тесный контакт с Владимиром Зеленским.
О взаимодействии с президентом
Бывший помощник сенатора описал отношения между Трампом и Грэмом* как "иногда похожие на хоккейную драку", где противники обмениваются ударами, а "уже на следующих выходных вместе играют в гольф".
Грэм*, который изначально был решительным критиком Трампа, после его избрания стал одним из ключевых союзников президента. Их союз неоднократно давал трещины, особенно после штурма Капитолия в 2021 году. Тогда республиканец публично осудил действия хозяина Белого дома, а позже назвал ошибкой решение президента помиловать участников этих событий.
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* Внесен список экстремистов и террористов.