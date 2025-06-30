https://ria.ru/20250630/gosduma-2026184266.html

В Госдуму внесут проект о повышении выплат медикам в сельской местности

В Госдуму внесут проект о повышении выплат медикам в сельской местности - РИА Новости, 30.06.2025

В Госдуму внесут проект о повышении выплат медикам в сельской местности

Депутаты ГД от разных фракций внесут в Госдуму законопроект, предусматривающий повышение выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности в размере 25% от... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T00:57:00+03:00

2025-06-30T00:57:00+03:00

2025-06-30T00:57:00+03:00

общество

ярослав нилов

госдума рф

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Депутаты ГД от разных фракций внесут в Госдуму законопроект, предусматривающий повышение выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности в размере 25% от суммы установленной фиксированной выплаты к соответствующей страховой пенсии для медиков, проработавших не менее 25 лет в учреждениях здравоохранения в сельской местности, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 17 и 23 Федерального закона "О страховых пенсиях", согласно которым неработающим лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения не менее 25 лет в сельской местности и поселках городского типа, предлагается повысить фиксированные выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в размере 25% суммы установленной фиксированной выплаты к соответствующей страховой пенсии", - сказано в документе. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время остро стоит проблема нехватки медицинских кадров в сельской местности, "согласно имеющимся данным в сельском здравоохранении занято лишь 9% врачей и 34% среднего медицинского персонала от общей численности сотрудников медицинских организаций в стране". Решение проблемы нехватки медицинских кадров в сельской местности требует комплексного подхода, включающего как увеличение финансовой поддержки, так и улучшение условий труда и социальной инфраструктуры, уточняется в документе. "Проблема обеспечения медицинскими кадрами очевидна и характерна для всей страны, но особенно - для сельской местности. Необходимость ее решения объединяет представителей всех думских фракций. В том числе один из вариантов - введение соответствующих пенсионных льгот. Что и предлагается сделать, используя имеющуюся наработанную практику", - сказал журналистам один из авторов инициативы, глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов.

https://ria.ru/20250618/shkola-2023591211.html

https://ria.ru/20250312/gosduma-2004434102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ярослав нилов, госдума рф