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В США произошел сбой в работе Google - РИА Новости, 30.06.2025
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18:51 30.06.2025 (обновлено: 18:52 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/google-2026379008.html
В США произошел сбой в работе Google
В США произошел сбой в работе Google - РИА Новости, 30.06.2025
В США произошел сбой в работе Google
Пользователи из США сообщают о сбоях в работе Google, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T18:51:00+03:00
2025-06-30T18:52:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пользователи из США сообщают о сбоях в работе Google, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. По данным сайта, сбои начались в понедельник около 18.00 мск, на данный момент из США поступает более 1 800 жалоб. Большинство пользователей сообщают о неполадках в работе веб-сайта, поисковика, а также о проблемах со входом в учетную запись. Также пользователи Gmail сообщают о сбоях в работе почтового сервиса. Кроме того, в США наблюдаются неполадки в работе YouTube – уже поступило почти 1 200 сообщений. Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
https://ria.ru/20250628/gosduma-2026061593.html
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5
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96
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7 495 645-6601
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технологии, сша, google, youtube, в мире
Технологии, США, Google, YouTube, В мире
В США произошел сбой в работе Google

Downdetector: пользователи из США сообщили о сбоях в работе Google

© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Jens Meyer
Логотип компании Google. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пользователи из США сообщают о сбоях в работе Google, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По данным сайта, сбои начались в понедельник около 18.00 мск, на данный момент из США поступает более 1 800 жалоб. Большинство пользователей сообщают о неполадках в работе веб-сайта, поисковика, а также о проблемах со входом в учетную запись.
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Также пользователи Gmail сообщают о сбоях в работе почтового сервиса. Кроме того, в США наблюдаются неполадки в работе YouTube – уже поступило почти 1 200 сообщений.
Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
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