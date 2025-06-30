https://ria.ru/20250630/google-2026379008.html

В США произошел сбой в работе Google

В США произошел сбой в работе Google - РИА Новости, 30.06.2025

В США произошел сбой в работе Google

Пользователи из США сообщают о сбоях в работе Google, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T18:51:00+03:00

2025-06-30T18:51:00+03:00

2025-06-30T18:52:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пользователи из США сообщают о сбоях в работе Google, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. По данным сайта, сбои начались в понедельник около 18.00 мск, на данный момент из США поступает более 1 800 жалоб. Большинство пользователей сообщают о неполадках в работе веб-сайта, поисковика, а также о проблемах со входом в учетную запись. Также пользователи Gmail сообщают о сбоях в работе почтового сервиса. Кроме того, в США наблюдаются неполадки в работе YouTube – уже поступило почти 1 200 сообщений. Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.

https://ria.ru/20250628/gosduma-2026061593.html

https://ria.ru/20250612/rkn-2022559213.html

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технологии, сша, google, youtube, в мире