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В Госдуму внесут проект о наказании за повторную продажу энергетиков детям - РИА Новости, 30.06.2025
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01:43 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/gosduma-2026187344.html
В Госдуму внесут проект о наказании за повторную продажу энергетиков детям
В Госдуму внесут проект о наказании за повторную продажу энергетиков детям - РИА Новости, 30.06.2025
В Госдуму внесут проект о наказании за повторную продажу энергетиков детям
Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет в Думу законопроект, которым предлагается предусмотреть уголовную... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T01:43:00+03:00
2025-06-30T01:43:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет в Думу законопроект, которым предлагается предусмотреть уголовную ответственность за повторную продажу энергетиков несовершеннолетним, по мнению Верховного суда РФ, проект не вызывает принципиальных возражений, документы имеются в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается распространить ответственность за неоднократную розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции на продажу безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических)", - сказано в пояснительной записке. В документе отмечается, что в случае принятия законопроекта ответственность за повторную продажу энергетиков будет равна штрафу от 50 до 80 тысяч рублей или размеру заработной платы от 3 до 6 месяцев. Кроме того, депутаты предлагают ввести за повторную продажу исправительные работы до 1 года с запретом на осуществление деятельности до 3 лет. Как отметил в беседе с РИА Новости Слуцкий, сейчас на государственном уровне есть полное понимание серьезной опасности, которую представляют энергетические напитки, особенно для несовершеннолетних. "Уже вступил в силу закон, предусматривающий за продажу этой гадости детям ощутимые штрафы. Однако в документе предусмотрена только административная ответственность и никак не регулируются случаи повторной продажи несовершеннолетним этого смертельно опасного зелья. Чтобы раз и навсегда отбить у торговцев желание нажиться за счет здоровья русских детей и подростков, ЛДПР предлагает внести поправки, которые приравняют повторную продажу энергетических напитков несовершеннолетним к повторной продаже детям алкогольной и табачной продукции", – добавил он. По мнению авторов инициативы, уголовное наказание является более существенным и послужит действенным инструментом пресечения совершения повторных продаж несовершеннолетним энергетических напитков. Верховный суд России в официальном отзыве (документ имеется в распоряжении РИА Новости) отметил, что, учитывая направленность законодательной инициативы на защиту здоровья несовершеннолетних, законопроект не вызывает возражений принципиального характера. Седьмого июня президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за продажу детям безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков. Закон дополняет КоАП РФ новой статьей 14.16.1, устанавливающей ответственность за нарушение правил розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, в виде штрафов: для граждан - от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250522/energetiki-2018440027.html
https://ria.ru/20250206/gosduma-1997628404.html
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общество, россия, леонид слуцкий (политик), владимир путин, лдпр, госдума рф
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, ЛДПР, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект о наказании за повторную продажу энергетиков детям

В Госдуму внесут проект об уголовном наказании за продажу энергетиков детям

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет в Думу законопроект, которым предлагается предусмотреть уголовную ответственность за повторную продажу энергетиков несовершеннолетним, по мнению Верховного суда РФ, проект не вызывает принципиальных возражений, документы имеются в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается распространить ответственность за неоднократную розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции на продажу безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических)", - сказано в пояснительной записке.
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В документе отмечается, что в случае принятия законопроекта ответственность за повторную продажу энергетиков будет равна штрафу от 50 до 80 тысяч рублей или размеру заработной платы от 3 до 6 месяцев. Кроме того, депутаты предлагают ввести за повторную продажу исправительные работы до 1 года с запретом на осуществление деятельности до 3 лет.
Как отметил в беседе с РИА Новости Слуцкий, сейчас на государственном уровне есть полное понимание серьезной опасности, которую представляют энергетические напитки, особенно для несовершеннолетних.
"Уже вступил в силу закон, предусматривающий за продажу этой гадости детям ощутимые штрафы. Однако в документе предусмотрена только административная ответственность и никак не регулируются случаи повторной продажи несовершеннолетним этого смертельно опасного зелья. Чтобы раз и навсегда отбить у торговцев желание нажиться за счет здоровья русских детей и подростков, ЛДПР предлагает внести поправки, которые приравняют повторную продажу энергетических напитков несовершеннолетним к повторной продаже детям алкогольной и табачной продукции", – добавил он.
По мнению авторов инициативы, уголовное наказание является более существенным и послужит действенным инструментом пресечения совершения повторных продаж несовершеннолетним энергетических напитков.
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Верховный суд России в официальном отзыве (документ имеется в распоряжении РИА Новости) отметил, что, учитывая направленность законодательной инициативы на защиту здоровья несовершеннолетних, законопроект не вызывает возражений принципиального характера.
Седьмого июня президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за продажу детям безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков. Закон дополняет КоАП РФ новой статьей 14.16.1, устанавливающей ответственность за нарушение правил розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, в виде штрафов: для граждан - от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
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