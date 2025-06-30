https://ria.ru/20250630/gosduma-2026184266.html
В Госдуму внесут проект о повышении выплат медикам в сельской местности
В Госдуму внесут проект о повышении выплат медикам в сельской местности - РИА Новости, 30.06.2025
В Госдуму внесут проект о повышении выплат медикам в сельской местности
Депутаты ГД от разных фракций внесут в Госдуму законопроект, предусматривающий повышение выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности в размере 25% от... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T00:57:00+03:00
2025-06-30T00:57:00+03:00
2025-06-30T00:57:00+03:00
общество
ярослав нилов
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Депутаты ГД от разных фракций внесут в Госдуму законопроект, предусматривающий повышение выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности в размере 25% от суммы установленной фиксированной выплаты к соответствующей страховой пенсии для медиков, проработавших не менее 25 лет в учреждениях здравоохранения в сельской местности, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 17 и 23 Федерального закона "О страховых пенсиях", согласно которым неработающим лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения не менее 25 лет в сельской местности и поселках городского типа, предлагается повысить фиксированные выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в размере 25% суммы установленной фиксированной выплаты к соответствующей страховой пенсии", - сказано в документе. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время остро стоит проблема нехватки медицинских кадров в сельской местности, "согласно имеющимся данным в сельском здравоохранении занято лишь 9% врачей и 34% среднего медицинского персонала от общей численности сотрудников медицинских организаций в стране". Решение проблемы нехватки медицинских кадров в сельской местности требует комплексного подхода, включающего как увеличение финансовой поддержки, так и улучшение условий труда и социальной инфраструктуры, уточняется в документе. "Проблема обеспечения медицинскими кадрами очевидна и характерна для всей страны, но особенно - для сельской местности. Необходимость ее решения объединяет представителей всех думских фракций. В том числе один из вариантов - введение соответствующих пенсионных льгот. Что и предлагается сделать, используя имеющуюся наработанную практику", - сказал журналистам один из авторов инициативы, глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов.
https://ria.ru/20250618/shkola-2023591211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект о повышении выплат медикам в сельской местности
В Госдуму внесут проект о повышении выплат к пенсии медикам в сельской местности
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Депутаты ГД от разных фракций внесут в Госдуму законопроект, предусматривающий повышение выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности в размере 25% от суммы установленной фиксированной выплаты к соответствующей страховой пенсии для медиков, проработавших не менее 25 лет в учреждениях здравоохранения в сельской местности, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 17 и 23 Федерального закона "О страховых пенсиях", согласно которым неработающим лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения не менее 25 лет в сельской местности и поселках городского типа, предлагается повысить фиксированные выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в размере 25% суммы установленной фиксированной выплаты к соответствующей страховой пенсии", - сказано в документе.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время остро стоит проблема нехватки медицинских кадров в сельской местности, "согласно имеющимся данным в сельском здравоохранении занято лишь 9% врачей и 34% среднего медицинского персонала от общей численности сотрудников медицинских организаций в стране". Решение проблемы нехватки медицинских кадров в сельской местности требует комплексного подхода, включающего как увеличение финансовой поддержки, так и улучшение условий труда и социальной инфраструктуры, уточняется в документе.
"Проблема обеспечения медицинскими кадрами очевидна и характерна для всей страны, но особенно - для сельской местности. Необходимость ее решения объединяет представителей всех думских фракций. В том числе один из вариантов - введение соответствующих пенсионных льгот. Что и предлагается сделать, используя имеющуюся наработанную практику", - сказал журналистам один из авторов инициативы, глава комитета ГД
по соцполитике Ярослав Нилов
.